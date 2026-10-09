La compañía eligió el shopping Unicenter para inaugurar su primer local y centralizó operaciones que buscarán expandirse por Sudamérica

Superdry & Co eligió a la Argentina como punto de partida para ampliar su presencia en Latinoamérica. La marca de indumentaria abrió un local en Unicenter y puso en marcha una estrategia que combina el crecimiento en el mercado local con la instalación de una base operativa desde la cual prevé coordinar su expansión regional.

El proyecto se desarrolla en alianza con la empresa argentina Tango Fabric y contempla una inversión de entre u$s40 millones y u$s50 millones durante los primeros cuatro años. Además, forma parte de un plan maestro con un horizonte de 20 años, que prevé generar más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos durante la primera etapa.

La apuesta va más allá de la apertura de nuevas tiendas. Desde la Argentina, Superdry & Co planea avanzar a partir de 2027 sobre Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, con un modelo de franquicias que proyecta sumar 10 locales por año. La intención es construir una red comercial regional y centralizar parte de su gestión en el país, aprovechando su tradición de consumo de moda y su potencial para funcionar como plataforma estratégica.

El desembarco también incluye cambios en la operación cotidiana del negocio. La compañía implementará el mismo sistema de gestión empresarial que utiliza en Europa e incorporará tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en todas sus tiendas. Con estas herramientas, busca mejorar el seguimiento de la mercadería, el control de stock y la coordinación entre los canales de venta.

Superdry eligió a la Argentina como base para expandirse en Latinoamérica

La apertura en Unicenter representa el primer paso de una estrategia que combina el desarrollo comercial argentino con la expansión hacia otros mercados de la región. Para Superdry & Co, el país tendrá una función que excede la venta de indumentaria: será el centro desde el cual organizará buena parte de sus operaciones latinoamericanas.

La iniciativa se lleva adelante junto con Tango Fabric, firma argentina que participa del proyecto. La inversión prevista, de entre u$s40 millones y u$s50 millones para los primeros cuatro años, se inscribe en un programa de largo plazo que apunta a consolidar la presencia de la marca durante las próximas dos décadas.

La elección de la Argentina responde, según explicó la empresa, a su tradición de consumo de moda y a su potencial para funcionar como plataforma regional. La instalación de una base operativa permitirá coordinar el crecimiento de la red comercial y acompañar la llegada a nuevos países.

Ezequiel García, cofundador de Tango Fabric, explicó el sentido que tiene esta decisión para el proyecto: "La Argentina no es solo un mercado más para nosotros: es la base desde la cual vamos a construir toda nuestra operación en Latinoamérica. Elegimos este país por su tradición en moda y por su potencial como polo estratégico para toda la región, y estamos muy entusiasmados con lo que viene en los próximos años".

La definición marca el alcance que la compañía busca darle a su desembarco. La apertura de Unicenter funciona como parte de una estructura que pretende crecer de manera progresiva, con la Argentina como punto de coordinación y con nuevos mercados incorporándose al plan a partir de 2027.

En la práctica, esto significa que el desarrollo local estará conectado con las decisiones comerciales que se tomen para otros países. La evolución de la operación dependerá de la implementación del programa de inversión, de la apertura de tiendas y de la capacidad para establecer acuerdos con franquiciados en cada mercado.

Qué países integran el plan de expansión de Superdry desde 2027

La hoja de ruta de Superdry & Co contempla llegar a siete países latinoamericanos a partir de 2027. Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú forman parte de los mercados elegidos para ampliar la presencia de la marca.

El plan prevé utilizar un sistema de franquicias en esos territorios. En lugar de administrar directamente cada establecimiento, la compañía buscará trabajar con operadores asociados que desarrollen la actividad comercial bajo el modelo de la marca.

La meta anunciada es alcanzar un ritmo de 10 aperturas por año. Para sostenerlo, la empresa contará con la estructura regional que proyecta establecer en la Argentina, desde donde podrá coordinar distintas etapas de su crecimiento y mantener criterios comunes para la gestión de las tiendas.

El esquema permitirá avanzar en varios mercados sin depender exclusivamente de locales propios. Sin embargo, el desarrollo de cada país requerirá acuerdos comerciales y una implementación adaptada a sus condiciones particulares. La compañía no detalló todavía cómo se distribuirán las aperturas entre los distintos destinos ni qué mercados tendrán prioridad dentro del cronograma.

Brasil aparece entre los países contemplados en la expansión, junto con otros mercados sudamericanos en los que la marca busca ampliar su alcance. La estrategia apunta a construir una red regional que permita compartir procedimientos operativos y sostener una identidad comercial común.

La presentación del proyecto también destaca el peso económico del conjunto de países incluidos en la iniciativa. Según la información difundida por la empresa, el bloque representa la cuarta mayor economía del mundo si se lo mide por su producto bruto interno (PBI).

La expansión, por lo tanto, no se limita a sumar locales en distintos puntos del mapa. La intención es desarrollar una estructura que permita gestionar una red de franquicias y acompañar el crecimiento de la marca en mercados con características y necesidades diferentes.

Cuánto invertirá Superdry en la Argentina y cuántos empleos prevé generar

La inversión anunciada oscila entre u$s40 millones y u$s50 millones durante los primeros cuatro años. El monto forma parte de un programa con un horizonte de 20 años, que incluye el desarrollo de la operación argentina y la posterior expansión hacia otros países de Latinoamérica.

Durante la primera etapa, el proyecto prevé generar más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos. La estimación incluye empleos vinculados con las actividades comerciales y con las tareas necesarias para sostener el funcionamiento de la operación.

La apertura de tiendas será una de las piezas del crecimiento, aunque el alcance de la iniciativa también contempla la organización de la actividad regional. A medida que se incorporen nuevos mercados, el sistema de franquicias permitirá sumar operadores y ampliar la red comercial sin que todas las tiendas deban ser administradas directamente por la compañía.

