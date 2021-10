Roberto Navarro, recargado: arremetió contra la clase politíca y el canal TN tras el debate

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires protagonizaron un debate electoral acalorado, emitido por la señal de TV por cable TN. Luego de este evento clave, el periodista Roberto Navarro salió al cruce del modelo empleado y disparó contra el canal realizador. En su programa "Habrá Consecuencias", el director de El Destape responsabilizó a toda la dirigencia política por "avalar" un un foro de discusión democrático en la señal del Grupo Clarín. Previamente, Navarro había manifestado su repudio contra la metodología del debate en "A Dos Voces", programa conducido por los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en TN, y acusó a la oposición de tener la cancha inclinada. "Si el debate es en la televisión, yo pensaba que iban a hacer un día en TN y otro día en C5N", apuntó. El periodista Roberto Navarro critíco el debate político protagonizado por los candiadatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires, y a su señal de TV emisora, TN

"No me gusta el formato del debate y no entiendo por qué lo hacen en ese canal", critíco desde el El Destape Radio. Claramente disgustado, el periodista que apoya al oficialismo acusó a la señal del Grupo Clarín de ser "un canal que es una fábrica de fake news".