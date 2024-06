El debate presidencial que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ex mandatario, Donald Trump, protagonizaron este jueves dejó mucha tela para cortar

En los puntos más relevantes, la performance del actual mandatario estadounidense dejó preocupados a los máximos referentes demócratas y su edad volvió a ser un aspecto en discusión.

Debate presidencial en Estados Unidos: Joe Biden alerta a demócratas

Como antes del evento se temía, el jefe de Estado -de 81 años- no fue claro, se trabó en varias ocasiones, divagó y terminó siendo blanco de Trump, que no dudó en resaltar sus errores. "No entendí qué dijo al final de esa frase y creo que él tampoco", sugirió en uno de los pasajes del debate.

Durante una hora y media, Biden estuvo contra las cuerdas. Sobre todo, al principio de la noche cuando algunas de sus respuestas carecieron de sentido. "Por fin hemos vencido a Medicare", dijo en una extraña referencia al programa de asistencia en salud para ancianos administrado por su gestión.

Donald Trump aprovechó la performance de Joe Biden

Aunque Biden supo asestar algunos golpes y dejar a Trump tambaleando por momentos, el hecho de comenzar el debate con temas como la economía e inmigraciones beneficio al ex mandatario.

El equipo de Biden deberá lidiar estas semanas con el tema que menos esperaban -o deseaban-: la edad del Presidente y su idoneidad.

"Este fue un debate que cambió las reglas del juego en el sentido de que ahora mismo, mientras hablamos, hay un pánico profundo, amplio y muy agresivo en el Partido Demócrata", señaló el veterano corresponsal nacional de la cadena CNN, John King. Biden y Trump deberían volver a verse las caras en septiembre, si cada partido los mantiene como candidatos. "(El pánico) Comenzó minutos después del debate y continúa ahora. Involucra a estrategas del partido, funcionarios electos, recaudadores de fondos... y están teniendo conversaciones sobre el desempeño del presidente, que consideran deprimente", añadió King.

El próximo debate será en septiembre, pero en agosto, los demócratas tienen prevista su tradicional convención, donde buscarán ofrecer una proyección más concreta y estructurada de lo que sería un segundo mandato de Biden.

El actual jefe de Estado tendrá tiempo para recuperarse, aunque más de un demócrata se fue a dormir anoche con la duda de si Biden es el candidato más efectivo para afrontar las próximas elecciones.