Por ahora, la empresa no informó cómo se distribuirá la inversión entre infraestructura, tecnología, desarrollo comercial y aperturas. Tampoco precisó cuántos puestos de trabajo serán directos y cuántos indirectos, ni detalló un calendario anual de contrataciones.

Esos datos permitirán dimensionar mejor el impacto del proyecto a medida que avance su implementación. Por el momento, la cifra de inversión y la previsión de empleo corresponden a los objetivos anunciados para la primera etapa.

El plazo de dos décadas muestra que la compañía busca desarrollar una presencia sostenida en el país. La estrategia combina el crecimiento de su negocio local con la posibilidad de utilizar esa estructura para acompañar futuras operaciones en América Latina.

Superdry eligió el shopping Unicenter para inaugurar su primer local (Foto: Prensa)

La tecnología que Superdry incorporará en sus tiendas argentinas

El desembarco de Superdry & Co también contempla una actualización de los sistemas que utilizará para administrar sus operaciones. La empresa implementará en la Argentina el mismo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) que emplea en Europa.

Estas plataformas integran información de distintas áreas de una compañía, como ventas, compras, administración e inventarios. En un negocio de indumentaria, donde conviven diferentes prendas, talles, colores y temporadas, contar con información centralizada puede facilitar el seguimiento de la mercadería y la organización de las reposiciones.

Además, la compañía incorporará tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en todas sus tiendas. El sistema utiliza etiquetas electrónicas y lectores para identificar productos y registrar información sobre su ubicación y circulación.

Su aplicación puede ayudar a:

Agilizar los controles de inventario y detectar diferencias entre las existencias registradas y las disponibles

Identificar artículos sin necesidad de revisar cada etiqueta de manera individual

Reducir el tiempo demandado cuando se trabaja con grandes cantidades de prendas

La decisión de extender esta tecnología a toda la red forma parte de la intención de unificar procedimientos en los distintos locales. De esta manera, la compañía busca contar con herramientas comunes para controlar el stock y organizar el movimiento de los productos.

La estrategia también se vincula con la venta omnicanal, un modelo que busca integrar los canales físicos y digitales. Para el consumidor, esa coordinación puede traducirse, por ejemplo, en información más consistente sobre la disponibilidad de una prenda, aunque la empresa todavía no detalló qué funcionalidades estarán disponibles para los clientes argentinos.

Tampoco se precisó qué servicios digitales acompañarán la apertura de Unicenter ni cómo se implementará cada herramienta durante las distintas etapas del proyecto. El anuncio se concentra en la adopción del sistema ERP europeo y en la incorporación de RFID en todas las tiendas.

Qué segmento de precios busca ocupar Superdry en la Argentina

En materia de precios, Superdry & Co apunta a combinar estándares internacionales de calidad con valores que ubiquen su propuesta en un segmento medio-bajo, de acuerdo con el posicionamiento definido por la compañía para el mercado argentino.

La estrategia busca acercar sus productos a consumidores que buscan indumentaria de una marca internacional sin afrontar precios que, según el planteo comercial de la empresa, no se correspondan con el valor de los artículos. La propuesta se apoya en la relación entre calidad y precio como uno de los ejes para desarrollar su presencia local.

La definición, de todos modos, deberá contrastarse con los precios efectivos de las prendas que se comercialicen en el país. La oferta disponible, los valores de venta y la evolución del consumo serán factores que incidirán en la respuesta del público.

El mercado argentino presenta condiciones particulares para las marcas de indumentaria, ya que las decisiones de compra de los hogares están vinculadas con sus ingresos y con el costo de los productos. En ese contexto, el posicionamiento de precios puede influir en la posibilidad de captar clientes y sostener las ventas.

Por eso, el desarrollo de Superdry & Co no dependerá únicamente de la apertura de nuevos locales. También estará relacionado con la capacidad de adaptar su propuesta comercial a las condiciones del mercado y de mantener una oferta que responda a las expectativas de sus potenciales compradores.

La empresa no informó una lista de precios de referencia ni precisó cómo se distribuirá su oferta entre las distintas categorías de productos. La estrategia anunciada establece una orientación comercial, pero su alcance concreto podrá evaluarse cuando se conozcan los valores de venta y la composición de la colección disponible en la Argentina.

La llegada de marcas internacionales al mercado argentino

La apertura de Superdry & Co en Unicenter se suma al movimiento de marcas internacionales que buscan desarrollar o ampliar su presencia en la Argentina. En este caso, el proyecto combina una inversión de hasta u$s50 millones durante los primeros cuatro años con un programa de expansión regional de largo plazo.

La particularidad de la iniciativa es que el país tendrá una función comercial y operativa. Desde aquí, la compañía pretende coordinar su llegada a Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, con un esquema de franquicias y una meta de 10 aperturas anuales a partir de 2027.

La estrategia reúne tres componentes: una base regional en la Argentina, un modelo de crecimiento apoyado en operadores asociados y la incorporación de tecnología para administrar las tiendas. El objetivo es desarrollar una estructura que permita sostener la expansión sin perder coordinación entre los distintos mercados.

El avance del plan dependerá de la ejecución de las inversiones anunciadas, de la incorporación de franquiciados y del ritmo al que se concrete la apertura de locales. También será necesario observar cómo evoluciona la propuesta comercial y qué respuesta encuentra entre los consumidores argentinos.

Con la inauguración de su tienda en Unicenter, Superdry & Co comenzó a desarrollar una operación que apunta a trascender el mercado local. La Argentina será el punto de partida de un proyecto que busca extender la presencia de la marca en Latinoamérica durante los próximos años.