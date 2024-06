La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, defendió la continuidad de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras las acusaciones por la no distribución de alimentos que estaban guardados en galpones y que la Justicia solicitó distribuir.

La hermana del mandatario argentino, ante las cámaras del canal IP, sostuvo que la funcionaria es una de "las mejores ministras" que tiene el Gabinete.

Hace unos días, el Presidenta había remarcado que Pettovello es su "espada contra la corrupción" y que no había intenciones de removerla.

"La estrategia de los kirchneristas es atacar al denunciante. Es lo que está pasando en Capital Humano. Una ministra, valiente, capaz, con todas las agallas para enfrentar a estos delincuentes. Qué va a esperar de un kirchnerista: que la traten de operar, que la ensucien por los medios", añadió.

Javier y Karina Milei defienden la gestión de Sandra Pettovello

El vocero Manuel Adorni consideró que la funcionaria está realizando un "trabajo increíble" y afirmó que "es falso que se estaban venciendo" los paquetes almacenados.

"La ministra Pettovello no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un Ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia", sostuvo el vocero en su habitual conferencia de prensa.

Luego afirmó que la titular de la cartera social "está haciendo un trabajo increíble".

"Absolutamente, la defiendo, es la mejor ministra de la historia", señaló el mandatario sobre Pettovello, al tiempo que aseguró que "la corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios turbios que hicieron".

Al ser consultado sobre las irregularidades que hubo en el acopio y entrega de alimentos, el líder libertario manifestó: "Lo que no esté en orden... Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas". Y remarcó: "Ningún alimento llegó tarde".

Diputados de la oposición citaron a la ministra Sandra Pettovello

Sandra Pettovello deberá presentarse el martes próximo ante los Diputados para proporcionar respuestas sobre el escándalo de las toneladas de alimentos en galpones del Estado nacional encontrados sin distribuir.