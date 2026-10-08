La compañía etíope fue autorizada a prestar servicios internacionales de carga y tendrá derechos de tráfico bajo el acuerdo bilateral vigente.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio luz verde al desembarco de Ethiopian Airlines Group en el mercado argentino de transporte aéreo de cargas. La aerolínea de bandera de Etiopía podrá prestar servicios regulares internacionales exclusivamente para el traslado de mercadería.

La autorización quedó establecida mediante la Disposición 26/2026, firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El acuerdo que habilita a Ethiopian Airlines a operar vuelos de carga en Argentina

El marco para la nueva operación ya estaba contemplado en los instrumentos que regulan la actividad aerocomercial entre ambos países. En particular, el pedido de la compañía se tramitó dentro de los convenios bilaterales vigentes y del Memorándum de Entendimiento suscripto por las autoridades aeronáuticas de la Argentina y la República Democrática Federal de Etiopía.

La empresa había solicitado formalmente autorización para incorporar vuelos regulares de carga con destino al territorio argentino. Como parte del análisis del expediente, las autoridades verificaron que la actividad pretendida estuviera comprendida dentro de ese esquema bilateral.

También se tuvo en cuenta que la aerolínea fue designada por la autoridad aeronáutica etíope para brindar servicios regulares hacia la Argentina.

Qué derechos tendrá la aerolínea

La disposición establece un alcance amplio para las operaciones autorizadas. Ethiopian Airlines podrá ejercer derechos de tráfico de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena libertad.

La habilitación, sin embargo, queda limitada a los servicios regulares internacionales de transporte aéreo de cargas. Es decir, la autorización otorgada en esta instancia está destinada específicamente a la actividad carguera.

El aval de Transporte Aéreo

El Gobierno fundamentó la decisión en el cumplimiento de las exigencias previstas por la normativa argentina. Según consta en la disposición, la compañía acreditó las condiciones legales y administrativas requeridas para acceder a la autorización.

El expediente también contó con un pronunciamiento favorable de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, organismo que intervino en el análisis de la solicitud.

Con esa evaluación, la Subsecretaría de Transporte Aéreo formalizó la autorización para que Ethiopian Airlines Group pueda desarrollar sus servicios regulares de carga en el país, dentro de los derechos de tráfico previstos por el marco bilateral con Etiopía.

Otra fue autorizada para operar vuelos no regulares dentro y fuera de Argentina

El mercado aerocomercial sumó un nuevo operador autorizado. Aéreo Patagones S.A. recibió el aval oficial para prestar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, con la posibilidad de desarrollar operaciones tanto dentro de la Argentina como en el exterior.