El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció en las últimas horas de este miércoles el despliegue de un posible levantamiento militar en el país.

Así lo confirmó mediante su cuenta oficial de X: "Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse".

Por su parte, el ex presidente boliviano, Evo Morales, sostuvo: "Se gesta el Golpe de Estado. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convocamos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia".

Y agregó: "Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del Gral. Zuñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo".

La tensión crece y en plena sede oficial, se enfrentaron -cara a cara- el presidente Luis Arce con el General Juan José Zuñiga, quien horas antes habría sido destituido de su cargo como Comandante del Ejército por orden del propio Arce. El tenso momento quedó reflejado en una foto que dará de qué hablar.

En ese instante, el presidente de la nación le habría exigido a Zuñiga que retire a los efectivos de la fuerza de seguridad y finalmente el general se habría retirado sin tomar el poder por la fuerza.

La decisión el mandatario nacional boliviano de remover de su cargo a Zuñiga se produjo luego de que el general amenazara a Evo Morales. "No puede ser más presidente de este país", dijo este miércoles más temprano.

En esta línea, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó "de la forma más enérgica los acontecimientos en #Bolivia. El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. Enviamos nuestra solidaridad al Presidente de #Bolivia Luis Arce Catacora, su Gobierno y todo el pueblo boliviano. La comunidad internacional, la OEA y la Secretaría General no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en #Bolivia o cualquier otro lugar".

Tanquetas y personal militar se apostaron alrededor del kilómetro cero de la sede de gobierno, sin que se conociera información oficial, reportó el sitio de La Razón de Bolivia.

En tanto, el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, se presentó en el lugar en una tanqueta y armado, según la prensa local.

"Zúñiga, aún estás a tiempo", le gritó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que llegó al lugar para reclamar al militar por las acciones militares.

A las 15.01, Morales volvió a publicar en X y afirmó que "se gesta un Golpe de estado".

"En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convocanos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia".

Alberto Fernández pidió frenar el golpe de Estado en Bolivia

El ex presidente Alberto Fernández no tardó en repudiar el ataque contra el gobierno boliviano. "El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio. Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia!", escribió en su cuenta oficial de X.