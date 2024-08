Luego que estallara el escándalo por la visita a represores presos en Ezeiza, la diputada Lourdes Arrieta se fue de la bancada de La Libertad Avanza y conformará un monobloque.

La noticia se confirmó este martes por la noche, antes de la reunión del bloque que iba a definir su salida, mediante una nota presentada por la legisladora ante las autoridades de la Cámara de Diputados.

La diputada Lourdes Arrieta se fue de La Libertad Avanza tras el escándalo

La diputada Lourdes Arrieta anunció la conformación de un monobloque llamado Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal en la previa de la reunión de bloque en la que será expulsada por su enfrentamiento con Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz.

En la nota presentada ante las autoridades de la Cámara de Diputados, Arrieta detalló que su bloque se conocerá con la abreviación FE, en alusión a sus creencias cristianas. También detalló que se identificará con el color violeta, frecuentemente usado por los libertarios.

"Solicito para los buenos desempeños del mismo: número de contratos de bloque como sean necesarios para su funcionamiento; oficinal en el Palacio del Congreso y mantener la oficina 655-755; mantener mi permanencia en las comisiones asignadas, cuales por derecho corresponden: dejo asentado en esta nota que no renunciaré a ninguna de las mismas", señala el documento.

Y agrega: "Como parte del oficialismo, seguiré defendiendo mis valores judeo-cristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación desde mi labor como legisladora. Concluyo informando que el Bloque FE será de color violeta", señaló además.

Luego de que se conociera la noticia, y al abandonar el Congreso, Arrieta habló con los medios: "Acabo de presentar una nota en donde explico que abro mi propio mono bloque. No puedo ser parte de un bloque que está en contra de la agenda del Presidente y que no me respeta. Es evidente el maltrato, el aislamiento, se lavaron las manos. A los que deben investigar, no investigan. Me pusieron como carne de cañón y se lavaron las manos con esa visita. Deberían investigar a los diputados implicados en la visita, como Lilia Lemoine".

El escándalo en Diputados luego de la votación del DNU por la SIDE

La semana pasada, luego de haber padecido un duro revés en Diputados, cuando rechazó DNU que extendía los fondos de gastos reservados para la SIDE, el bloque de La Libertad Avanza fue protagonista de un escándalo, que incluyó gritos y acusaciones cruzadas.

Todo fue porque la diputada Lourdes Arrieta responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la visita a los represores de la última dictadura, en la que participaron seis legisladores libertarios.

La escena fue en el salón Blanco de la Cámara de Diputados. Allí, el bloque de La Libertad Avanza se reunió y comenzaron a reprocharle a la diputada Arrieta sus dichos contra Menem. El primero en hablar fue Beltrán Benedit y luego Nicolás Mayoraz, quienes le cuestionaron sus dichos en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, en donde la diputada dio explicaciones sobre esa visita.

Arrieta dijo que fue allí "engañada" por los diputados Beltrán Bénedit y Guillermo Montenegro, que nunca habrían aclarado que se entrevistarían con represores como Alfredo Astiz y, además, dijo que Menem estaba al tanto de la visita a Ezeiza, ya que debía haber autorizado el traslado grupal de los diputados.

Molesta por esta situación, Arrieta comenzó a los gritos con Mayoraz y Bornoroni y, al escuchar esos gritos, ingresaron el abogado de Arrieta y el padre de Rocío Bonacci (José Bonacci).

Finalmente, la diputada se fue al destacamento policial de la Cámara de Diputados para hacer la denuncia de violencia. La reunión libertaria siguió sin su presencia, y se corrió el rumor de que analizarían su expulsión del bloque.