Dolarización de la economía: ¿el plan de Bullrich anticipa una nueva discordia en Juntos por el Cambio?

La idea que planteó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de ir a un modelo "bimonetario" en el marco de un "proceso irreversible" de dolarización de la economía amenaza con abrir una nueva polémica en el interior de Juntos por el Cambio por la semejanza con el discurso de Javier Milei y el rechazo que el tema ya había generado en la UCR.

Bullrich se expresó sobre la posibilidad de una dolarizar la economía al presentarse en el evento AmCham Summit 2022, el evento que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, donde destacó en primer término que ella tiene "condiciones para ser Presidenta" y "la personalidad que hace falta".

Consultada por el conductor Alejandro Fantino -entrevistador del evento- sobre el debate en torno a la dolarización, la dirigente indicó: "Hoy el peso no existe en un sentido de lo que significa una moneda. La dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad y marcar un sendero".

Y en referencia al rumbo que seguiría en caso de ser elegida presidenta en las elecciones de 2023, Bullrich explicó: "Arranco con un bimonetarismo: el uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y Uruguay".

Bullrich aseguró que tiene "condiciones para ser presidenta" y adelantó su plan económico

Dolarización, bimonetarismo y la disputa Bullrich-Larreta

Al explicar su plan, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad sostuvo que la viabilidad se apoya en que "los dólares los tienen todos los argentinos tanto acá como afuera del país".

Si bien la idea es un camino intermedio respecto de la dolarización total que en su momento propuso el libertario Javier Milei, políticamente la ubica mucho más cerca del excéntrico economista que de la UCR e incluso de su inmediato competidor dentro del PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

De hecho, durante el evento Bullrich no dudó en diferenciarse del jefe de Gobierno porteño, quien había hablado pocas horas antes y sostuvo que el desafío es "terminar con la grieta" y que el próximo gobierno deberá "ser de coalición" para tener una mayor legitimidad que la que da "una elección ganada con el 50%" para "impulsar las transformaciones" necesarias.

"La coalición que necesitamos en Argentina es con la sociedad y con todos los actores, sean públicos y privados, sean sindicatos, sean empresas, sean partidos políticos que quieran el cambio", sostuvo la presidenta del PRO.

Larreta y Bullrich acordaron recientemente bajar la confrontación, pero las diferencias siguen de manifiesto

No obstante, se cuidó de no confrontar de lleno con el otro referente del PRO, al señalar: "No creo tener una idea de país diferente (a la de Rodríguez Larreta). El próximo gobierno va a tener más que ver con la aptitud y la actitud, y la personalidad de cambio que con las ideas en abstracto".

¿Por qué el planteo de Bullrich puede generar una nueva polémica en Juntos por el Cambio?

Luego de que Milei instalara la idea de dolarizar la economía, un sector de Juntos por el Cambio -donde preocupa que el crecimiento del economista les quite votos- se hizo eco de la propuesta.

El diputado nacional Alejandro Cacace, que integra el espacio Evolución Radical liderado por Martín Lousteau, presentó un proyecto de ley para dolarizar oficialmente la economía. La iniciativa fue destrozada públicamente por el presidente de la UCR, Gerardo Morales, que la calificó como "payasesca".

"Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad", disparó Morales en ese momento, mientras que desde la conducción de Evolución dejaron trascender que Lousteau tampoco estaba de acuerdo, por considerar esa vía como "inviable" y "negativa" para la economía.

Gerardo Morales había descalificado un proyecto sobre dolarización y ahora el tema volvió a meterse en JxC

El tema quedó ahí y la cúpula de Juntos por el Cambio se abocó a resolver otros puntos de la vida interna, entre ellos tomar distancia de Milei y de sus furibundas críticas a todos los socios de la coalición opositora excepto Bullrich y Mauricio Macri, pero ahora la presidenta del PRO volvió a instalar el tema y en momentos en que la tensión entre el PRO y la UCR aumenta.

¿Se puede dolarizar la economía argentina?: las consecuencias, según los especialistas

En medio del debate que se abrió en los últimos meses, un reciente trabajo del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano indicó que una dolarización oficial generaría consecuencias negativas.

A partir del proyecto que presentó el diputado Cacace, para adoptar a la divisa estadounidense como moneda de curso legal, el espacio de la UB dirigido por el economista Víctor Veker aclaró que para llevar adelante la dolarización el Banco Central debería primero "retirar todos los pesos en circulación y canjearlos por dólares de sus reservas".

El Centro de Estudios de la Nueva Economía indicó que la base monetaria actual -la cantidad de pesos en la calle- es de alrededor de los 3,7 billones de pesos. A eso se suma las reservas de libre disponibilidad, estimadas en torno en los 6000 millones de dólares. Por tanto, remarca la entidad, "el canje debería efectuarse a cerca de $620 por dólar". Y especifica: "Quien cobra hoy un sueldo de $100.000 pasaría a percibir 160 dólares″.

Según los especialistas, la dolarización de la economía es complicada por la cantidad de dólares que se necesitarían

La otra posibilidad analizada por el Centro es que "si se quisiera realizar el canje a razón de $200 por dólar, se requeriría contar con u$s18.000 millones de reservas". En ese sentido, el país debería "obtener un préstamo externo de u$s12.000 millones con destino a esta operación".

Una idea resistida, en el peor momento de la relación PRO-UCR

Bullrich planteó su idea en medio del recrudecimiento de la interna entre el partido que ella preside y la UCR, principalmente, por los chispazos entre el ex presidente Mauricio Macri y Morales.

En la reunión que mantuvieron el pasado lunes los referentes del PRO, Macri pidió "no dejarse llevar por los radicales" en el Congreso, luego de las diferencias públicas que asomaron en los últimos días entre ambos partidos. Días antes, Morales también había marcado diferencias con el ex mandatario.

"A Mauricio le reconozco una voz importante dentro de Juntos por el Cambio, pero no es mi jefe", sostuvo el presidente de la UCR y agregó: "Es el jefe del PRO y una figura de peso, pero si es candidato, no lo voy a votar porque quiero un presidente radical".

La tensión entre ambos viene desde los inicios de Cambiemos en 2015, pero se profundizó este año. En la última reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, Morales tuvo que desmentir ante sus colegas un supuesto acuerdo con el oficialismo en torno a los nombramientos de legisladores en el Consejo de la Magistratura y el ex presidente, según supo iProfesional, le dijo que no confiara en Sergio Massa.

Fue una alusión directa a la amistad con el presidente de la Cámara de Diputados que los "halcones" del PRO le reprochan al jujeño.