¿Alberto o Cristina, quién toma las decisiones?: mirá lo que señala una encuesta

El sondeo de Giacobbe & Asociados muestra cómo sigue la imagen del Presidente y la visión de los argentinos sobre la cuarentena y las decisiones tomadas

Durante el tiempo que lleva en el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio generado por el coronavirus, la imagen de la gestión de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta está en caída, como también la situación económica del país. Mientras que la imagen de Cristina Fernández se mantiene estable y los opositores e independientes creen que la vicepresidenta es quien domina en el momento de tomar las decisiones.

De acuerdo con un reciente informe de la consultora Giacobbe & Asociados, la imagen positiva personal del Presidente continúa bajando (-1%) pero la caída se va moderando.

"Recordemos que luego de crecer 30% al principio de la pandemia, cayó primero 8%, luego 7%, más tarde 5%, 2% y ahora 1%. Ya perdió entonces 23% de los 30% conseguidos", señala el informe.

El dato relevante se encuentra ahora en la evolución de su imagen negativa: creció 6% ascendiendo a 37.6%. A medida que Alberto adopta rostro kirchnerista se aleja de todos aquellos que "querían ver" en él rasgos exclusivamente peronistas.

La imagen de gestión de Ferández, Kicillof y Rodríguez Larreta está en caída

En el mismo campamento, Cristina se encuentra absolutamente estable, mientras que Axel Kicillof también creció en imagen negativa (+3%).

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta perdió 4 puntos de positiva que pasaron directamente a su negativa. De todas maneras, aún supera el 50% el porcentaje que cree necesario extender la cuarentena. El dilema es que querer no es poder y ahí está el quid de la cuestión.

Importante es también que el 39.9% de los consultados cree que Cristina tiene más poder que Alberto (37.7) en la toma de decisiones.

El 39,9% considera que Cristina tiene más poder en la toma de decisiones

En términos de evaluación de gestión frente al coronavirus, todos perdieron. La discusión enfocada en la Ciudad de Buenos Aires hace retroceder a Rodríguez Larreta unos siete puntos, mientras que Alberto en nación y Axel en Provincia retroceden 4%.

La cuarentena, Vicentin y la economía

El principal problema del país, según los encuestados, no es el coronavirus (tercer lugar). Antes se ubican la economía y la corrupción. Es un buen dato para entender que, si bien la angustia crece naturalmente porque la situación es apremiante, los ofendidos crecen porque el gobierno no resulta empático con el orden de prioridades de una parte de la población.

Entre los principales problemas del país, el coronavirus está en tercer lugar

El temor al covid-19 apenas ha bajado 2%, y la idea de extender la cuarentena avanza hacia la polarización, dado que crecieron 3% las posiciones extremas (adhesión y rechazo).

En cuanto a la idea del amor por la cuarentena, el 45.2% cree que el gobierno está enamorado de ella, principalmente opositores, mientras que 43.9% no lo cree, básicamente oficialistas.

El 45.2% cree que el gobierno está enamorado de la cuarentena

Respecto a la opinión sobre la intervención y expropiación de Vicentin, los números indican que el 47% de la población (en caso supuesto de ser diputado) votaría en contra de intervenir y expropiar, principalmente los que se identifican como opositores, pero también aquellos que se declaran apolíticos, independientes y apartidarios.

Otro 34.2% votaría a favor, número sostenido principalmente por peronistas y en menor medida por kirchneristas. He aquí el corazón de adherentes de la alianza gobernante. Por último, el 17.5% se abstendría de votar respecto de Vicentin, pero hay que tener cuidado, porque no se abstendrán de votar realmente en las elecciones venideras.

El 47% votaría en contra de la expropiación de la empresa

Frente a este tipo decisiones, como se dijo anteriormente, el 39.9% de los consultados creen que Cristina tiene más poder que Alberto (37.7) en la toma de decisiones. En este sentido es interesante observar que opositores e independientes creen que domina la vicepresidenta, mientras que peronistas y kirchneristas creen que domina elpresidente.

Sobre la idea de las próximas elecciones legislativas, el 37.3% quiere que el Frente de Todos gane las elecciones, mientras que el 42.9% quiere que las pierda.

En cuanto a las opiniones sobre la cuarentena, las mismas siguen repartidas. En el sondeo, realizado sobre 2500 casos con cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, se consultó sobre la posibilidad de extender la cuarentena hasta fines de julio.

La respuesta fue contundente: el 50.1% opinó que (si fuera presidente) la extendería, frente a un 38.3%, que manifestó no estar de acuerdo.

El 50.1% opinó que si fuera presidente, extendería la cuarentena

También se consultó si económicamente pueden soportar un mes más de cuarentena, a lo que el 56.4% respondió de manera negativa.

Según advierte la encuesta: "Terminará la pandemia en algún momento, y quedará un porcentaje de pobreza y crisis económica que aumentará la tensión social. El gobierno no tendrá herramientas suficientes como para calmar todas las angustias y la oposición, de no reformularse, no tendrá más idea que quejarse".