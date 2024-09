Argentina exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros "cabecillas" del régimen de ese país.

Así lo hizo la Cancillería, que consideró que "la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".

El Gobierno pidió a la Corte Internacional la detención de Nicolás Maduro

Diana Mondino le puso la firma a la misiva. En términos diplomáticos, la funcionaria de Javier Milei solicitó que se emitan "órdenes de arresto contra autoridades venezolanas, incluyendo a Nicolás Maduro". El pedido al fiscal jefe de la CPI está fundado en el artículo 58 del Estatuto de Roma, que establece la normativa sobre las "órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares".

Y, en el documento, añadió: "En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias".

Asimismo, desde Cancillería informaron que "ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen".

Y cierra: "Como se señala en la nota del Gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención. Se recuerda que el pasado 19 de julio la República Argentina se reincorporó a la remisión sobre la situación en la República Bolivariana efectuada en 2018, de la que se había retirado en 2021."

Cabe destacar que Maduro viene de ordenar la detención del máximo referente de la oposición, Edmundo González Urrutia, y de prohibir la candidatura para las últimas elecciones de María Corina Machado, la mujer responssable de aglutinar a todos los espacios opositores para hacerle frente a la dictadura de Maduro, que por ahora gobernará hasta 2031.

Otra insólita novedad vinculada con el presidente de Venezuela, tiene que ver con el adelanto de la Navidad para el 1° de octubre.

La oposición se declaró ganadora de las elecciones en Venezuela: "Tenemos cómo probarlo"

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, aseguró este lunes por la tarde que la coalición que integra junto a Edmundo González Urrutia fue quien ganó en las elecciones presidenciales.

Durante una conferencia de prensa, Machado señaló que tienen "cómo probar la verdad de lo que pasó en Venezuela". Sostuvo obtuvo el 73% de los votos y que el triunfo de la oposición sobre Maduro es "apabullante".

"Me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Hoy, tenemos grandiosas informaciones que compartir con todos los venezolanos. Es un milagro. Pero hoy quiero decirle a todos los venezolanos, a todos los demócratas del mundo, que tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer en Venezuela", comenzó su conferencia Machado.

Y aseguró: "Lo logramos. Han sido, desde ayer a las 6 de la tarde, a hoy, han sido 24 horas de trabajo ininterrumpido. Nuestros testigos, nuestros coordinadores, los que transportaron las actas, han hecho un trabajo excepcional. Lo que pasó fue que el régimen durmió preocupado".

"El régimen promete un CD con las actas: vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es la que vimos en las calles de Venezuela. Quiero decirles que todas las actas, en la medida que las vamos recibiendo, y se colocan en un portal web robusto, en este momento, me emociona decirles, que tenemos el 73,20% de las actas. Y que con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia", resaltó.