Presupuesto 2023: el oficialismo negocia contrarreloj y hay discusión entre los miembros de Juntos por el Cambio

El proyecto de Presupuesto 2023 es objeto de una compleja negociación en la Cámara de Diputados que el oficialismo quiere concluir en esta semana para llevar el proyecto al recinto el 26 de octubre, mientras en la oposición surgen posiciones contrapuestas de cara a la votación y algunos diputados esperan que sea la mesa nacional de Juntos por el Cambio la que defina.

Tras el desfile de funcionarios de las últimas semanas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos) volvió a reunirse este martes y se acordó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves por la mañana, cuando la bancada oficialista informará los cambios que se incluirán al proyecto a partir de las negociaciones con la oposición.

Si bien en el interbloque de Juntos por el Cambio hay una voluntad aparentemente mayoritaria de votar a favor en general si el Frente de Todos acepta algunas de las modificaciones que plantean, por estas horas hay una difícil discusión interna y está latente el riesgo de que la principal bancada opositora termine votando dividida.

El pasado lunes hubo una reunión del bloque de la UCR que preside Mario Negri, de la cual participó el presidente del partido, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, para empezar a definir su posición. En líneas generales, hubo consenso respecto de "acompañar el proyecto, pero con una lista de pedidos", deslizó una fuente del radicalismo a iProfesional.

Sin embargo, los diputados del radicalismo también le pidieron a Morales que llame a una reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio para que allí se decida qué hará la bancada opositora, porque temen que se desate una nueva polémica pública entre los líderes de los partidos que integran la alianza opositora.

De hecho, casi como un anticipo de lo que puede venir en la oposición, horas después de ese cónclave, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó que su espacio en la Cámara de Diputados "no va a acompañar" el Presupuesto 2023 por considerarlo "poco serio", especialmente por la proyección de inflación del 60% para el año próximo.

Diputados de Juntos por el Cambio quieren que la mesa nacional evite que el Presupuesto 2023 detone otra interna

Presupuesto 2023: por dónde pasa la discusión de Juntos por el Cambio

Según las fuentes consultadas, el pedido de Negri y otros diputados radicales a Morales apunta a evitar que se repita lo que ocurrió la semana pasada, cuando la amplia mayoría del interbloque opositor votó a favor del proyecto que prohíbe desalojos en barrios populares y al día siguiente se encontró con furibundas críticas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

No solo a los radicales les interesa evitar que vuelta a ocurrir una situación así, sino también a una parte del PRO, según supo este medio, porque los diputados de ese partido también se vieron descolocados por las críticas de Bullrich contra el acompañamiento a esa iniciativa.

El temor a que vuelva a darse una polémica así alrededor del Presupuesto 2023 y el pedido para que la mesa nacional de la coalición acuerde el curso de acción se ve ahora potenciado por la advertencia de Carrió.

"Me parece poco serio porque prevé una inflación del 65 por ciento y no recorta donde tiene que hacerlo. La Coalición Cívica no lo va a acompañar, pero en Juntos por el Cambio hay discusiones, porque cada uno mira lo que le conviene a su provincia y no al país", sostuvo Carrió en declaraciones televisivas.

En ese contexto, crecen las posibilidades de que la bancada de Juntos por el Cambio vote dividida el Presupuesto 2023. Durante los próximos días en el polo opositor se intentará evitar ese escenario o, al menos, asegurarse de que si se da esa situación no se genere una nueva pelea pública. De cualquier modo, todo dependerá de cuáles y cuántos cambios al proyecto le concederá el oficialismo a la oposición.

Negociación contrarreloj entre oficialismo y oposición

La bancada del Frente de Todos expresó a través de Heller y del jefe de bloque, Germán Martínez, la predisposición del oficialismo a incorporar propuestas de la oposición en el proyecto de Presupuesto 2023. Siguieron así la línea que marcó el ministro de Economía, Sergio Massa.

Massa le pidió al oficialismo abrir la negociación con la oposición para que el proyecto se apruebe

El ministro quiere evitar a toda costa que vuelva a darse un rechazo al presupuesto como el de diciembre del año pasado. Con conocimiento de la larga lista de cambios que pide la oposición, el último domingo Massa reclamó que "sea este u otro Presupuesto, pero voten uno".

Entre los principales planteos de Juntos por el Cambio se encuentra la incorporación de una "cláusula de revisión" para que, si la inflación supera el 60% para el segundo trimestre de 2023 el Gobierno tenga que enviar al Congreso un proyecto que defina cómo se reasignará el excedente de recaudación.

También piden eliminar el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de las retenciones; incrementar los subsidios al transporte público en el interior del país y revisar el costo de CAMMESA, la compañía que administra el mercado mayorista de energía. Algunas de esas modificaciones al proyecto serán aceptadas por el oficialismo, pero no todas.

En la última reunión de la Comisión de Presupuesto, Martínez ratificó la voluntad de encontrar consenso al pedirles a los bloques que todavía no propusieron cambios que "no dejen de acercar su mirada", pero también aclaró: "Hay algunas cuestiones que se plantean que tienen que ver no solamente con gestión presupuestaria sino también con el direccionamiento de la política económica y ahí es otra cuestión". El tema de las retenciones es quizás uno de los más difíciles de acordar.

Evitar la rebelión interna: el otro punto clave de la negociación

El jueves los diputados volverán a reunirse desde la mañana para definir qué cambios se harán al proyecto de Presupuesto 2023. De allí surgirá un dictamen o dos, de acuerdo a las diferencias que haya entre lo que plantea la oposición y lo que acepta el oficialismo.

Pero los pedidos y las condiciones para votar el proyecto no surgieron solo de Juntos por el Cambio, sino también de diputados del propio oficialismo, varios de ellos alineados con los gobernadores de sus provincias. Un ejemplo es el santafesino Roberto Mirabella, que también propuso modificar el esquema de subsidios al transporte para nivelar al interior con el AMBA.

El Frente de Todos quiere dictaminar el proyecto esta semana y votarlo la próxima para girarlo al Senado

Como contó iProfesional, también hubo algunos condicionamientos internos como fue el de Juan Carlos Alderete (Frente de Todos), que adelantó que probablemente votará en contra del Presupuesto 2023 porque refleja el acuerdo con el FMI al cual él se opuso. Esto generó dudas porque el ala kirchnerista también rechazó ese entendimiento con el organismo.

En los últimos días se intentaron ahuyentar versiones sobre una posible rebelión interna. El presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Ricardo Guerra, señaló: "Frente a inopinados artículos periodísticos, desmiento categóricamente que nuestro sector esté amenazando con rechazar el Presupuesto para el ejercicio 2023".

Sin embargo, los últimos anuncios de Massa, recogidos por el presidente Alberto Fernández, parecieron apuntar a contener a los sectores más díscolos de la propia fuerza. La suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que el ministro confirmó este martes puede ser un ejemplo de ello, dado que la medida había sido reclamada públicamente días atrás por el diputado Sergio Palazzo.

Por otra parte, Massa también confirmó que se pagará un "bono" o refuerzo para las personas que se encuentran en situación de indigencia, que sería de entre $45.000 y $50.000 y se pagaría en noviembre y diciembre. La semana pasada el grupo de diputados que responde al dirigente social Juan Grabois había insistido en el reclamo de esa medida. También ellos habían rechazado el acuerdo con el FMI que contempla el Presupuesto 2023.