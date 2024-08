El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió al fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que ordena al país pagar u$s142 millones a un grupo de bonistas. Si bien prefirió no opinar de la decisión judicial, señaló: "Vamos a avanzar con todas las instancias legales hasta agotarlas".

Qué dijo el Gobierno sobre el fallo que obliga a pagarle a bonistas

En ese marco, el vocero remarcó que "la sentencia no está firme, así que no vamos a hacer no vamos a hacer ningún tipo de declaración ni opinión hasta que las instancias se agoten".

Y en ese contexto señaló: "Vamos a avanzar con todas las instancias legales hasta agotarlas".

Estados Unidos: jueza ordena que Argentina pague u$s142 millones

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, le ordenó hoy a la Argentina pagar 142 millones de dólares a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.

La magistrada se pronunció en el expediente que sigue a solicitud de 12 fondos, entre los que sobresale Bybrook Capital, que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.

Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando.

En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto.

Mientras tanto, la misma jueza analiza el caso por el que el Gobierno argentino deberá pagar 16.000 millones de dólares por la estatización irregular de YPF. El ministro de Economía de ese momento, Axel Kicillof, brindó declaraciones recientemente que también afectaron a la gestión Milei, en el fallo que favoreció al estudio de abogados Burford.

Quién es Loretta Preska, la jueza que exige pagar 16.000 millones de dólares

Loretta Preska, la jueza que tiene en sus manos el más importante juicio contra la Argentina es graduada en leyes de la Universidad de Fordham, fundada en 1841 por el jesuita irlandés John Hughes, antes de entrar al sistema judicial trabajó en dos bufetes privados: Cahill Gordon & Reindel y Hertzog, Calamari & Gleason, mientras sumaba a su CV un máster en la Universidad de Nueva York.

En 1992, Preska fue propuesta como magistrada por el entonces presidente George Bush (padre) y aprobada unánimente por el Senado de EEUU y quince años más tarde, en 2007, también considerada por Bush hijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ya "pato rengo", el listado de Bush no llegó a ser tratado en el Senado.

Para entonces, Preska ya había atendido casos relevantes, como un reclamo de Mastercard a la FIFA en 2006, el año del mundial de fútbol de Alemania, porque la entidad que entonces tenía como Tesorero al argentino Julio Grondona, no había respetado el derecho de la empresa a igualar o superar cualquier oferta de patrocinio. Preska falló a favor de Mastercard.

Dos años después, en 2008, lla jueza falló a favor de la agencia Bloomberg en un caso de acceso a la información, cuando los periodistas de la agencia buscaban que la Reserva Federal, la autoridad monetaria de los EEUU, divulgara el listado de instituciones privadas que habían recibido 1,2 billones (millones de millones) de dólares en el salvataje a raíz de la crisis de las hipotecas o préstamos "subprime". Preska ordenó que la Fed publicara el listado.

Su perfil progresista se acentuó con la supervisión de un programa de compensaciones a víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero de Nueva York. La arquidiócesis de la ciudad debió compensar a las víctimas y en 2018 Preska recibió la "medalla presidencial" de su alma mater, la Universidad de Fordham, la misma fundada por un obispo católico y en la que había estudiado leyes.

La muerte en diciembre de 2017 del juez Thomas Griesa legó a Preska, hoy de 71 años, no sólo la más alta magistratura del Tribunal Sur de Manhattan sino también la causa YPF, la demanda más importante que hoy por hoy enfrenta la Argentina. Y si a raíz de la negociación de la deuda hubiera algunas más, también caerán sus manos.