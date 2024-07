En medio de la turbulencia financiera, el Gobierno busca apuntalar su capital político y acelera el armado electoral en territorio bonaerense, corazón del peronismo, motivo por cual el propio presidente Javier Milei planea un acto "para fin de mes" en La Matanza, pero la primera avanzada la realizará su hermana Karina Milei, en un evento de afiliación en Morón.

"Karina es la construcción de poder y Javier es el que marca el camino y da las directivas", resumió a iProfesional una fuente del corazón libertario al explicar la dinámica con la que La Libertad Avanza acelera el armado para obtener el ansiado sello nacional.

Con el objetivo puesto en hacerse "fuertes" en el principal distrito electoral del país de cara a las elecciones legislativas de 2025, las principales espadas del libertario realizarán este sábado un evento de afiliación en el partido de Morón. Pasado el mediodía, la secretaria general de Presidencia desembarcará en tierras bonaerenses junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

¿Cuándo se concretará la vuelta de Javier Milei a La Matanza?

Luego de haber visitado junto a Martín Menem media docena de provincias, entre ellas Santa Fe y Córdoba, Karina Milei fijó su próxima bajada a territorio en Morón, desembarcando así en uno de los distritos de la provincia más populosa de la Argentina.

"El evento del sábado es también una antesala de lo que será el acto para fin de mes en La Matanza, donde va a estar el Presidente y seguramente también participe José Luis Espert", explicó a este portal una fuente que conoce del armado bonaerense. La presencia de "el profe", como lo llama el libertario, no será casual, ya que el jefe de Estado dijo que le gusta como candidato para la provincia de Buenos Aires.

Desde las usinas libertarias indicaron que la actividad la está "terminando de organizar" el titular del Fondo de Integración Socio-Urbana y principal armador oficialista en territorio bonaerense, Sebastián Pareja. "Sería la vuelta de Milei a La Matanza, ahora como Presidente y no como candidato", enfatizaron.

Karina Milei fijó su próxima bajada a territorio en Morón

Karina Milei: próxima parada, el Conurbano Bonaerense

Con una actividad encabezada por "El Jefe" en un bar de la localidad de Castelar, los libertarios darán un paso fundamental para crear el partido a nivel bonaerense. "Desde las 14 estaremos con la campaña de afiliación, que sigue con los requerimientos para avanzar en la personería del partido y a su vez tiene todo el simbolismo de Karina yendo a la Provincia, al Conurbano", resumieron.

"Será parte del avance para obtener la personería del partido en Provincia, que se terminaría para agosto o septiembre definitivamente. A priori no está previsto que haya oradores en la actividad", explicó una fuente que conoce el día a día del armado bonaerense.

Con una dinámica similar a la que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires a principios de abril en un bar del barrio de Palermo, Karina Milei y los libertarios buscarán sumar la mayor cantidad de afiliaciones que les sea posible. "La Justicia te pide 8.000 afiliaciones para convertirte en un partido provincial y ya tenemos más de 19.000. Para agosto, estimamos contar con unas 30 mil fichas. Un número bien pesado", puntualizaron.

"Más allá de las dos movidas, la del partido y la aparición de Karina, el partido viene avanzando muy bien en todo el territorio y esperamos llegar a la elección del año próximo, mucho más armados que en 2023", reconocieron.

En ese punto, desde de la Casa Rosada plantearon a iProfesional que "cada provincia es una elección particular", motivo por el cual los armados políticos deben ser focalizados y contar con referentes propios, ya que "serán 24 elecciones y no una".

"Vamos a buscar una reforma electoral. Queremos Boleta Única y eliminar las PASO. El Estado no tiene nada que hacer dirimiendo dentro de los partidos políticos porque son entidades civiles que no deben ser sustentadas con fondos del Estado", concluyeron.

El propio presidente Javier Milei planea un acto "para fin de mes" en La Matanza

La Libertad Avanza: el plan para armar el sello nacional

Desde la mesa chica del libertario reconocen que es "vital" imponerse en las elecciones del año próximo para "sumar bancas en el Congreso y ganar músculo político", motivo por el cual apuntan a llegar al final de este año con el sello libertario a nivel nacional.

"Con 5 distritos fundadores, ya podés presentar el partido nacional. Si estamos bien con los tiempos, seguro se espera a tener otros más. Siempre es mejor tener un nacional fuerte de más distrito", señaló una de las cabezas que coordina la ingeniería partidaria, quien detalló que en las provincias de Salta, La Pampa, La Rioja y Córdoba ya cuentan con reconocimiento definitivo.

Según detallaron a iProfesional desde las usinas libertarias, "todavía no está definido en cuál de los distritos fundadores se presentarán los papeles para hacer al partido nacional", pero aclararon que todo indicaría que se realizaría en la Ciudad de Buenos Aires, en territorio natural del PRO.

"Un mes pueden tardar en darnos el OK con el nacional una vez que presentemos todo. Se presentan solamente los fallos con el reconocimiento y la certificación de las autoridades en cada distrito", agregaron.

En tanto, afirmaron que aún no están definidas las futuras alianzas. "No sabemos qué va a pasar. Quizás vayamos en alianza otra vez, pero todavía no sabemos con quién. Eso va a ser una decisión a futuro. Definirlo hoy es hacer futurología y Argentina cambia día a día. Lo cierto es que teniendo un partido propio negociás bajo otras condiciones", concluyeron.