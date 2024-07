El presidente Javier Milei sumó el lunes a un nuevo periodista a la larga lista con quienes tuvo cruces o entredichos. En este caso, fue Marcelo Longobardi quien le respondió en su programa de radio luego de que el presidente lo tratara de "chanta".

En concreto, Milei reposteó a un usuario de la red social X que citó una entrevista que Jaime Bayly le hizo a Longobardi y escribió: "No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta".

La dura respuesta de Marcelo Longobardi a Javier Milei

En su programa de radio, Longobardi se tomó unos minutos para hacer el descargo luego de la crítica de Javier Milei.

"Yo comenté en el programa de Jaime Bayly, en el que estuve hace tres semanas, cuál era mi opinión sobre Biden y sobre Trump. Ustedes saben lo que yo pienso de Trump de toda la vida. Y dije que veía cosas mejores en Biden que el promedio de las personas que miraban a Biden", comenzó el periodista en su programa de radio Rivadavia.

"Yo dije que yo veo la presidencia de Biden mejor que el promedio", agregó, y se refirió a la mención de Milei: "Entonces, el Presidente en un posteo me tilda de chanta y dice que no hay opinión donde yo no la pifie de manera descomunal. También me llamó dinosaurio idiota".

"Lo de idiota se lo puedo tomar, lo de dinosaurio no. Lo de idiota puede ser, lo de dinosaurio no me gusta", sostuvo Longobardi, en tono irónico. Y, sobre las actitudes de Milei, resaltó que "está más enojado de lo que corresponde con todo el país". "Si está preocupado sobre mi punto de vista sobre Biden y Trump, la verdad que tiene poco que hacer el presidente", aseguró.

Y concluyó: "Yo pienso que es un autócrata y que es una persona que dice cualquier cosa, que hace cualquier cosa. Él piensa de mi esto, yo pienso otras cosas un poco peores. Seguramente activará a su jauría de trolls".

El respaldo a Longobardi luego de las críticas de Milei

Longobardi recibió en redes el apoyo de varios de sus colegas, como los periodistas Alejandro Alfie y María O'Donnell, quienes también fueron víctimas en su momento de las críticas del Presidente.

El reposteo de Javier Milei que indignó a Marcelo Longobardi

"Fuerza Marcelo Longobardi! Otra vez Javier Milei contra la libertad de expresión, como ya hizo con Lanata, Fontevecchia, Alejandro Borensztein, María Laura Santillán, Jorge Fernández Díaz, Silvia Mercado, María O'Donnell y Luisa Corradini, entre otros. Y sus fanáticos hostigando", escribió Alfie.

"Longobardi no se deja acallar por Milei y su ejército tuitero, que responde con insultos y agravios personales a sus críticas; practica el periodismo en una radio cuya audiencia debe ser muy afín al Gobierno (lo sigue en la grilla Jony Viale): doble mérito para él", sumó por su parte O'Donell, quien días atrás fue criticada por Javier Milei junto a sus colegas por viajar a ver la Copa América a Estados Unidos.

Nuevo ataque de Milei contra Longobardi

Milei volvió a atacar a Longobardi en la madrugada del martes: recordó una entrevista que el conductor radial tuvo con su colega Carlos Pagni, el día siguiente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, donde analizó el triunfo del peronista Sergio Massa y pronosticó que podía llegar a ganar el balotaje. El jefe de Estado lo calificó como "fracasado pifiador serial".

Milei utilizó su cuenta oficial de X para volver a cuestionar al conductor de radio. Citó la publicación del usuario anónimo Stanleybostero donde compartía la entrevista en el programa televisivo de Pagni. "El chanta de Longobardi el día después de la primera vuelta creía que la victoria de Massa era irreversible. Al final ganó Milei por paliza, se eliminó la pauta oficial y Longo no para de llorar y tirar mierda todos los días", expresó el usuario de X en el mensaje compartido por el Presidente.

Milei aprovechó el video y aseveró: "Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial... Ni que hablar esos 'periodistas' que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... a punto de defender mentirosos y sobres".

Longobardi habló sobre el triunfo en primera vuelta obtenido por el candidato de Unión por la Patria que había dado vuelta el resultado de las PASO, que había ganado Milei, y obtuvo más del 36% de los votos. "Todo el sentido común indica que con (la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el dirigente peronista Martín) Insaurralde, la inflación, la pobreza, los problemas cambiarios, y 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder, pero no pasó. Y no solo no pasó sino que la dinámica que sugiere este cambio proyecta a Massa presidente", dijo Longobardi el 23 de octubre de 2023 sobre lo ocurrido en la noche previa.

La nueva polémica entre Milei y Longobardi tuvo como eje a Sergio Massa.

Mencionó que habló con Milei en su programa de Radio Rivadavia respecto a su performance y sostuvo que le parecía un caso "contrapuesto al de (el expresidente Carlos) Menem". "Hay una comparación entre Menem y Kirchner. Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pero no es matemático eso. El Massa de ayer es un Massa ganador", dijo Longobardi.

"Hay como una dinámica. Massa puede ir segundo, pero hay que mirar la velocidad. Milei va primero pero más despacio. Massa ha tenido la campaña electoral más cara de la política occidental con 8 mil millones de dólares. Hoy da la impresión de ser irreversible. Hay una suerte de ambiente que sugiere que la dinámica de los acontecimientos proyecta a Massa a la presidencia de la Nación", concluyó Longobardi.