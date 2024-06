El gobierno de Javier Milei sigue alterado internamente porque la hermana del Presidente, Karina Milei, se propuso un trabajo de demolición progresivo sobre la canciller, Diana Mondino, y sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Petttovello, al tiempo que le dio luz verde a la diputada cosplayer Lilia Lemoine para que se muestre como candidata a ocupar la cartera que hoy más polémica despierta por el escándalo de la entrega de alimentos a punto de vencer.

"Entre Karina Milei y Lemoine, las dos mujeres más cercanas a Milei, quieren correr a otra amiga del Presidente, pero la incógnita es si esa pulseada la ganarán ellas o Pettovello, que es la mejor amiga de Javier", señalaron a iProfesional fuentes del entorno del poder libertario. La secretaria general de la Presidencia recompuso su relación con la diputada cosplayer porque, según fuentes gubernamentales de Balcarce 50, "la considera manejable, algo que ya no lo es tanto Sandra".

La crisis en Capital Humano por la retención de 6000 toneladas de alimentos sin repartir a comedores populares, las seis causas penales contra Pettovello y los contratos sospechosos de sobresueldos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) debilitaron mucho a la ministra.

Mientras tanto, la diputada Lemoine recobró la llegada a Olivos y aprovechó su cercanía con Karina Milei luego de que había quedado entre dos fuegos por la ruptura sentimental del Presidente con la actriz cómica Fátima Florez. Señalan que Karina Milei y Lemoine eran adversarias de la humorista.

Según pudo saber iProfesional, Karina Milei tiene serios cuestionamientos a Pettovello por el desmanejo de su ministerio y por haberle dado tanto poder a Leila Gianni, la secretaria legal de Capital Humano. La ex K, Gianni, se convirtió en la denunciante de los movimientos piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero, aunque no de los peronistas, como el Movimiento Evita ni Barrios de Pie.

"Toda la crisis de Capital Humano le pega de lleno al Gobierno y desgasta Milei y eso Karina no lo puede soportar y la relacion con Pettovello está resentida", señalan las fuentes.

En la Casa Rosada ahora sospechan que Lemoine se prueba el traje, al estilo cosplayer, de ministra de Capital Humano, así como Daniel Scioli comienza a ser mencionado como posible canciller ante una salida de Mondino.

Incluso algunos señalan que Lemoine podría desarrollar acciones de ayuda social en el territorio bonaerense en estos días. Cerca de la Presidencia descartan estas versiones, pero otras fuentes insisten en que ese plan está en marcha.

Tambien Karina Milei está detrás de la destrucción paulatina de la canciller Diana Mondino. La secretaria general de la Presidencia le ordenó a la Cancillería que los gastos de los viajes presidenciales salgan de sus partidas, algo que Mondino resistió, aunque no podrá frenar.

También señalan altas fuentes de Cancillería que el presupuesto de Relaciones Exteriores quedó relegado. Además, Karina Milei le quitó a la Cancillería el control de la Fundación de Promoción de Inversiones y la trasladó a la Presidencia. Por otra parte, dejó a Mondino afuera de la Cumbre del G7 que se hará en Italia, a la que Milei irá solo con Karina Milei desde este miércoles, con la compañía del economista Demian Reibel y el cineasta Santiago Oria para captar las imágenes épicas de sus giras. La titular de la cartera diplomática sólo quedó firme en su participación en la Cumbre por la Paz, en Suiza, a la que no iba a ir Milei, pero en las últimas horas se confirmó que asistirá para saludar al lider ucraniano Volodimir Zelenzky.

Además, Milei desairó a la canciller Mondino cuando pegó el faltazo al Centro Cultural Islámico Rey Fahd, el viernes pasado, al advertir que estaba presente el encargado de Negocios de Palestina, Riyad M.A. Alhalabi, con el resto de los embajadores que habían sido invitados. Esto provocó que este martes veintidós países de la Secretaría General de la Liga de los Estados Arabes salieron a manifestar su "insatisfacción y asombro" por la ausencia de Milei en la mezquita de la avenida Bullrich, en Palermo. El Presidente consideraba que su presencia podría generar ruido en su relacion con el líder de Israel Benjamín Netanyahu. Esa liga agrupa a países como Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Arabes Unidos, de fuerte peso económico e inversor y otros como Siria, Irak, Marruecos.

