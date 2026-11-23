Con avances en inteligencia artificial y supercomputación, redefinió los negocios digitales y ahora impulsa innovaciones en todo el planeta

Nvidia es una empresa tecnológica estadounidense con sede en Santa Clara, California. La compañía anunció este lunes la restitución inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, en un giro respecto de la decisión que había comunicado apenas seis días antes, cuando descartó volver a incorporarlo a la conducción de la compañía.

La resolución fue adoptada por unanimidad por el directorio, que consideró que Huang sigue siendo la persona indicada para conducir a la empresa y que su regreso responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios comerciales y clientes. Pero, qué es realmente Nvidia y por qué es tan importante para la economía estadounidense.

Qué es Nvidia y por qué es tan importante para el mundo tecnológico

Nvidia se consolidó como uno de los jugadores más poderosos de la industria informática global.

Fundada en 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem, la compañía nació enfocada en procesadores gráficos para videojuegos. Pero su evolución la llevó a desarrollar las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que hoy sostienen el crecimiento de la inteligencia artificial, los centros de datos y múltiples industrias de alta tecnología.

Lo que empezó como un negocio de hardware para gamers se transformó en la infraestructura invisible detrás de ChatGPT, Google Gemini y miles de aplicaciones de IA.

Qué son las GPU y por qué Nvidia domina ese mercado

La empresa diseña GPU, procesadores capaces de realizar miles de operaciones al mismo tiempo. Esta característica los diferencia de los procesadores tradicionales (CPU).

Mientras una CPU procesa instrucciones de forma secuencial, las GPU ejecutan tareas en paralelo. Esa arquitectura las hace ideales para procesar enormes volúmenes de datos.

Nvidia desarrolló esta tecnología inicialmente para renderizar gráficos de videojuegos en tiempo real. Los efectos visuales, las sombras dinámicas y las texturas complejas exigen ese tipo de procesamiento simultáneo.

Pero la misma capacidad que mejora los gráficos de un juego sirve para entrenar modelos de inteligencia artificial. Las redes neuronales necesitan procesar millones de datos simultáneamente para aprender patrones.

Dónde se usan los procesadores de Nvidia además de los videojuegos

Los productos de la compañía están presentes en múltiples industrias. Su alcance va desde computadoras personales hasta instalaciones tecnológicas masivas.

En videojuegos, sus tarjetas gráficas optimizan la calidad visual y permiten jugar con configuraciones avanzadas. Las series GeForce dominan el mercado de gaming desde hace dos décadas.

Los centros de datos concentran hoy el grueso del negocio. Los servidores equipados con GPU Nvidia procesan información a velocidades imposibles para hardware convencional.

La compañía también desarrolla soluciones para vehículos autónomos, robótica industrial, diseño 3D y simulaciones científicas. Su tecnología permite desde entrenar autos sin conductor hasta modelar moléculas para descubrir nuevos medicamentos.

La importancia de Nvidia en la explosión de la inteligencia artificial

El auge de herramientas como ChatGPT, Midjourney o los asistentes virtuales requiere infraestructura capaz de procesar cantidades masivas de información.

Estos sistemas necesitan dos etapas diferenciadas. Primero, el entrenamiento: alimentar el modelo con millones de ejemplos para que aprenda. Después, la inferencia: ejecutar el modelo ya entrenado cuando un usuario hace una consulta.

Nvidia no crea las aplicaciones de IA que usan los consumidores finales. Pero provee el hardware y el software especializado que hace posible tanto el entrenamiento como la ejecución de esos modelos.

Sus GPU, servidores y plataformas de software permiten que otras empresas desarrollen, entrenen y desplieguen sus propios sistemas de inteligencia artificial.

OpenAI, Google, Meta, Amazon y Microsoft son clientes que dependen de la tecnología Nvidia para sus proyectos de IA. Sin esos procesadores, entrenar modelos del tamaño de GPT-4 sería prácticamente inviable.

Cuánto factura Nvidia y de dónde vienen sus ingresos

Durante el año fiscal 2026, la empresa registró ingresos por u$s215.900 M, un aumento del 65% respecto al período anterior.

De esa cifra, u$s193.700 M provinieron del segmento de centros de datos. Ese número refleja la demanda explosiva de procesadores para inteligencia artificial.

El mercado de gaming, que durante décadas fue el corazón del negocio, ahora representa una fracción menor de los ingresos totales. Los centros de datos concentran cerca del 90% de la facturación de la compañía.

Esa transformación financiera convirtió a Nvidia en una de las empresas más valiosas del mundo. Su capitalización de mercado supera el PBI de muchos países desarrollados.

Quién es Jensen Huang y cómo transformó la empresa

Al frente de Nvidia está Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo desde 1993. Nacido en Taiwán, emigró a Estados Unidos durante su infancia.

Huang lideró la empresa desde sus inicios en el mercado de videojuegos hasta su actual posición como proveedor clave de infraestructura para IA. Su visión estratégica reorientó el negocio desde las tarjetas gráficas para consumidores hacia las soluciones empresariales de alto valor agregado, anticipando que el cómputo paralelo sería fundamental para el futuro de la tecnología.

Sus presentaciones corporales y anuncios de nuevas generaciones de procesadores generan expectativa masiva en la industria. Cada lanzamiento de hardware nuevo impacta directamente en los planes de desarrollo de las principales compañías tecnológicas del mundo.

Huang se caracteriza por su estilo de gestión directo y su participación activa en las decisiones técnicas de la empresa. A diferencia de otros CEOs que delegan completamente en equipos de ingeniería, él mantiene involucramiento en la arquitectura de los productos.

El escándalo que terminó con la salida de Jensen Huang

La crisis comenzó a principios de noviembre, cuando trascendieron informaciones sobre relaciones extramatrimoniales de Huang. Una de ellas involucraba a Alice Huang, una exdirectiva de la compañía tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur.

El caso adquirió una dimensión política y de seguridad nacional porque, según versiones periodísticas basadas en fuentes de inteligencia estadounidenses, la mujer era investigada por sus presuntos vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Las autoridades de Pekín rechazaron esas acusaciones. Por su parte, la controversia también abrió interrogantes sobre las relaciones comerciales de Nvidia con China y los controles sobre la exportación de sus procesadores de inteligencia artificial.

El 12 de noviembre, Huang presentó su renuncia como presidente, CEO y miembro del directorio. El consejo de administración aceptó su salida y designó como CEO interina a Colette Kress, quien hasta entonces se desempeñaba como directora financiera.

La decisión sorprendió al mercado por tratarse del fundador y principal referente de una compañía que se convirtió en uno de los actores centrales del desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la salida no cerró la discusión. Huang manifestó posteriormente su disposición a regresar si el directorio consideraba que era lo mejor para la empresa. La posibilidad generó una campaña de apoyo entre empleados, inversores y socios comerciales.

El 17 de noviembre, durante una comunicación con inversores, el presidente del directorio, Harvey C. Jones, había descartado expresamente esa alternativa y asegurado que Nvidia no tenía previsto reincorporarlo. La decisión anunciada este lunes revirtió esa postura.

Finalmente hoy se confirmó que volverá a su cargo de CEO en la compañía. La noticia se confirmó luego de un pedido en redes sociales del propio Donald Trump, quien celebró la decisión: "EE.UU. necesita el liderazgo de Jensen".

Según el comunicado oficial, los directores mantuvieron una serie de reuniones con el empresario y evaluaron su disposición a colaborar con la investigación interna. También recibieron información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y concluyeron que su reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional.