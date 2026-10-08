Ethiopian Airlines fue autorizada a operar vuelos regulares de carga en Argentina
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio luz verde al desembarco de Ethiopian Airlines Group en el mercado argentino de transporte aéreo de cargas. La aerolínea de bandera de Etiopía podrá prestar servicios regulares internacionales exclusivamente para el traslado de mercadería.
La autorización quedó establecida mediante la Disposición 26/2026, firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, y publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El acuerdo que habilita a Ethiopian Airlines a operar vuelos de carga en Argentina
El marco para la nueva operación ya estaba contemplado en los instrumentos que regulan la actividad aerocomercial entre ambos países. En particular, el pedido de la compañía se tramitó dentro de los convenios bilaterales vigentes y del Memorándum de Entendimiento suscripto por las autoridades aeronáuticas de la Argentina y la República Democrática Federal de Etiopía.
La empresa había solicitado formalmente autorización para incorporar vuelos regulares de carga con destino al territorio argentino. Como parte del análisis del expediente, las autoridades verificaron que la actividad pretendida estuviera comprendida dentro de ese esquema bilateral.
También se tuvo en cuenta que la aerolínea fue designada por la autoridad aeronáutica etíope para brindar servicios regulares hacia la Argentina.
Qué derechos tendrá la aerolínea
La disposición establece un alcance amplio para las operaciones autorizadas. Ethiopian Airlines podrá ejercer derechos de tráfico de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena libertad.
La habilitación, sin embargo, queda limitada a los servicios regulares internacionales de transporte aéreo de cargas. Es decir, la autorización otorgada en esta instancia está destinada específicamente a la actividad carguera.
El aval de Transporte Aéreo
El Gobierno fundamentó la decisión en el cumplimiento de las exigencias previstas por la normativa argentina. Según consta en la disposición, la compañía acreditó las condiciones legales y administrativas requeridas para acceder a la autorización.
El expediente también contó con un pronunciamiento favorable de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, organismo que intervino en el análisis de la solicitud.
Con esa evaluación, la Subsecretaría de Transporte Aéreo formalizó la autorización para que Ethiopian Airlines Group pueda desarrollar sus servicios regulares de carga en el país, dentro de los derechos de tráfico previstos por el marco bilateral con Etiopía.
Otra fue autorizada para operar vuelos no regulares dentro y fuera de Argentina
El mercado aerocomercial sumó un nuevo operador autorizado. Aéreo Patagones S.A. recibió el aval oficial para prestar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, con la posibilidad de desarrollar operaciones tanto dentro de la Argentina como en el exterior.
La habilitación comprende el traslado combinado de pasajeros y mercancías y fue otorgada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía. La decisión quedó plasmada en la Disposición 25/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y suscripta por el subsecretario Hernán Adrián Gómez.
El permiso todavía exige una instancia posterior para que la compañía pueda ejercer los derechos que le fueron concedidos. Entre las condiciones fijadas figura la presentación de los certificados digitales de explotador, cuya emisión deberá ser acreditada dentro de los 180 días corridos.
La normativa contempla una segunda oportunidad si la empresa no completa ese trámite en el período inicial. En ese caso, recibirá una única intimación y contará con otros 180 días para cumplir. Si el requisito continúa pendiente una vez vencido ese plazo, la autorización caducará de pleno derecho, tal como establece el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales.
Aéreo Patagones: qué requisitos debe cumplir para operar
La resolución oficial señala que durante el expediente Aéreo Patagones demostró reunir las condiciones exigidas para desarrollar la actividad. Entre ellas se encuentran la capacidad técnica y económico-financiera requerida por la normativa aeronáutica.
El funcionamiento de la compañía quedará además alcanzado por las reglas generales del sector. Esto incluye las disposiciones del Código Aeronáutico, el Decreto 599/2024 y aquellas normas que sean dictadas posteriormente mientras permanezca vigente la autorización.
Por lo tanto, el permiso obtenido no supone una excepción al régimen aeronáutico, sino que habilita a la empresa a desarrollar las actividades contempladas siempre que mantenga el cumplimiento de las exigencias correspondientes.
El régimen que permite agilizar el ingreso de nuevos operadores
La autorización se tramitó bajo el mecanismo simplificado que comenzó a aplicarse en 2024 para determinados servicios de transporte aéreo no regular.
El esquema está previsto para operaciones realizadas con aeronaves cuya capacidad, según el diseño del fabricante, no supere las 19 plazas. Una de sus características es que permite concentrar en un mismo procedimiento el avance de la autorización aerocomercial y la gestión del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.
En este circuito interviene la Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ese organismo analiza el trámite y posteriormente eleva el proyecto correspondiente a la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que es la autoridad que finalmente firma la autorización.
Qué cambia con el marco aerocomercial vigente
El procedimiento utilizado para Aéreo Patagones forma parte de las modificaciones regulatorias impulsadas en 2024 para simplificar el acceso de nuevos operadores a la actividad.
El nuevo marco contempla mecanismos específicos para empresas interesadas en ofrecer servicios de transporte no regular y alcanza tanto las operaciones domésticas como aquellas que conecten a la Argentina con otros países.
En el caso de Aéreo Patagones, la autorización otorgada abarca pasajeros y carga en vuelos internos e internacionales, bajo una modalidad combinada. Su utilización efectiva, sin embargo, queda sujeta al cumplimiento de las condiciones administrativas y regulatorias establecidas en la propia disposición.