Airbnb.org sumará ayuda a familias que viajan por tratamientos médicos, personas que escapan de la violencia y veteranos con enfermedades graves

Una familia que debe trasladarse a otra ciudad para acompañar un tratamiento médico, una persona que necesita abandonar un hogar violento o un veterano que enfrenta una enfermedad grave son algunos de los casos que Airbnb.org busca incorporar a sus programas de asistencia. La organización, impulsada por la plataforma de alquileres temporarios, ampliará el alcance de sus ayudas con un nuevo esquema de financiamiento.

La compañía prevé reunir u$s500 millones en los próximos cinco años para sostener esa tarea. El objetivo es que los recursos permitan ofrecer alrededor de un millón de noches de alojamiento gratuito por año a personas que atraviesan situaciones difíciles.

La asistencia no estará limitada a emergencias provocadas por fenómenos naturales, como sucedía tradicionalmente. El plan contempla también estadías para quienes necesitan viajar por motivos de salud o encontrar un lugar seguro después de escapar de situaciones de violencia doméstica y explotación.

Qué asistencia sumará Airbnb.org

La organización ya trabaja en la atención de personas afectadas por emergencias. Durante este año intervino en más de 200 desastres, una cifra que contrasta con los ocho episodios registrados en 2023. Ahora busca extender esa experiencia a otras necesidades que requieren una solución habitacional transitoria.

Los nuevos fondos de Airbnb, junto con otras donaciones, respaldarán tres líneas de trabajo:

Traslados por atención médica: para fines de 2026, Airbnb.org espera asistir a familias que deban viajar para recibir tratamientos en más de 20 países. Entre sus aliados figuran Leukaemia Foundation, en Australia; Instituto Beaba, en Brasil; B.C. Friends of Children, en Canadá; Fundación Xana, en España; y Children’s Miracle Network, en Estados Unidos, además de otras organizaciones.

Alojamiento para sobrevivientes de violencia y explotación: la entidad pondrá en marcha un programa destinado a personas que necesitan alejarse de situaciones inseguras y comenzar a reconstruir sus vidas. Una de las organizaciones que participará será Peace House, en Utah.

la entidad pondrá en marcha un programa destinado a personas que necesitan alejarse de situaciones inseguras y comenzar a reconstruir sus vidas. Una de las organizaciones que participará será Peace House, en Utah. Apoyo a veteranos en Estados Unidos: el alcance de la iniciativa incluirá a excombatientes que padecen enfermedades graves o deben realizar tratamientos intensivos. Para esta tarea, Airbnb.org colaborará con Fisher House Foundation, Dream Foundation y Operation Healing Forces.

De dónde saldrá el dinero y quiénes pagarán las estadías

El aporte de Airbnb se calculará en función de cada estancia: la empresa destinará u$s0,10 de sus ingresos por reserva a la organización. Según lo anunciado, el mecanismo no implicará un recargo para quienes alquilan ni una reducción del importe que cobran los anfitriones.

La asistencia se canaliza mediante créditos que Airbnb.org entrega a las personas seleccionadas. Con ellos pueden reservar una propiedad disponible en la plataforma, de acuerdo con las características que necesiten:

Estar cerca de familiares

Alojarse con sus mascotas

Contar con instalaciones accesibles

Disponer de espacio suficiente para el grupo familiar

Para identificar a quienes requieren ayuda, la entidad trabaja con organizaciones sin fines de lucro de cada lugar y con socios gubernamentales. Los beneficiarios no abonan el alojamiento, mientras que los anfitriones reciben el pago completo por la reserva. También pueden ofrecer tarifas reducidas o donar voluntariamente parte de los ingresos obtenidos.

La estructura de costos de la ONG tiene una particularidad: Airbnb cubre sus gastos operativos. Por ese motivo, la totalidad de las donaciones del público —el 100%— se destina directamente a financiar hospedajes gratuitos. La compañía aclaró, además, que no obtiene ganancias de las reservas realizadas a través de Airbnb.org.

El antecedente que dio origen a la organización

Airbnb.org tiene su antecedente en una iniciativa solidaria que surgió durante una emergencia climática. En 2012, tras el paso del huracán Sandy, una anfitriona recibió en su vivienda a personas que necesitaban un lugar donde quedarse. La propuesta encontró eco entre otros usuarios de la plataforma y, con el tiempo, se convirtió en el germen de una organización dedicada a brindar alojamiento temporal.

Ocho años después, en 2020, Airbnb formalizó esa experiencia con la creación de Airbnb.org, una entidad independiente y sin fines de lucro. El balance de su actividad supera las 1,6 millones de noches de hospedaje gratuito y alcanza a más de 250.000 beneficiarios en diferentes países.

Al anunciar la nueva etapa de financiamiento, Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, vinculó el proyecto actual con aquella primera respuesta solidaria:

"Hace 14 años, después del paso del huracán Sandy, una anfitriona abrió las puertas de su casa a personas que no tenían otro lugar adonde ir. Ese simple acto de generosidad se convirtió en Airbnb.org. Desde entonces, hemos ayudado a proporcionar más de 1,6 millones de noches de alojamiento gratuito a personas en situación de crisis. Ahora, cada vez que alguien reserve un alojamiento en Airbnb, ayudará a otra persona a encontrar un lugar para quedarse cuando más lo necesite. Eso es Airbnb en su máxima expresión", afirmó.