Las últimas horas fueron nefastas para Javier Milei. El Presidente recibió durísimas derrotas por el desmanejo y la inoperancia política de su asesor principal Santiago Caputo que provocó el rechazo del DNU de los fondos reservados secretos de la SIDE, la pérdida de la comisión bicameral de inteligencia y podría desembocar en el rechazo del pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Además, en las últimas horas se terminó de romper la relación de Milei con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el senador libertario Francisco Paoltroni, que pidió que Caputo se corra del poder y retire el pliego de Lijo.

Es posible que la Casa Rosada le impida a Villarruel concurrir a un acto en Jujuy, este viernes, en conmemoración del Éxodo Jujeño. Además, la última reunión del bloque de diputados de La Libertad Avanza terminó a los gritos y la diputada Lourdes Arrieta culpó al presidente de la Cámara, Martín Menem, de impulsar la visita a exrepresores.

La vicepresidenta Villarruel ya faltó a los actos protocolares por los días de la Independencia en Tucumán; por la muerte de San Martín en Mendoza, y fue corrida de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el viernes último. La ruptura con Karina Milei es irrecuperable.

Santiago Caputo, en la mira de Javier Milei

"Está todo roto en el bloque. Santiago Caputo y Martín Menem están en la cuerda floja", señaló a iProfesional un diputado de La Libertad Avanza descontento con el desmanejo de las figuras que responden a Karina Milei, la hermana de Milei y secretaria General de la Presidencia.

"Caputo está más que herido en un ala", confió una fuente muy cercana a un ministro clave del gabinete de Milei. Sin embargo, en la Presidencia de la Nación defienden a Caputo y atribuyen estas dolorosas derrotas políticas a una conspiración del expresidente Mauricio Macri, que manifestó su enfrentamiento con Santiago Caputo en los últimos 15 días porque "no lo dejaba ayudar a Milei".

Mientras tanto, el asesor más buscado del Gobierno se tomó unos días de vacaciones y sigue de lejos los fracasos parlamentarios de los libertarios provocados por su propia agresividad con los propios y con los adversarios y la incapacidad de obtener aliados a sus causas.

Fuentes cercanas a Milei aseguraron a iProfesional que Macri ordenó este miércoles al PRO votar a favor del rechazo al DNU 565 porque en realidad reclama cargos en el gobierno que el Presidente no está dispuesto a ceder. "No es problema de Caputo. Es que Macri quiere la Hidrovía, la AFIP, la Secretaría de Energía y la Aduana", dijo un vocero de Milei.

En ese sentido, aseguró que Macri promueve para algunos de esos cargos a los exfuncionarios de su gobierno, Guillermo Dietrich (Transportes) y Javier Iguacel (Energía), entre otros, que no trascendieron, pero son de su equipo.

Señalan que esos fueron los reclamos de Macri a Milei en las últimas cenas secretas que tuvieron entre ambos para encauzar la relación y funcionar como aliados. Por ahora, eso se rompió porque Macri le pegó en un ala al Presidente y a Caputo al rechazar el DNU 565, que disponía 100.000 millones de pesos de fondos reservados para la SIDE sin rendición. "Eso no es el cambio", dijo un comunicado de PRO.

Ahora, el Senado debería completar el rechazo para que el DNU pierda validez, porque aún sigue vigente y el Tesoro ya giró el 80% de la partida a la SIDE. En ese caso, si cae el DNU en forma definitiva, el Gobierno podría dictar un decreto secreto o incluir esa partida en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 que se debatirá desde septiembre.

Martín Lousteau, otra derrota para Javier Milei

La otra gran derrota de Milei consistió en que el senador Martín Loustau, de la UCR, en alianza con el kirchnerismo, se alzó con la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que debería controlar esos fondos reservados. Lousteau es uno de los nombres más detestados por Milei, que tiene un problema personal con el economista radical. Además, entrevé una posible alianza electoral para el futuro, aunque la mayoría de los radicales no quieren saber nada con el kirechnerismo. Lousteau se cortó solo, pero Milei trinó.

