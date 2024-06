El titular del bloque kirchnerista Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, consideró que la cámara baja no puede insistir en las modificaciones rechazadas en particular por el Senado sobre el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

"Se aceptaron los cambios del Senado, pero van a tratar de insistir con la reintroducción de Ganancias y la rebaja de bienes personales. Y la reforma de Ganancias se va a judicializar; para reintroducir a Ganancias en el debate tuvieron que hacer una interpretación absolutamente forzada del artículo 81 de la Constitución", sostuvo Martínez el miércoles en diálogo con CNN Radio.

El año pasado, el Congreso había aprobado la ley que eliminaba el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría que grava los salarios del personal en relación de dependencia, e incorporó un régimen cedular dirigido a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.

Aquel cambio normativo fue impulsado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, quien aún estaba en carrera para la Presidencia. Y fue votada favorablemente por el entonces diputado y hoy presidente Javier Milei. Sin embargo, ahora el Gobierno necesita esos fondos, que representan un 0,5% del Producto Bruto Interno, para asegurar el equilibrio fiscal y, al ser un impuesto coparticipable, también impacta en el presupuesto de las provincias.

Ley Bases: ¿cómo es el panorama de la sesión de Diputados para Javier Milei?

En la primera votación de Diputados el 30 de abril (que en realidad fue la segunda después de la sesión fallida de febrero) la Ley Bases se aprobó en general con 142 votos a favor, 106 en contra (del kirchnerismo y la izquierda) y 5 abstenciones, mientras que el proyecto de Medidas Fiscales pasó con 140 a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

Esa es la vara con la que se mide la votación de este jueves. Entre los diputados de distintos sectores creen que el resultado podría ser algo más ajustado esta vez debido a los cortocircuitos que generaron en los bloques dialoguistas los nuevos cambios que se introdujeron en el Senado, según deslizaron las fuentes consultadas por este medio.

La Ley Bases atraviesa su último debate y en el Gobierno son optimistas sobre su aprobación junto al paquete fiscal

No obstante, el oficialismo espera contar con algún apoyo extra de Unión por la Patria, donde algunos diputados que responden a los gobernadores podrían acompañar temas como el RIGI y la restitución de Ganancias, que ayudará a la recaudación de las provincias. En el Senado ocurrió. El catamarqueño Raúl Jalil es uno de los más observados en ese sentido.

En el caso del RIGI ese eventual apoyo de diputados que integran el bloque kirchnerista es todavía difuso porque se votaría en paquete con el resto de la Ley Bases tal y como vino del Senado. En el paquete fiscal, el hecho de que se "abran" los capítulos sobre Ganancias y Bienes Personales facilitarían ese posible aporte de votos.

De cualquier forma hay un consenso generalizado respecto de la necesidad de que la discusión sobre la Ley Bases "se termine de una vez" y tanto el Ejecutivo como el Congreso puedan "pasar a otra cosa". Es lo que repiten desde hace días tanto en La Libertad Avanza como en el PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto.

¿Qué pasa con Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales?

El proyecto de Medidas Fiscales que acompaña a la Ley Bases también tuvo varios cambios. El punto central es la restitución del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría tras su eliminación el año pasado.

En su paso anterior por Diputados Ganancias fue objeto de negociaciones entre el Gobierno y la oposición en torno al nuevo mínimo no imponible, que finalmente quedó en $1,8 millones de sueldo bruto para trabajadores solteros y de $2,2 millones para casados con dos hijos. Tendrá una primera actualización trimestral en septiembre y, en adelante, será semestral. El oficialismo espera tener entre 129 y 133 votos para este tema, pero no podrá confiarse.

Respecto de Bienes Personales, el monto a partir del cual se comenzaría a pagar subiría a $100 millones en lugar de $27 millones, como establece la ley vigente y en lugar de la alícuota de 1,75% se pasaría a una progresiva de 0,5% al 1,5%. Para el Gobierno este punto es clave para impulsar el blanqueo de capitales, que figura en el mismo proyecto y también tuvo modificaciones.

La versión final establece que se podrán blanquear activos no declarados hasta u$s 100.000 sin pagar ninguna alícuota y para los montos que estén por arriba de eso habrá alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%. En el Senado se eliminó del texto la regularización de inmuebles registrados "a nombre de sujetos empresas", para no legitimar "testaferros", entre otros puntos.

Todas las modificaciones que se hicieron hasta ahora en ambos proyectos quedarán, salvo por Ganancias y Bienes Personales, que vuelven al texto del paquete fiscal. En la Cámara de Diputados hay un amplio consenso para no complicarse más y cerrar el debate sobre todo lo relativo a la Ley Bases para que Javier Milei tenga sus primeras herramientas legales y políticas y pueda, de esa forma, iniciar una nueva etapa, con mucho recorrido todavía por delante.