Pettovello frente a una trama de denuncias, intrigas, espionaje aprietes y con un futuro que solo ella decide

Los recientes gestos de apoyo y elogios del presidente Javier Milei y de otros miembros del Poder Ejecutivo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, muestran que desde el gobierno se hará todo lo posible para que la ministra pueda continuar al frente de ese ministerio con su tarea de fuertes denuncias de corrupción.

Pero la duda de muchos analistas políticos, empresarios y financistas es si luego de semejante desgaste en la gestión Pettovello tendrá la fuerza necesaria y las ganas para continuar al frente de un ministerio que de acuerdo a la opinión de muchos analistas políticos deberá tener algunas modificaciones estructurales en el futuro.

La agresión a un pariente de un funcionario de su máxima confianza, los constantes ataques por parte de la prensa militante de gran parte del kirchnerismo, junto a las denuncias que tiene en la justicia muestran a una funcionaria que todos los días medita si debe seguir en el gobierno o no. En particular porque se sabe dentro de su entorno que la ministra no quiere que una salida de ella del gobierno dañe a uno de sus mejores amigos y quien le dio la posibilidad de ser ministra, el Presidente de la Nacion Javier Milei.

Los rumores que corren cerca de Capital Humano sugieren que están amenazando a familiares suyos y a familiares de sus máximos colaboradores. "Llegó hasta acá por una cuestión de fidelidad total a Javier pero en los últimos días habría ocurrido un episodio en particular con un familiar que la dejó shockeada" comentó una fuente muy cercana a la ministra. Eso lo advirtió ayer Milei al manifestar que "hasta le quieren tirar un muerto por los hechos de corrupción del kirchnerismo que está descubriendo" comentó la fuente a iProfesional.

Pettovello siente que pocos ministros la respalda en su cruzada contra la corrupción

"A veces quiere largar todo, pero de repente tiene tantos ovarios que resurge como el Ave Fénix y vuelve con más fuerza. Ella a veces siente que pocos ministros la respaldan, que es la única funcionaria que denuncia hechos de corrupción, que la ataca una gran parte de la prensa escrita y televisiva, que la atacan empresarios prebendarios a los que no les quiere pagar deudas de contratos y licitaciones realizados con el gobierno anterior sin auditarlos previamente y también tiene miedo por su familia e, incluso, por momentos siente que perdió las ganas de ir a trabajar" explicó la fuente muy cercana a la ministra a Iprofesional.

La salida de Pablo de la Torre de Capital Humano podría complicar indirectamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque su hombre clave en la provincia de Buenos Aires es el senador Joaquín de la Torre quien hace un mes junto a otros dos senadores había dejado el PRO para pasarse a la filas de La Libertad Avanza para el armado político que está a cargo del polifacético senador con licencia Sebastián Pareja quien está a cargo del Fondo de Inversión Socio Urbana (FISU) que antes manejaba el denunciante dirigente piquetero Juan Grabois quien en los próximos días podría tener muy malas noticias desde el Vaticano.

Por lo que pudo saber iProfesional Pettovello le envió personalmente al Papa Francisco todas la denuncias de presuntas maniobras de corrupción en las que estaría involucrado Grabois. La fuente a la que accedió este medio señaló que para empezar a entender lo qué pasa hay que arrancar desde el 23 de abril cuando Pettovello le solicitó la renuncia a Maximiliano Keczelli, un íntimo amigo suyo, quien era uno de sus funcionarios de mayor confianza. Se desempeñaba como Secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano.

"Es bastante sospechoso que luego de la salida de Keczeli se hayan producido las denuncias de Juan Grabois sobre los alimentos sin repartir de los depósitos de Villa Martelli en provincia de Buenos Aires y en Tafí Viejo en Tucumán y luego haya estallado el escándalo de los contratos con la OEI que firmaron el junto al ex secretario de Niñez y Familia Pablo de La Torre porque un arrepentido denunció todo " comentó la fuente.

¿Cuáles fueron los motivos de la ida de Keczeli?

Los motivos de la ida de Keczeli habrían quedado por ahora solo entre él y Pettovello pero algunas fuentes cercanas a Capital Humano pronuncian la palabra prelación. Esta palabra se refiere a la posibilidad de poner primeras en la lista de prioridades de pago a algunas empresas que tienen facturas a pagar vencidas con el Estado. En esa lista habría empresas alimenticias, de informática y de electrónica, de seguridad y de la construcción que son acreedoras del Estado.

Keczeli, por la magnitud de esa cartera se hizo cargo de múltiples áreas críticas. Una de ellas fue la de presupuesto universitario. Renunció el 21 de abril hecho que coincidió con la marcha universitaria a nivel nacional. También en esa oportunidad renunció Gerardo Hita, quien ocupaba el puesto de director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Los dos funcionarios renunciantes adujeron razones de índole personal. Keczeli fue nombrado el 21 de febrero pasado como "responsable interino a cargo" del Instituto Nacional de Cine (INCAA), organismo en el que fue reemplazado por el macrista Carlos Pirovano.

En su cuenta de LinkedIn Keczeli, de profesión Ingeniero,se presenta como "líder y asesor experimentado en transformación digital,especializado en dirigir y aconsejar en proyectos de tecnologías de la información en el sector público, con énfasis en big data y Al" (Inteligencia Artificial). Algunos empresarios que hicieron negocios con el desaparecido ministerio de Desarrollo Social y que quieren cobrar sus deudas explican que para entender parte de los hechos acontecidos en los últimos días hay que seguir muy de cerca la relación entre Keczeli y su amigo y pariente Lucas Nejankis.

