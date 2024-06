El juez federal Julián Ercolini ordenó nuevas medidas de prueba para avanzar en la causa de los seguros que tiene como imputado al expresidente Alberto Fernández y dispuso allanamientos en domicilios del bróker Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria histórica del predecesor de Javier Milei.

La semana pasada, la Cámara Federal rechazó una recusación presentada por Fernández, que sostenía que como él lo había denunciado a Ercolini, tenía un fundado temor de parcialidad en su contra de parte del juez. Además, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, con la disidencia de Martín Irurzun, levantaron la inhibición general de bienes dispuesta contra el expresidente.

Tras esa novedad, Ercolini dispuso los allanamientos para tratar de determinar Alberto Fernández y su exsecretaria tuvieron algún grado de participación para que los seguros de dependencias del Estado se contraten mediante la empresa de Martínez Sosa.

Asimismo, se investiga si Fernández, al dictar un decreto que obligó a los organismos del Estado a contratar sus pólizas con Nación Seguros, buscó beneficiarse o beneficiar a algún empresario del sector.

En cuanto a la continuidad del juez Ercolini al frente de la causa, el juez Boico fue el encargado de tomar la decisión y consideró que no había elementos que avalen la enemistad entre el expresidente y el magistrado.

En este caso, el pedido de recusación se debió a que existía una denuncia previa del imputado al juez, antes de que se inicie el caso. Señaló Boico que si bien Alberto Fernández ordenó denunciar al juez Ercolini por su viaje con otros magistrados a Lago Escondido en un avión privado con empresarios, ello no basta para recusarlo, ya que la presentación se hizo a título institucional, y no personal, y no se hizo referencia directa al juez al anunciarlo.

Por eso concluyó que "no hay, hasta aquí, elementos que revelen respuestas, actitudes o disposiciones del juez que se puedan reputar indicadoras de algún tipo de impacto en su ánimo de todo lo anterior, de modo que lleve a temer fundadamente de parcialidad", y rechazó la recusación del magistrado.

Causa de los seguros: por qué investigan a Alberto Fernández

La sospecha sobre el expresidente es que con la firma del DNU benefició a brokers de seguros que mediaron con Nación Seguros y la contratación de pólizas desde varios organismos, concretamente la ANSES y el Ministerio de Seguridad entre muchos otros, y lo que habría dado el beneficio de comisiones millonarias.

La causa se inició por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de "brokers".

Tratándose de organismos estatales, el juez Ercolini apunta a determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos.

El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del 2021 del ex presidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

En la periferia de Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para "cuidar que no se fueran los dólares" a través de aseguradoras multinacionales.