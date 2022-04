Massa quiere tratar el pedido de la oposición sobre el Consejo de la Magistratura: ¿por qué CFK mantiene su resistencia?

En medio del conflicto institucional por la puesta en marcha de la nueva composición del Consejo de la Magistratura, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, activaría en los próximos días el tratamiento del pedido formal que hizo Juntos por el Cambio para designar a dos de sus legisladores en el organismo.

Mientras la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, mantiene su resistencia a cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordenó volver a la composición de 20 miembros en el órgano encargado de promocionar y remover a los jueces nacionales, Massa evalúa un camino alternativo para descomprimir el clima con la oposición.

Juntos por el Cambio advirtió que se presentará ante la Justicia si Cristina Kirchner y Massa siguen demorando la designación de los dos nuevos representantes del Senado y de Diputados en el Consejo para completar la integración de 20 miembros y que le corresponderían a la oposición.

En ese contexto, Massa quiere constituir a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar la propuesta de Juntos por el Cambio de nombrar como nuevos consejeros de la Magistratura a la diputada radical Roxana Reyes y al senador del PRO Luis Juez, según indicaron fuentes parlamentarias del oficialismo a iProfesional.

Solo falta que el Congreso designe a dos representantes para completar la nueva integración de la Magistratura

En caso de avanzar en ese sentido, el presidente de la Cámara baja se diferenciaría de la postura que mantienen Cristina Kirchner y sus funcionarios afines, que consideran que el fallo de la Corte es una "intromisión" en otro poder del Estado porque restituyó una ley derogada y ubicó al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, al frente del organismo.

Fuerte advertencia opositora a Massa y Cristina por el Consejo de la Magistratura

Los principales referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa este martes en la Cámara de Diputados junto a Juez y Reyes en la que remarcaron que el fallo de la Corte "no es opinable sino acatable" y apuntaron principalmente a Cristina Kirchner.

"No estamos mendigando nada que no nos corresponda. No es una interpretación que Cristina y Massa puedan hacer del tema", sostuvo Juez y advirtió: "Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

El jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, señaló: "Volvimos a pedir por nota a Sergio Massa y a Cristina Kirchner que de forma inmediata y sin dilaciones procedan a las designaciones de la diputada Reyes y del senador Juez. Cualquier otra conducta puede llevar a un camino de gravedad institucional que le hará muy mal al país".

Juntos por el Cambio advirtió a Massa y Cristina que recurrirán a la Justicia si demoran el nombramiento

Su par del PRO, Cristian Ritondo, les reclamó a los presidentes de ambas cámaras que "retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte Suprema, que no tiene interpretación política"

Pero una de las advertencias más duras fue la que horas antes había expresado la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en una carta dirigida a Cristina Kirchner y a Massa, donde advirtió que no avanzar con los nombramientos sería "un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional".

En la carta que también firmaron el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el jefe del bloque de Diputados, Juan Manuel López, sostuvieron de continuar con su negativa las autoridades del Congreso podrían incurrir en "delitos penales" con su conducta.

Las críticas del kirchnerismo al fallo de la Corte

En diciembre pasado la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 que regía al Consejo de la Magistratura desde 2006 y que había si impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner. Allí ordenó sancionar una nueva ley y, mientras tanto, que el organismo vuelva a su integración anterior de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte.

Cristina Kirchner no quiere convalidar el fallo de la Corte sobre la Magistratura

Un día antes de que Rosatti asumiera al frente del Consejo con una resolución que puso en jaque al oficialismo, Cristina Kirchner apuntó contra la cabeza del Poder Judicial en las redes y señaló: "La casta de la que nadie habla".

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, hombre muy cercano a la presidenta del Senado, aseguró este martes en declaraciones radiales que "la Corte se está arrogando facultades que son del Poder Legislativo" y que su decisión fue "ciento por ciento política".

"La Corte se tomó seis años para analizar 20 artículos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura", señaló Mena y advirtió: "No podemos permitirlo". Al respecto, el funcionario sostuvo que, frente a esta situación, el Gobierno va a "avanzar con una reforma judicial profunda".

La incómoda posición de Massa

La situación de conflicto institucional que se abrió en torno al fallo de la Corte y el rechazo del kirchnerismo dejó a Massa en una situación incómoda. El dirigente del Frente de Todos debe lidiar con una cámara donde nadie tiene mayoría y necesita mantener canales de diálogo con la oposición, lo cual se complica con esta nueva controversia.

Massa define ahora si trata el pedido de la oposición o se mantiene en la línea que marcó el kirchnerismo

Según supo iProfesional, en ese contexto Massa inició una ronda de consultas con constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez. La posición de este especialista es que la decisión de la Corte es polémica pero "tiene fuerza normativa y debe cumplirse".

"No cabe ninguna discusión jurídica al respecto. Ni tampoco que exista un golpe institucional por parte de la mayoría del tribunal", señaló el abogado a través de Twitter.

No obstante, evaluó que la Corte "optó por una alternativa que inhibe todo diálogo razonable entre poderes, se aleja del modelo de sentencias exhortativas desarrollado por su jurisprudencia y no permite una segunda vuelta de intercambio democrático entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo".