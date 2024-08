La vicepresidenta Victoria Villarruel rechazó la carta con la que el bloque de La Libertad Avanza le pidió la expulsión del senador Francisco Paoltroni por un detalle técnico, pero con la decisión expuso una vez más sus diferencias con la Casa Rosada y el círculo más cercano al presidente Javier Milei.

El argumento de Villarruel es que la nota enviada por el bloque el miércoles por la noche es "improcedente", dado que los seis senadores libertario le "solicitan" la expulsión de Paoltroni pero técnicamente eso no es algo que le corresponda resolver a la presidencia del Senado. Todos los bloques son autónomos y definen su integración.

La vice pidió a la bancada oficialista que redacten una nueva nota en la que simplemente comuniquen que el formoseño ya no forma parte del bloque. En efecto, se trata de apenas un tecnicismo, pero encierra un mensaje de cara a la interna libertaria: la decisión de echar a Paoltroni la tomó la Casa Rosada y ella no tiene nada que ver.

Según pudo confirmar iProfesional, cerca de la vice se desentienden de cualquier especulación referida a la tensión que existe entre ella y el "triángulo de hierro" presidencial que completan Karina Milei y Santiago Caputo, pero a la vez explican que la respuesta a la nota del bloque "es una forma de decirles que aprendan a hacer las cosas bien, formalmente".

Victoria Villarruel y la interna con la Casa Rosada: el mensaje de la vice

De esa forma sutil la vicepresidenta marcó una vez más sus diferencias con los manejos de la Casa Rosada. Y es que la expulsión de Paoltroni del bloque oficialista se venía analizando en el Poder Ejecutivo, como adelantó iProfesional, por su público y vehemente rechazo a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.

El impulsor de la decisión fue Santiago Caputo. El asesor presidencial fue el blanco elegido por el senador formoseño que, la semana pasada, reclamó que Milei retire el pliego de Lijo "y lo mande a Caputo a fumar al quincho del fondo". Este fue solo uno de los dardos que le arrojó en los últimos días.

El martes por la tarde noche se lo vio Ezequiel Atauche, jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, en la Casa Rosada. Un día después, el miércoles por la noche, él y los otros cinco integrantes de la bancada oficialista presentaron, de forma sorpresiva, la nota en la que solicitaron la expulsión de Paoltroni.

De esta forma, más allá de sugerir su desacuerdo con la decisión lo que hizo Villarruel fue dejar en claro que no tuvo nada que ver con una decisión que fue exclusiva del Poder Ejecutivo a pesar de que ella es quien preside el Senado. Este es el punto central del conflicto que atraviesa al oficialismo: la vice percibe que la Rosada la excluye y acota su margen de acción en su propia área.

Diferencias que se acumulan: ¿cómo ve el entorno de Javier Milei a Villarruel?

El gesto de Villarruel no sorprendió del todo al entorno de Milei. Si bien la vice no tuvo hasta ahora un rechazo explícito a la expulsión en si misma, en Balcarce 50 tenían previsto que hubiera alguna reacción de su parte porque identificaban a Paoltroni como un alfil de ella, que también rechaza públicamente la candidatura de Lijo.

Desde el lunes en Casa Rosada avisaban que Paoltroni tenía un pie afuera de La Libertad Avanza. Un día antes de que se concretara su expulsión, una fuente gubernamental consultada por iProfesional deslizó que si Villarruel se oponía terminaría "confirmando que siempre fue un soldado de ella".

Esto no es algo menor para el entorno de Milei porque la justificación para la expulsión de Paoltroni, según las fuentes consultadas, es que "el que sale de la agenda del Presidente, aquellos que trabajan en contra de Javier Milei, no pueden pertenecer al espacio". Si el formoseño respondía efectivamente a Villarruel, entonces esa crítica no se limitaría solo a él.

Fuera de todo especulación, lo cierto es que las diferencias entre Villarruel y la cúpula del gobierno de Milei se cada vez más notorias. Además de rechazar la nominación de Lijo, la vice encabezó esta semana un acto en el Senado para reclamar que se reabran las causas contra las agrupaciones guerrilleras de la década de 1970.

Ese acto tuvo lugar en medio de la polémica por la visita de diputados libertarios a los represores detenidos en la cárcel de Ezeiza y luego de que el Presidente dijera que esa no es su agenda. Esta definición fue ratificada por fuentes de la Casa Rosada a iProfesional después del evento que encabezó Villarruel, al que definieron como su "agenda personal".

Previamente, los cortocircuitos se dieron por el manejo de la estrategia política para aprobar la Ley Bases en el Senado, donde el Gobierno corrió a la vicepresidenta de las negociaciones con la oposición, y luego con la decisión -atribuida a Karina Milei- de bajar a Villarruel de un acto oficial del Presidente con las Fuerzas Armadas, sector al que ella siente casi como propio.