Pettovello frente a una trama de denuncias, intrigas, espionaje aprietes y con un futuro que solo ella decide

Los vínculos con el kirchnerismo

Hacen referencia además que el menor de los hermanos Nejankis fue durante más de 10 años quien manejó la pauta publicitaria del gobierno de Cristina Fernadez de Kirchner. Nejamkis por lo que pudo saber iProfesional es un profesional con fluidas relaciones en el ambiente empresario, en la justicia y en el submundo de la inteligencia por su relación con el ex titular de la SIDE Antonio Stiuso. Por lo general a ambos se los puede ver en un bar en la cuadra donde estaba ubicada la Embajada de Israel en la calle Suipacha.

Los empresarios que conocen a Nejamkis señalan entre sus amistades a los jueces federales Ariel Lijo y Marcelo Martínez de Giorgi; los camaristas Mariano Borinsky y Mariano Llorens; y los hermanos Ignacio y Juan Bautista Mahiques. El primero es el fiscal federal que tramitó la causa de obra pública contra Cristina Kirchner; el segundo exviceministro de Justicia de Mauricio Macri es el actual Procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus amistades también están el empresario Raúl Olmos, dueño del grupo Crónica, y de una red de sanatorios ligados a la UOM y al PAMI.

Nejankis fue funcionario kirchnerista durante más de 10 años, primero como subsecretario de Gestión y Empleo Público y después como secretario de Comunicación Pública. Cuando Juan Manuel Abal Medina le dejó su lugar a Jorge Capitanich, a fines de 2013, se recluyó en el sector privado en su empresa de comunicación y publicidad.

El asesor de varias empresas nacionales y multinacionales tiene fuertes lazos con otros dos ámbitos, el mundo sindical del tiempo en que era subsecretario de Empleo Público y el mundo universitario, en el que se formó y en el que conserva otra amistades muy importantes como el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti quien en los tiempos que se conocieron era el secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la UCR porteña y jefe de la ex Franja Morada en la Facultad de Ciencias Económicas.

Qué pasó con los contratos firmados por Pablo de la Torre con la OEI

Pero la mayor intriga y misterio de lo ocurrido en los últimos días está relacionada con los contratos firmados por el denunciado Pablo de la Torre con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La semana pasada Pettovello confirmó en un programa de radio que, tras la investigación de ese portal por los contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), inició un sumario administrativo y lo giró a la Oficina Anticorrupción para que se investiguen las irregularidades. Estas luego llevaron a la subsecretaría de ese ministerio, Leila Gianni a presentar la denuncia contra Pablo de la Torre y otros funcionarios en la justicia.

Fue por la denuncia que hizo el arrepentido funcionario Federico Fernández sobre cómo se repartían los fondos que proveía la OEI para pagar sueldos a funcionarios y a otras persianas que no iban a trabajar al ministerio. La causa cayó en el juzgado del juez Ariel Lijo.

Sandra Pettovello junto al desplazado funcionario Pablo de la Torre

La investigación periodística de Data Clave descubrió que funcionarios de Capital Humano distribuyeron fondos destinados al pago de contratos para "profesionales" a través de convenios con reconocidos de "contratados" que -de acuerdo a lo que explican quienes conocen los mecanismos- facturan a la OEl con fondos públicos, para cumplir tareas en el marco de un convenio entre la administración pública nacional y el organismo, pone en evidencia el poco transparente mecanismo de distribución de esos recursos algo que se realiza en la Argentina desde la llegada de la democracia a fines de 1983.

Esta maniobra incluye la contratación de presuntos profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera social; una retención de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos cuyo significado y destino desconocen; una especie de bolsa neta y una "cajita", con pesos que se convierten en dólares.

Todos facturaban montos mensuales que oscilaban entre $600.000 y $1.400.000

De acuerdo a lo publicado por Data Clave todos facturaban montos mensuales que oscilaban entre 600.000 y 1.400.000 pesos. El listado incluye a 18 contratados, que anualmente representan aproximadamente un costo salarial de unos 250 millones de pesos. Luego de enterarse de este tipo de maniobras Pettovello decidió echar a varios funcionarios. La salida más resonante fue la de Pablo De La Torre, Secretario de Niñez y Familia y hermano del ex intendente de San Miguel y actual senador de La Libertad Avanza Joaquín de la Torre quien ayer se habría reunido con gente del gobierno para analizar su futuro político. De la Torre militó en las filas del peronismo, se pasó al PRO.

En lista de despidos también figuran Esteban Bosch, director nacional de Asistencia Crítica y Emergencia y candidato a intendente de San Martín en 2019; Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social; Héctor Calvente, Subsecretario de Políticas Sociales y ex secretario de Seguridad de San Miguel y Federico Fernández director administrativo dentro de la secretaría que conducía De la Torre quien nombró a estos funcionarios.

Fernández ayer se negó a firmar frente al juez la declaración él había realizado la semana pasada donde frente a funcionarios de Capital Humano explicó cómo se realizaba las maniobras para pagar los sueldos de algunos funcionarios que no estaban designados ni contratados. Fue designado desde el 1 de enero de 2024 en su cargo y su jefe era Alejandro Schiavi, quien hace poco tiempo había sido ascendido de subsecretario de de De la Torre a subsecretario administrativo de Pettovello. El miércoles pasado se habría quebrado y contó cómo funcionaba ese mecanismo. Fernández, "FF 120" y aseguró que con este método iban a recaudar esos pesos para pagar sobresueldos. El ahora ex funcionario responsabilizó directamente a Pablo De la Torre quien todavía no habló del tema.