El Gobierno repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia: "La democracia no se negocia"

Luego del levantamiento militar en Bolivia y que el presidente de ese país, Luis Arce, denunciara un intento de golpe de Estado, desde el gobierno argentino aseguraron que "la democracia no se negocia".

Fue la canciller Diana Mondino quien publicó en su cuenta de la red social X un escueto mensaje en el que repudió el intento de golpe de Estado. Y se sumó a los mandatarios y figuras políticas de distintos países de la región que se habían expresado en la misma línea.

El Gobierno repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", escribió Diana Mondino, minutos antes de las 19, en relación al intento de golpe de Estado en Bolivia.

Fue el primer mensaje oficial desde el Gobierno nacional en repudiar el levantamiento militar en el país vecino. Previamente, distintos políticos ya habían expresado su postura. Uno de ellos fue el ex presidente Alberto Fernández sostuvo: "No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada".

El comité de la UCR, en tanto, afirmó: "Nuestra región hace años decidió vivir en democracia y se comprometió a respetar la decisión soberana de sus pueblos".

La canciller Diana Mondino repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

"Repudio enérgicamente el intento de golpe de Estado en Bolivia", dijo por su parte Cristian Ritondo, diputado del PRO y próximo a asumir la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires. "La democracia y la voluntad del pueblo deben ser respetadas siempre. Hago un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie de forma contundente para que se restablezca el orden constitucional cuanto antes", agregó.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró: "El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Ejército debe respetar al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas. Toda nuestra solidaridad con el Presidente Luis Arce".

Levantamiento militar el Bolivia: tanques y tropas en el palacio presidencial

Fuerzas armadas bolivianas tomaron el control de la plaza central de la capital el miércoles, cuando un vehículo blindado embistió la entrada al palacio presidencial, seguido por soldados que ingresaron corriendo, generando temores de un golpe militar.

En un mensaje al país, el presidente Luis Arce denunció que hay un intento de golpe de Estado e instó a los ciudadanos a salir a defender la democracia.

"El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado, hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque", sostuvo.

"Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado en favor de la democracia", agregó el mandatario.

Soldados fuertemente armados y vehículos blindados se vieron llegar a la céntrica Plaza Murillo de La Paz.

El ex presidente Evo Morales, que públicamente ha roto con Arce aunque ambos pertenecen al mismo movimiento socialista, anunció una movilización nacional de sus seguidores en una publicación separada en X y acusó al general Juan José Zuñiga de instigar el golpe. Justamente Zuñiga fue destituido por Arce.