Caputo quería para esa Comisión al senador Edgardo Kueider que había apoyado la Ley Bases, pero Villarruel había acordado con Macri ungir al senador Martin Goerling. Finalmente, Caputo tensó tanto contra Villarruel y contra Macri que no pudo imponer a Kueider ni a Goerling y sufrió la derrota a manos de Lousteau, su archienemigo. Derrota por partida doble y en toda la línea.

Por otro lado, Caputo desató una guerra homérica contra Villarruel, ayudado por Karina Milei, al punto que esta terminó condenando en público a Lijo para la Corte Suprema, lo cual puso en evidencia la fractura interna en un tema ético y moral donde Milei quedó aferrado a "la casta", que tanto combatió durante la campaña electoral.

Caputo se sobregiró también en su ataque a Paoltroni por las redes sociales y le dio un escenario para que el senador formoseño pusiera en superficie los pactos que Milei y Caputo tendrían acordados con el kirchneirsmo y con "la casta". Paoltroni acusó a Caputo de aliarse a la vieja política.

Esto provocó que José Mayans, jefe de bloque del peronismo, de Unión por la Patria, le retirara el apoyo a Lijo a menos que el oficialismo establezca una negociación y ponga la firma de sus propios senadores en el pliego.

Esto podría hacer caer el pliego de Lijo que este miércoles declaró en la Comisión de Acuerdos del Senado con el temor al rechazo en su rostro. Un fracaso en el nombramiento de Lijo desataría un seguro rechazo al pliego de Manuel García Mansilla, señalaron en el bloque libertario.

Javier Milei perdió sus aliados en Diputados por la derrota del DNU de fondos para la SIDE

El dato político es que con el DNU 565 Milei perdió a varios aliados de peso en la Cámara de Diputados y está por verse en el Senado, donde todavía no hay fecha para tratar ese decreto para que caiga del todo. En caso de que el Senado no lo trate, el DNU quedaría vigente. Pero el clima político en el Senado indicaría que sería rechazado.

El rechazo tuvo 156 votos y 136 se lograron sin el aporte del macrismo del PRO. Unión por la Patria aportó 89 votos; el radicalismo 22; Encuentro Federal puso 12; la Coalición Cívica contribuyó con 6; la Izquierda 5 y Buenos Aires Libre 2. Los diputados que responden al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, rechazaron el DNU, en línea con Macri. Eran aliados del Presidente. También los radicales de Rodrigo De Loredo se despegaron de Milei.

En el caso del ascenso de Loustau a la Comisión Bicameral que controlará a la SIDE, la derrota es doble para Milei porque el senador radical estará secundado por dos kirchneristas de pura cepa: el diputado Leopoldo Moreau y el senador Oscar Parrilli, ex titular de la AFI con Cristina Kirchner. No podía haber salido peor para los libertarios.

En el mundo de LLA acusan a Caputo de tener un estilo demasiado frontal y agresivo, con propios y extraños. Lo acusan de utilizar cuentas de la red social X fantasmas, donde no figura su nombre ni su rostro, pero que todos saben que le pertenecen y desde allí amenaza a los díscolos.

El último episodio fue contra Paoltroni, a quien desde esa cuenta el supuesto usuario, sin darse a conocer, le avisaba que "se terminó tu carrera política" y se refería al "gordo Paoltroni me chupa la p…" además de amenazarlo con que no tenga "ni una infracción de tránsito". Estas conductas provocaron estupor en el propio bloque libertario y muchos senadores se solidarizaron con Paoltroni.

Lo mismo ocurrió cuando Milei, Karina Milei y Santiago Caputo marginaron a Villarruel de los actos de las Fuerzas Armadas en conmemoración de San Martín y ella tuvo que ausentarse de un acto en Mendoza. Muchos senadores por lo bajo tienden lazos con Villarruel, a escondidas de Karina Milei y del Presidente y su mano derecha, Caputo.

Incluso un senador alineado con Milei aseguró a iProfesional que después de tanto escándalo "no tenemos los números para imponer a Lijo en la Comisión de Acuerdos del Senado". Cuando los propios se pelean, los adversarios aprovechan: Mayans entrevió la grieta y sumó confusión y señaló que el peronismo no votará a Lijo hasta que Milei no consiga los votos por sus propios medios.