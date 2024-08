El presidente Javier Milei sigue perdiendo girones de su poder por la mala praxis de sus operadores. En ese contexto y su creciente debilidad política, el peronismo no quiere darle un triunfo político y aprobarle al juez federal Ariel Lijo como futuro miembro de la Corte Suprema. Negociarán su nombre a cambio de uno o dos jueces peronistas y una al menos tiene que ser mujer.

Según pudo saber iProfesional de fuentes del kirchnerismo, la ex presidenta Cristina Kirchner elabora esta estrategia junto con su séquito jurídico en el Senado: los senadores Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Eduardo "Wado" De Pedro, Oscar Parrilli y Claudio Doñate.

Entre los nombres que baraja la ex vicepresidenta que eligió a Alberto Fernández como presidente de la Nación en 2019, está el de la ex senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun de Santa Fe. Pero en el laboratorio de la viuda de Néstor Kirchner se barajan al menos media docena de jueces.

El peronismo, cada vez más lejos de darle los votos a Ariel Lijo: cuáles son los motivos

"No hay ninguna novedad. Sobre ninguno de los dos hay posición tomada. Tiene que quedar claro que no son candidatos nuestros (ninguno de los dos) sino del Gobierno", dijo a iProfesional un allegado a De Pedro.

Cuando habla de los dos se refiere a Lijo y al otro candidato postulado por el Poder Ejecutivo, Manuel García Mansilla, muy vapuleado por el kirchnerismo por su perfil conservador y defensor de la postura celeste antiabortista. Es mala palabra para senadoras como Fernández Sagasti.

El senador peronista José Mayans, del ala menos kirchnerista y ahora enfrentado con Cristina Kirchner, avisó que no firmará el pliego de Ariel Lijo a menos que haya una negociación entre el gobierno de Milei y el peronismo que pondrá sus nombres sobre la mesa.

La Comisión de Acuerdos del Senado tiene 17 miembros y Milei necesita el apoyo de al menos 9 firmas para que el pliego de Lijo vaya al recinto. Hay 7 senadores del cuerpo que son peronistas y si no lo firman Lijo no podría prosperar porque hay dos o tres votos en contra en el resto de los senadores y uno es el de la senadora radical Carolina Losada.

"El nombre de Lijo está caído, hoy está más lejos que nunca de tener el apoyo del peronismo", dijo a iProfesional una fuente del kirechnerismo. "Con Milei debilitado políticamente y su bloque despedazado, el peronismo no le va a votar dócilmente a Lijo sin una negociación. Buscarán poner al menos uno o dos jueces propios y ampliar la Corte a cambio de conceder el voto a Lijo", dijo una fuente parlamentaria.

"Tenemos 33 votos o sea la mitad de la decisión, es obvio que no le vamos a dar los dos jueces. Además, la vacante de Lijo debe ser para una mujer, porque irá en lugar de Elena Highton de Nolasco", dijo otro senador. Esto implica que podrían buscar desplazar a Manuel García Mansilla y poner a un candidato propio o eliminar a Lijo.

"Hay una negociación que todavía no ocurrió y Lijo no tiene los votos del peronismo por más que parezca que es un pacto entre Milei y el kirchnerismo", dijo otra fuente parlamentaria. Es por eso que Cristina Kirchner le ordenó a la senadora Anabel Fernández Sagasti que se levantara de la Comisión de Acuerdos mientras hablaba García Mansilla.

"Hacen falta mujeres en la Corte Suprema y Cristina Kirchner no va a negociar eso cuando tiene 33 votos que son la llave para nombrar a los jueces por los dos tercios de los votos, como marca la Constitución", señalan en el bloque kirchnerista. Cualquier juez de la Corte Suprema tiene que ser avalado por las dos terceras partes del Senado.

¿Por qué el peronismo no apoyará el pliego de Ariel Lijo?

