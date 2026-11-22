Las principales cadenas de combustible apuestan fuerte al rediseño de sus tiendas y alianzas con marcas de comidas rápidas para ganar mercado

La pelea por las tiendas de las estaciones de servicio suma un nuevo capítulo. Axion Energy, la marca insignia de Pan American Energy (PAE) prepara una renovación de su red en la Argentina, con cambios en la oferta gastronómica, incorporación de tecnología y nuevos servicios para los clientes. El anuncio llega en medio de una mayor competencia entre las petroleras, después de que YPF inaugurara su primer formato Black y comenzara a incorporar cadenas internacionales de comida rápida a sus establecimientos.

La compañía, que cuenta con unas 600 bocas de expendio en el país, remodelará una de sus estaciones más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y ampliará Parada Sanguchera, la marca que desarrolló junto al chef Leandro "Lele" Cristóbal. También tiene previsto construir un parador para camioneros y sumar herramientas digitales destinadas a la atención y administración de flotas.

Los anuncios fueron realizados por Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización, quien anticipó modificaciones en las tiendas Spot! y la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la atención.

La ejecutiva también adelantó que las reformas comenzarán en un establecimiento que ya había sido utilizado por la petrolera para presentar novedades de su red.

Axion amplía Parada Sanguchera y renueva sus tiendas Spot

Parada Sanguchera, la marca gastronómica de Axion, funciona actualmente en unas 200 estaciones de servicio y la compañía busca llevarla a 300, la mitad de su red en la Argentina. Para fines de 2027, prevé incorporar otros 50 puntos de venta, aunque todavía no estableció una fecha para alcanzar el total previsto.

Parada Sanguchera nació hace cinco años de la mano del chef Leandro "Lele" Cristóbal, con una carta centrada inicialmente en los sándwiches. Desde entonces, amplió su oferta y actualmente cuenta con 15 productos propios, entre ellos empanadas, pizzas, aceite de oliva, yerba mate orgánica y postres. También incorporó una línea de artículos para acompañar el mate.

Axion anticipó modificaciones en las tiendas Spot! y la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la atención

Durante los próximos meses sumará otros 10 productos y ampliará su oferta en el negocio del café en estaciones de servicio. La petrolera también prevé extender su marca gastronómica a más estaciones operadas por terceros.

Las obras comenzarán en la estación de Avenida del Libertador y Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. La esquina fue elegida en enero de 2015 para presentar Axion en el país, cuando comenzó el reemplazo de la antigua red de Esso. En 2018, también incorporó su primer punto de carga rápida para vehículos eléctricos en territorio porteño. La remodelación incluirá cambios en los espacios comerciales y los servicios, que luego podrían extenderse a otras ubicaciones.

La petrolera también construirá su primer parador para camioneros en Santa Fe, con estacionamiento seguro, duchas, vestuarios, espacios de descanso y conexión a internet. Las instalaciones estarán destinadas a conductores que realizan viajes de larga distancia y contarán con una oferta gastronómica.

A estos anuncios se suma el lanzamiento de Axion Card Flotas, un sistema para empresas de transporte que permite administrar los consumos de combustible, controlar recorridos y autorizar pagos mediante un dispositivo TAG, sin necesidad de utilizar efectivo.

YPF marca el camino con formato Black y cadenas internacionales

YPF inauguró este año su primera estación bajo el formato Black en Nordelta, partido de Tigre, con una oferta gastronómica que incluye hamburguesas de Carne, la marca creada por el chef Mauro Colagreco, café de especialidad y pastelería premium. El local también cuenta con espacios para trabajar o mantener reuniones y un sector denominado YPF Pit Stop, donde los conductores pueden realizar chequeos rápidos de sus vehículos.

La apertura forma parte de un plan para renovar las más de 1.700 estaciones que integran su red nacional. La petrolera definió tres formatos:

Black , destinado a los puntos de mayor categoría, con servicios personalizados y gastronomía de autor

, destinado a los puntos de mayor categoría, con servicios personalizados y gastronomía de autor Núcleo , con una oferta similar a las actuales tiendas Full

, con una oferta similar a las actuales tiendas Full Refiplus, con instalaciones más sencillas y costos operativos reducidos

El nuevo concepto también incorpora cambios en la atención de las playas de carga, con personal especializado para asistir a los automovilistas, además de beneficios exclusivos a través del programa Serviclub. Durante el lanzamiento, Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, aseguró que el objetivo era ofrecer una experiencia que fuera más allá de la venta de combustibles.

La estación de Nordelta obtuvo el primer puesto en Best Foodvenience Store in the World 2026, una competencia internacional en la que participaron 24 tiendas de 10 países.

La petrolera también comenzó a incorporar cadenas internacionales a su red. En Vicente López inauguró su primera estación con un restaurante McDonald's, una alianza que suma otra alternativa gastronómica a las tiendas Full. La apertura se produjo después del lanzamiento de Black y marca una nueva etapa en la incorporación de marcas externas a sus puntos de venta.

Shell podría desembarcar con Burger King en sus estaciones

Shell también podría sumarse a la competencia por la gastronomía en las estaciones de servicio. El grupo encabezado por José Luis Manzano cerró la compra de Burger King en Argentina , hasta ahora en manos de la mexicana Alsea, y analiza llevar la cadena de hamburguesas a algunas de las bocas de expendio que recientemente cambiaron de dueño.

La adquisición comprende 107 restaurantes y se realizará a través de Integra Food & Hospitality, controlada por Integra Capital. Aunque la vendedora confirmó la firma de un acuerdo vinculante, no informó oficialmente el nombre del comprador ni el monto de la transacción.

El interés por incorporar la marca a la red está relacionado con otra compra que se concretó este año: en junio, el grupo suizo Mercuria Energy Group acordó adquirir los activos argentinos de Raízen por u$s1.420 millones. El paquete incluyó cerca de 900 puntos de venta, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes y otras instalaciones destinadas al almacenamiento y la distribución de combustibles.

La nueva operadora, Sígnar Energy, mantiene el uso de la marca Shell mediante una licencia comercial. Su estructura accionaria está integrada por Mercuria, con el 60%; Southern Cone Investments, vinculada a Integra, con el 20%; y Edenor, con el 20% restante. Así, Manzano tiene participación en el mercado local de combustibles y, a través de otra sociedad, en el sector de comida rápida.

Según publicó iProfesional, el empresario busca instalar restaurantes en determinadas ubicaciones, con un formato similar al que YPF comenzó a desarrollar junto a McDonald's. La alternativa permitiría ampliar la presencia de la cadena, que llegó a la Argentina en 1989 y actualmente cuenta con locales propios y franquiciados.