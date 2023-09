Paritaria récord: gremio clave cerró suba de sueldo y cobrará salario básico de $450.000

En las últimas semanas, la conducción de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) concretó un nuevo incremento salarial para los meses de julio, agosto y septiembre. El acuerdo contempla la suba de un 35 por ciento, lo que deja el acumulado anual en un 124 por ciento, ubicándose entre las paritarias más altas del año.

Tras la firma con los representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA ) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), el secretario general del sindicato Salvador Agliano expresó: "Logramos sostener el poder adquisitivo del sector; ahora esperamos que la inflación no se dispare, para no tener que reclamar una actualización de los ingresos".

Gremio de visitadores médicos cierra súper paritaria: qué sueldo cobrarán

El 35 por ciento de incremento salarial se fraccionará en tres tramos, con básicos que quedarán conformados de la siguiente forma:

Farmacéuticos

Los dirigentes del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró el segundo semestre de la paritaria 2023 - 2024,con un aumento del 68 por ciento semestral, con un incremento anual del 120 por ciento que lleva el básico del sector a unos 640.000 pesos.

Según informó el gremio, la mejora se liquidará en cuatro tramos, de la siguiente manera:

22 % para julio-agosto.

12 % para setiembre-octubre

12 % para noviembre-diciembre

22 % para enero-febrero 2024.

El gremio de farmacéuticos alcanzará un sueldo básico de 640.000 pesos.

Petroleros de Vaca Muerta

El Sindicato de Petróleo y Gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa logró un incremento anual del 107,5%, con reapertura de las paritarias en octubre y abril del año próximo. Las negociaciones con los empresarios comenzaron en marzo, cuando recibieron una actualización del 25 por ciento para los meses de marzo, abril y mayo.

Ahora, acordaron un 82,5% que se liquidará de esta forma:

10 por ciento para julio.

10 por ciento para agosto.

7,5 por ciento para septiembre.

10 por ciento para noviembre.

17,5 por ciento para diciembre.

17,5 por ciento febrero de 2024.

10 por ciento en marzo.

Si bien no se dieron cifras oficiales de en cuánto quedan los salarios, con los aumentos, el básico llegaría a los 600.000 pesos sin contar adicionales como presentismo y otros aspectos, por lo que también el gremio pone una mirada en el impuesto a las Ganancias.

El sueldo de los petroleros en Vaca Muerta superará los 600.000 pesos sin contar los adicionales.

Empleados del Seguro

Los referentes del Sindicato del Seguro informó que logró un aumento de sueldo del 48% para el período julio-noviembre. El pacto contempla también una reunión en diciembre para analizar la relación entre la inflación y el poder adquisitivo.

Tras un par de reuniones donde las partes sentaron posiciones, se llegó a un acuerdo entre los representantes gremiales y el Comité Asegurador, conformado por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), la Asociación de Aseguradores Argentinos (AdeA), la Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Unión de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (UART).

Desde el gremio, explicaron que la suba se aplicará sobre la base salarial de junio y se abonará de la siguiente forma:

10% en julio

9% en agosto

9% en septiembre

10% en octubre

10% en noviembre

Una vez liquidados todos los aumentos, el sueldo para un empleado o empleada comprendida en el denominado Grupo 1 -incluyendo almuerzo y por una jornada laboral de 7 horas- será de 417.954,34 pesos en noviembre.

Por otra parte, la rama "Vida y Retiro" del Sindicato del Seguro, consiguió un aumento del 42% para el cuatrimestre que va de agosto a noviembre, con un acumulado para los 11 meses de este año del 119,72 por ciento.

La organización gremial detalló que los porcentajes deben ser calculados sobre la base del salario de julio y que serán aplicables en cuatro tramos de la siguiente forma:

12 por ciento en agosto.

10 por ciento en septiembre.

10 por ciento en octubre.

10 por ciento en noviembre.

De esta forma, el salario para la categoría más baja de esta rama (auxiliar administrativo) cobrará en noviembre 376.203,16 pesos, con almuerzo incluido, pero sin otros adicionales.

Los trabajadores del seguro acordaron un aumento de sueldo del 48% y cobrarán más de $417.000.

Empleados del Congreso

El acuerdo suscripto recientemente contempla a todo el personal legislativo e impacta en las dietas de diputados y senadores. De esta manera, recibirán un aumento de 118% en tres tramos hasta fin de año. Después de conocida la precandidatura presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi y el acto que el ministro de Economía realizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el acuerdo se puede leer como la intención de una mejora en los ingresos para los trabajadores en el medio de los altos índices inflacionarios.

La mejora se fijó en tres cuotas que se liquidarán del siguiente modo:

35 por ciento en julio (se cobrará en agosto).

35 por ciento en agosto (se cobrará en septiembre).

20 por ciento en noviembre (se cobrará en diciembre).

Para tener noción, el último sorteo del diputado nacional y precandidato a presidente Javier Milei fue por un monto superior a los 700.000 pesos (agosto de 2023).

El aumento de sueldo para empleados del Congreso impactará en la dieta de senadores y diputados nacionales.

Bancarios

La Asociación Bancaria (AB) anunció un acuerdo con las cámaras patronales solo para agosto del 9 por ciento, que llevará el salario a 419.864,81 pesos (inicial 405.222,32 pesos más participación en las ganancias –ROE -14.642,49 pesos). Con el ajuste, el bono correspondiente al Día del Bancario quedó en 361.241,68 pesos.

El gremio que lidera Sergio Palazzo informó que la mejora consiste en un adelanto del 9 por ciento sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales, sobre la base de salarios a diciembre pasado, alcanzando una suba salarial del 75 por ciento, entre enero y agosto de este año.

El gremio de bancarios comenzó a discutir su paritaria para que el sueldo mínimo supere el monto actual de $400.000.

Gremio de la alimentación

Los miembros paritarios de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA) llegaron a un acuerdo para los meses de agosto, septiembre y octubre del 34 por ciento deaumento. Por lo tanto, para el primer semestre de la paritaria, el sindicato logró un 69 por ciento de mejora salarial (de mayo a octubre). El incremento se liquidará en tres cuotas, de la siguiente forma:

11 por ciento en agosto.

11 por ciento en septiembre.

12 por ciento en octubre.

El anuncio del acuerdo fue confirmado por las partes y el ministerio de Trabajo. Si bien todavía no se oficializaron las escalas salariales, un estimativo indica que el obrero mensualizado cobrará en octubre unos 330.000 pesos, mientras que en administración percibirán unos $435.000. En todas estas categorías los ingresos están compuestos por básicos y una suma no remunerativa. Y en el cálculo no secontabilizan adicionales como presentismo y antigüedad, entre otros ítems.