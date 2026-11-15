Una app te busca alojamientos en Córdoba sin comisiones y en función de tu presupuesto

Voy a CBA conecta viajeros con 121 alojamientos sin cobrarles comisión. Nació en Córdoba y planea expandirse a todo el país en 2027

Buscar alojamiento en Córdoba sin escribirles uno por uno a los dueños es la propuesta de Voy a CBA, una plataforma que se lanzó en agosto y ya reúne más de 120 establecimientos, según su cofundador Agustín Ziback. El viajero indica destino, fechas y presupuesto por noche; los anfitriones con disponibilidad le envían propuestas. Usarla es gratis para el turista y la reserva se cierra directamente con el alojamiento, sin comisión.

Una cabaña tiene pileta, pero no acepta mascotas. Otra se ajusta al presupuesto, pero no tiene disponibilidad. La búsqueda suele empezar con entusiasmo y terminar con varias pestañas abiertas y ninguna decisión tomada. ¿Qué pasaría si, en vez de buscar entre decenas de opciones, alcanzara con publicar lo que se necesita?

Esa es la propuesta de Voy a CBA, una plataforma creada por tres amigos de Santa Rosa de Calamuchita que envía a los turistas propuestas de alojamiento que se ajustan a sus preferencias y permite cerrar la reserva directamente con el anfitrión, sin comisión.

Según Ziback, cada viajero recibe entre cuatro y cinco propuestas en promedio. El precio y las condiciones dependen de cada establecimiento.

(Gentileza Voy a CBA)

"Vas a tener una lista de alojamientos que tienen disponibilidad para vos, que están dentro de tu presupuesto y que tienen todos los servicios que vos pediste. Y ni siquiera lo tuviste que buscar", explica Agustín Ziback, cofundador de Voy a CBA, a iProfesional.

Ziback, de 27 años y a punto de recibirse de ingeniero industrial, creó la plataforma junto con Ignacio Weigandt, de 26 y analista de sistemas, y Julián Rosso, también de 26, ingeniero en sistemas que trabaja en Mercado Libre. Los tres son de Santa Rosa de Calamuchita y crecieron en complejos turísticos de sus familiares. Conocían el problema de tener habitaciones disponibles, responder consultas que no terminaban en reservas y no poder llegar a quienes buscaban opciones como las suyas.

Cómo recibir propuestas de alojamiento según tu presupuesto

El punto de partida es una Solicitud de Viaje: el turista carga destino, fechas, cantidad de personas y presupuesto por noche. También puede indicar preferencias como pileta, parrilla, cochera o la posibilidad de llevar mascotas.

La plataforma avisa a los alojamientos compatibles, sus dueños revisan las fechas y deciden si envían una propuesta. Según Ziback, cuando hay coincidencias, suelen responder dentro de una hora, aunque el tiempo depende de cada anfitrión.

La búsqueda puede hacerse también por localidad o por valle. Al momento de la entrevista, Voy a CBA cubría Calamuchita, Punilla, Traslasierra y Paravachasca, y sus creadores estaban próximos a sumar Sierras Chicas. La opción de buscar por valle apunta a que el huésped también considere destinos menos conocidos de Córdoba dentro de la zona que quiere recorrer.

"Lo primero que buscás es Villa General Belgrano, por ejemplo, que es lo más conocido. Pero no sabés que Calamuchita es un destino de recorrido total", señala Ziback. "Entonces, nos pareció una linda oportunidad para alojamientos, pero también para turistas conozcan más la provincia", señala Ziback.

El viajero puede recibir avisos y propuestas por correo electrónico o, si comparte su número, por WhatsApp. Después conversa con el dueño para acordar el precio, las condiciones de pago y reserva y el horario de ingreso.

"No cobramos comisión y la reserva la hace el alojamiento con el turista, nosotros no procesamos el pago", aclara Ziback. Según el cofundador, verifica a los alojamientos y puede sancionarlos dentro de la plataforma si incumplen lo pactado sobre la seña.

En noviembre de 2026, Ziback contabilizaba 121 alojamientos y más de 5.500 usuarios. De unas 4.800 solicitudes de viaje, más del 95% había recibido al menos una respuesta. Como un mismo pedido puede llegar a varios establecimientos, esas solicitudes generaron más de 18.000 envíos a alojamientos. "Son pedidos contestados, no reservas concretadas", aclara.

El seguimiento de esas consultas mostró una dificultad. Según estima Ziback, cerca del 20% de los viajeros completaba la solicitud, salía del sitio y no regresaba a revisar las propuestas. Algunos anfitriones respondían, pero no lograban concretar reservas. Para facilitar ese contacto, el equipo incorporó WhatsApp.

"Nosotros desde un principio lo habíamos pensado así, pero no queríamos ser invasivos con el turista", explica. Por eso, compartir el teléfono es opcional. Al momento de la entrevista, la incorporación llevaba pocos días y todavía no podían evaluar su efecto sobre las reservas.

¿Cuánto cuesta sumar tu alojamiento a Voy a CBA?

El negocio se sostiene con una suscripción fija que pagan los alojamientos. Según los valores informados por Ziback en noviembre de 2026, hay tres planes, uno mensual de $16.000, otro trimestral de $42.000 y uno anual de $140.000.

El esquema tiene puntos en común con otras plataformas argentinas de alojamiento sin comisión, como Vayate, que también se financia con una suscripción de los propietarios.

Al plan anual de Voy a Cba lo presentan como "Una noche, un año", porque el equipo equipara su precio al de una noche promedio en Córdoba. Desde el lanzamiento, el 1 de agosto de 2026, y hasta la entrevista habían facturado alrededor de $7 millones, según Ziback.

Para conseguir los primeros alojamientos, Ziback que había estudiado fotografía en Buenos Aires, recuperó su cámara, compró un dron y salió ofrecerles a los dueños fotos y videos de sus complejos. Por $80.000, cada dueño recibía ese material y aseguraba un año en Voy a CBA a partir del lanzamiento. El primer cliente fuera del círculo familiar fue un vecino de Santa Rosa que quería fotos de sus cabañas para subir a Facebook. Hoy sigue entre sus mejores clientes. En esa etapa se sumaron unos 20 alojamientos, con alrededor de 17 preventas pagas, según Ziback. El dinero de esas ventas y los aportes de los tres socios financiaron el arranque. Su principal gasto fue la publicidad en Meta.

La difusión tuvo un impulso cuando Ziback contactó a Diego Reinhold, actor y comediante que tiene un alojamiento en Córdoba. Le ofreció acceso gratuito a cambio de ayudar a dar a conocer el servicio. Reinhold grabó un video y los seguidores empezaron a crecer.

La víspera del lanzamiento también los recomendó Damián De Santo, actor y dueño de un alojamiento en la provincia. Tras esa difusión, la cuenta de Instagram pasó de 2.000 a 18.000 seguidores, según Ziback.

El equipo sigue integrado por los tres socios y planea incorporar vendedores con una comisión del 25% por las suscripciones que consigan. Ziback participa de la incubadora Xponential, donde recibe mentoría, y busca inversión para ampliar la capacidad técnica y sumar gente en marketing y programación.

Los próximos pasos previstos son lanzar una aplicación en enero de 2027 y comenzar la expansión nacional entre agosto y septiembre. Ya recibieron consultas desde Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y Colonia, Uruguay.

Ziback no tienen límites e imagina aplicar el modelo a otros servicios turísticos. "Que las parrillas se ofrezcan a vos", proyecta entre risas.