Según señalan en el peronismo, las acciones de Lijo comenzaron a decaer a pique luego de las milanesas que comieron Milei y el ex presidente Mauricio Macri. Por un lado, Macri no quiere ceder sus votos a Lijo. Por otro lado, el peronismo no quiere avalar a Milei si está acordando políticas parlamentarias con el ex presidente Macri.

De hecho, Milei recibirá este viernes en la Casa Rosada, a las 18.45 a los jefes de los bloques de diputados y de senadores dialoguistas, es decir los que no son el peronismo. De ese modo, estarán los jefes de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, del PRO, Cristian Ritondo, y del MID, Oscar Zago. No se sabe si estará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que genera conflictos.

Tambien deberá convoca a los jefes de los bloques del Senado, el radical Eduardo Vischi, y el macrista Luis Juez. Milei se encargará de fijar una agenda común, lo cual aleja aún más un acuerdo con el peronismo por Lijo.

En el oficialismo aseguran que el hecho de que Milei deba negociar con los opositores dialoguistas demuestra el grado de debilidad del Presidente y este olfato también lo tiene el peronismo que no quiere darle un triunfo con Lijo. La negociación parlamentaria es lo último que quiere hacer el Presidente y por eso la había delegado.

La necesidad de intervenir en ella marca la urgencia y el estado de necesidad de Milei. Martín Menem fracasó en todas las negociaciones parlamentarias y perdió las votaciones por las leyes de movilidad jubilatoria, financiamiento educativo y rechazo del DNU 565 que le asignó fondos reservados a la SIDE por 100 mil millones de pesos.

El jefe del Gabinete, Guillermo Francos, debutó con un éxito en las negociaciones parlamentarias cuando se sancionaron las leyes Bases y Paquete Fiscal. Pero ahora fue corrido por Martín Menem en la Cámara baja.

El asesor presidencial Santiago Caputo no tiene experiencia ni conocimiento del Parlamento y no sabe diferenciar un senador de un diputado, por lo cual el Presidente tampoco puede contar con esa espada de su confianza. Francos envía al Congreso a su vice José Rolandi y a su otro vice Lisandro Catalán, mientras que Caputo envio a negociar a Sebastian Amerio, viceministro de Justicia, en favor de Lijo. Peor por ahora sin muchos resultados a la vista.

El hecho de que Milei tenga que intervenir en la negociación parlamentaria en forma personal marca el grado de desesperación y además representa un riesgo para el Presidente. Se transforma así en la última valla de contención. Si fracasa el oficialismo en el Congreso, será un fracaso personal de Milei. "Así de dramático es todo, si nadie se hace cargo entonces tiene que intervenir él", dijo un diputado que comentó la crisis en los bloques.

Por lo demás, las bancadas libertarias acaban de sufrir pérdidas. En Diputados renuncio Lourdes Arrieta y fundó el bloque de las Fuerzas del Cielo. En el Senado, Francisco Paoltroni fue echado y conformó Libertad Trabajo y Progreso.

El nombre de Ariel Lijo fue sugerido por Ricardo Lorenzetti

El nombramiento de Lijo como candidato a la Corte fue obra del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, según confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como para descartar un pacto con el kirchnerismo. Las sospechas no se apagarán con ello.

En rigor, más que Lorenzetti influyó en el nombramiento de Milei el hecho de que su hermana, Karina Milei, y su mano derecha Luis Caputo conforman un grupo de poder con los operadores judiciales Santiago Viola y Alfredo Lijo, hermano de Ariel Lijo. Esta confianza, más la influencia de Lorenzetti y la convicción de que el peronismo lo apoyaría llevaron a Milei a embanderarse con la candidatura del juez.

Sin embargo, ahora el peronismo, al que no le disgusta la candidatura de Lijo porque conoce sus pergaminos en materia de demorar causas, no le dará un triunfo valiosísimo a Milei sin antes sacarle todos los beneficios que pueda. Cuando el peronismo huele la sangre y la debilidad, suele sacar el mayor provecho de esa negociación.