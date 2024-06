El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendrá este jueves un encuentro en Diputados con los bloques dialoguistas, con el fin de poner en marcha finalmente la Ley Bases, luego de haber sido aprobada ayer en el Senado.

En la reunión estarían presentes el legislador Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal; Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical; la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo y Cristian Ritondo del PRO.

Ley de Bases: Guillermo Francos irá a Diputados para apurar modificaciones

Cabe destacar que el oficialismo debió eliminar el intento de modificar la moratoria previsional, además quitó a Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino de las empresas a privatizar y aceptó eliminar el nuevo piso para el Impuesto a las Ganancias que proponía. Modificar el esquema de Bienes Personales fue otra de las iniciativas que el Ejecutivo debió borrar del proyecto para que se apruebe por sólo un voto en el recinto (desempató la presidenta del Senado, Victoria Villarruel).

En este marco, el papel de Francos toma más protagonismo. Aunque se mostró convencido de que la cámara baja aprobará el proyecto sin modificaciones, deberá afrontar una serie de reuniones con legisladores y gobernadores para lograr sancionar la ley.

"¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas, que son los que más recursos coparticipables generan?", se preguntó Francos.

Y añadió: "Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política".

Al respecto, surgen casos como los de los senadores de Catamarca que -pese al pedido del gobernador Raúl Jalil- decidieron votar en contra del proyecto de Ley de Bases.

El Senado aprobó el paquete fiscal, pero rechazó cambios en Bienes Personales y Ganancias

El Senado aprobó en general el paquete fiscal propuesto por el presidente Javier Milei con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos. Tras ello, comenzó la votación en particular, en la que se introducirán varias modificaciones a la media sanción de Diputados. Entre ellas, rechazó los títulos referidos a Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias, mientras que avaló el blanqueo de capitales. El debate comenzó a las 3 de la madrugada del este jueves, tras la aprobación de la Ley de Bases.

En la votación en particular, tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de bienes personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos.

Lousteau propuso modificaciones en el artículo 55, para que aquellos que hubieran blanqueado no puedan entrar a un régimen de bienes personales. También sugirió modificar la tabla que figura en el artículo 70, para que no sea tan abrupta ni tan definitiva la baja de bienes personales, y agregó cambios en el artículo 71, entre otros.

Atauche agradeció las sugerencias, pero no las aceptó. En este caso UP no acompañó el título y los artículos fueron rechazados.

La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias se transformó en una dura derrota para el Gobierno. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22 por ciento dispuesta para las provincias de la Patagonia a los fines de lograr los votos necesarios.

En el caso de ganancias el oficialismo proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los casos y de 2,2 millones para los casados, y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio.

El Senado aprobó la Ley de Bases y el paquete fiscal en general, aunque rechazó algunos puntos claves.

Sin Aerolíneas ni Correo Argentino: qué empresas sí privatizará el Gobierno

En su segundo intento, el Gobierno logró que el Congreso le apruebe su primera ley. Se trata -ni más ni menos- que de la acotada Ley de Bases, la cual incluye diversas modificaciones para desregular decenas de sectores de la economía.

En el proceso legislativo, el presidente Javier Milei debió ceder varias modificaciones para sumar votos. Este miércoles, además de quitar el intento de reformular la moratoria previsional, el oficialismo reconoció que la lista de empresas a privatizar será más acotada.

Es que ni Aerolíneas Argentinas ni el Correo Argentino estarán sujetas a privatizaciones o concesiones.

De este modo, de las 41 originales (contempladas en el primer proyecto presentado en Diputados), sólo quedarán las siguientes: