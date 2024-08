Tras la polémica y escandalosa -ya que incluyó gritos en pleno pasillo del Congreso- de la diputada Lourdes Arrieta, La Libertad Avanza profundiza su crisis. Es que el bloque oficialista del Senado anunció la expulsión de Francisco Paoltroni. "No comparte nuestra agenda, no tiene nada que hacer con nosotros", aseguran.

La decisión fue comunicada, a través de un comunicado, a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La misiva incluye cuatro firmas (se suman las dos de Ivana Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero, quienes se plegaron al pedido de expulsión vía mail).

La Libertad Avanza echó al senador Francisco Paoltroini y profundiza su crisis

La medida se podía anticipar, ya que Paoltroni venía de hacer cuestionamientos públicos al Gobierno por apoyar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema.

Mientras en la bancada de diputados de La Libertad Avanza acaba de renunciar la mendocina Lourdes Arrieta y formar su propio bloque por una derivación del escándalo por la visita a los represores de la última dictadura presos en Ezeiza, Paoltroni profundiza sus diferencias con la Casa Rosada con un enemigo concreto: el influyente asesor presidencial Santiago Caputo.

El comunicado que firmó el bloque de LLA, anunciando la expulsión de Francisco Paoltroni.

El senador por Formosa no ocultó nunca su rechazo a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, por la que responsabiliza a Caputo. Pero ahora, cuando esas críticas todavía generan ruido, adelantó que además piensa votar en contra del DNU 656/24 que aumentó los fondos para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y que, tras el rechazo de Diputados, pende de un hilo en el Senado.

Paoltroni escaló sus críticas a la candidatura de Lijo la semana pasada, cuando el polémico juez fue al Senado a defender su nominación. Con una dureza inusual, reclamó a Milei que "retire" su pliego y "lo mande a Caputo a fumar al quincho del fondo". Dijo además que el asesor "le está haciendo muchísimo daño al Gobierno.

Este martes el formoseño no solo reiteró esos cuestionamientos en declaraciones radiales sino que también se refirió al DNU sobre la SIDE que, como se sabe, es también obra de Caputo. "Creo que se va a rechazar. Yo voy a rechazar los fondos de la SIDE. ¿No hay plata para los jubilados y sí para los fondos de Caputo para la SIDE?", disparó.

Si bien días atrás el senador dijo que él no romperá con La Libertad Avanza, una importante fuente del Gobierno había anticipado a iProfesional que "Paoltroni no tiene mucho futuro" en el partido libertario, pero aclaró: "Él mismo está pensando 'antes de que me vayan, me voy solo'".