"La Secretaría General afirma que tal comportamiento refleja una postura injustificada y hostil no solo hacia el Estado de Palestina, sino también hacia todo el grupo árabe. Lamenta profundamente que una acción tan poco diplomática e inaceptable haya venido del líder de un país que anteriormente tenía posiciones positivas sobre la causa palestina, posiciones que desafortunadamente han sido revertidas por la actual administración política", dice el texto. En Cancillería minimizan el traspaso de la Fundación de Promoción de Inversiones a la Presidencia. "En realidad es un ascenso en la categoría que le hará muy bien porque el objetivo es mejorar las inversiones y las exportaciones. No es lo mismo depender del número uno que del número seis", señalaron a iProfesional fuentes cercanas a Mondino.

Pese a que Mondino niega tajantemente esta version, otras fuentes de la Cancillería aseguran que un punto de conflicto entre la canciller y Karina Milei fue la orden de la secretaria general de la Presidencia de que la Cancillería se haga cargo de los gastos de 2 millones de dólares por los viajes del Presidente a Europa y no salgan de las partidas de la Presidencia de la Nacion.

Consultadas las fuentes cercanas a Mondino por iProfesional aseguraron: "Esa version es rarísima, nadie intentó ni ha escuchado del tema, no sabemos de dónde salió eso y si fuera verdad, al fin y al cabo es el mismo bolsillo".

Sin embargo, otras fuentes contraponen. "Eso es cierto y así será. Vacían la caja de Cancillería, que no puede pagar ni los ascensos del año pasado y éste, ni los traslados de diplomáticos ni de administrativos, ni las misiones comerciales, cuya agencia ayer se la quedó Karina para arruinarla de nuevo", se lamentó ante iProfesional un embajador de larga experiencia en la línea diplomática.

La Fundación de Promoción de Inversiones ha sido materia de tironeos y falta de estrategia comercial y de inversiones. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el entonces ministro de la Producción Francisco Cabrera se la quitó a la ex canciller Susana Malcorra.

"A la vieja Fundación Exportar la convirtieron en esta agencia de comercio e inversiones y la dejaron fundida y vaciada. Luego la recupero la Cancillería, pero no le devolvieron los recursos", señalaron fuentes de Relaciones Exteriores. De hecho, en un pais que necesita exportar los embajadores no tienen recursos para organizar misiones comerciales en sus delegaciones diplomáticas.

Aseguran que Milei está haciendo un curso acelerado de Casta"

"Además, a la canciller no la dejaron ir a la reunión del G7, la única reunión importante del año", señaló un viejo diplomático de carrera. La última mala pasada fue la filtración ayer del pliego de la senadora Lucila Crexell, que será propuesta como embajadora para la Unesco, en Paris, a cambio de su voto en favor a la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

"Milei está haciendo un curso acelerado de Casta y a Mondino la están corriendo de todos lados", señalaron funcionarios de la Casa Rosada. Crexell ocuparía en la glamorosa Paris la embajada ante las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Señalan en el Gobierno, además, que muchos embajadores que trabajan en la Cancillería están pidiendo destinos en el exterior para no quedar a la intemperie. Sin embargo, dentro de la casa la mayoría de los embajadores queiren que Mondino no se vaya porque Scioli podría ser su reemplazo. "Pero es posible que no dure mucho", señalan, resignados.

En tanto, Milei ratificó en estas últimas horas que viajará a Suiza para la Cumbre de la Paz organizada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.Se preveía hasta hace pocas horas que viajaría la canciller Diana Mondino. Pero Milei llegará este sábado luego de la Cumbre del G7 en Italia, a la que no irá Mondino y donde fue invitado por Georgia Meloni.

Karina Milei será la acompañante de Milei frente a los presidentes Joe Biden, de Estados Unidos, Emmanuel Macron, de Francia, Meloni, y los primeros ministros de Alemania, Olaf Scholz; del Reino Unido, Rishi Sunat; de Canadá, Justin Trudeau; y de Japón, Fumio Kishida.

"Creo que es todo un disparate. No voy al G7 porque el tema es Inteligencia Artificial y acompañan ‘los que saben’", dijo Diana Mondino al ser consultada por sus colaboradores, según pudo saber iProfesional.