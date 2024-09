Mientras el presidente Javier Milei denunciaba en la asamblea general de la ONU en Nueva York una supuesta conspiración para arrebatar la libertad de los países y los seres humanos, el "triángulo de hierro" de la Casa Rosada acordó con la CGT abortar un proyecto de ley antisindical, pese a que la central obrera anunció que apoyará la marcha universitaria del 2 de octubre a las 17 contra del veto presidencial a la ley de financiamiento de las universidades.

"Milei perdió por partida doble. Acordaron con la CGT frenar una ley que elimina privilegios a los sindicatos, y al mismo tiempo la CGT anunció que irá a la marcha universitaria", dijo a iProfesional un diputado del PRO. Fuentes parlamentarias aseguraron que el Gobierno pactó con la CGT para mantener la paz social y el control de la calle en un momento de recesión.

Freno una ley antisindical, la CGT se movilizará en la marcha universitaria

El secretario general del sindicato de la construcción (Uocra), Gerardo Martínez, y su par de obras sanitarias, José Luis Lingieri, confirmaron a iProfesional que la CGT va a apoyar la marcha de protesta de las universidades. Los estudiantes, docentes y otros sectores marcharán en contra del veto inminente veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, que incrementa el presupuesto a la educación superior en 0,16% del PBI.

Un rato antes lo informó la Federación de Docentes de las Universidades: este miércoles a las 16, los dos triunviros de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano anunciarán el apoyo a la marcha universitaria del 2 de octubre en la sede de la central obrera, en la calle Azopardo 802.

En principio, parecían dos informaciones contradictorias y esos trascendidos causaron estupor en el PRO. Los dirigentes cegetistas anunciarían una protesta multitudinaria en contra del gobierno de Javier Milei, mientras que acordaron con el Presidente y sus máximos operadores dar de baja una ley que eliminaría históricas conquistas de la CGT.

"Es posible que el acuerdo del Gobierno con Milei sea por cuestiones de impunidad del kirchnerismo y para que el peronismo no desestabilice al gobierno libertario", arriesgo en diálogo con iProfesional una fuente macrista.

Pacto entre la CGT y el Gobierno: qué harán los gremios

Pero el malestar se tocaba con la mano. Quedó así en el aire el "Proyecto de Ley de Democracia Sindical", de 18 artículos que volteaba algunos privilegios del gremialismo: si bien no les altera la personería, elimina la reelección indefinida, en los sindicatos, elimina la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en las conducciones de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para "democratizar las obras sociales". Como se sabe, las obras sindicales son la caja principal de los sindicatos y los popes cegetistas las controlan manumilitari.

La cuota solidaria, en tanto, es un aporte del 3% que los salarios de todos los trabajadores registrados hacen al sindicato, aún aquellos que no eligen no estar sindicalizados.

El pacto liberal-sindical, o sea entre Milei y la CGT, que evoca el pacto sindical militar de 1983 denunciado por Raúl Alfonsín antes de las elecciones del regreso a la democracia, fue formulado entre los diputados del bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, y su ala sindical que encarna Sergio Palazzo con las máximas espadas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el poderoso asesor todoterreno monotributista sin cartera Santiago Caputo.

Pero tuvo el aval en Nueva York del propio Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que es el último filtro de las decisiones políticas del presidente libertario. Francos y Caputo tienen aceitadas relaciones con el peronismo, al igual que el propio Milei, que trabajó en las filas de Daniel Scioli y de Sergio Massa cuando era economista del Grupo Eurnekián.

En el bloque del PRO, que dirige Cristian Ritondo, sobrevolaba este martes un clima de confusión y estupor. "Si iban a apoyar el proyecto de la CGT y pactar con los K nos tendrían que haber avisado el lunes, que fuimos a la Casa Rosada. No nos dijeron nada, se rompe la confianza para ser aliados", señaló otra fuente legislativa del partido que conduce Mauricio Macri.

La Federación de Docentes de las Universidades informó en esas horas que la CGT expresará su apoyo a la Marcha Federal Universitaria este miércoles a las 16 en una conferencia de prensa en el 4to piso de la sede cegetista con la presencia de sus secretarios generales, Pablo Moyano y Héctor Daer.

La CGT expresará "el apoyo del movimiento obrero a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras universitarias" y manifestará "su adhesión a la marcha del 2 de octubre a las 17hs al Congreso de la Nación", dijo el comunicado de los docentes.

En la movilización, en caso de que se confirme el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, se les exigirá a los legisladores, tanto diputados como senadores, que voten por el rechazo al veto. Seguramente, los diputados de Unión por la Patria y el peronismo rechazarán de plano el veto de Milei. La Casa Rosada confía que mantendrá los "87 héroes" para resistir esa embestida opositora como lo hicieron con el veto a la suba de jubilaciones por la ley de movilidad previsional.

Sin embargo, en la alianza que Milei construyó con el PRO, ahora quedaron algunas grietas por el acuerdo entre Francos y Caputo con la cúpula de la CGT. La iniciativa contra los sindicatos había sido consensuada por la oposición dialoguista y el oficialismo, y se iba a tratar este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Contaba con mayoría para tener dictamen y llevarla al recinto en pocos días, pero se suspendió la reunión porque el dictamen no fue firmado por La Libertad Avanza. "No se votó porque el Gobierno arregló con los K", dijo un diputado del PRO, indignado.

"Hay que hacerse cargo de lo que uno arregla y con quién lo arregla. El clima no es el mejor. Pero no generan confianza. Tranquilamente podrían habernos dicho ayer cuando fuimos a Casa de Gobierno. No dijeron nada, hoy salen con esto", señaló otro diputado cercano a Ritondo.

"Es difícil trabajar y confiar con los socios así", señaló la fuente legislativa. Los diputados del PRO habían ido el lunes último a la Casa Rosada a una reunión con los diputados de LLA para consensuar el apoyo del Gobierno a un proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas luego del conflicto sindical encabezado con el líder de los pilotos Pablo Biró, uno de los líderes sindicales más duros del kirchnerismo.

Si bien el Gobierno enarboló un discurso duro contra Biró, apareció este martes haciendo un acuerdo con la CGT y eso confundió sobremanera a los diputados macristas.

"Es que deben estar negociando que no lo volteen a Milei en la calle y que no les generen mayores problemas, ahora que la imagen en las encuestas está cayendo", señaló un diputado.

"Pero que no nos arrastren en sus arreglos con los demás", agregó esa fuente legislativa. Finalmente, el bloque de LLA no firmó el dictamen de mayoría, y el PRO tampoco, pero los macristas ratificaron su apoyo al proyecto en un comunicado.

Qué proponía el PRO sobre democracia sindical

"El PRO reafirma su compromiso con la democracia sindical y la transparencia", señalaba el texto. "El Bloque PRO ratifica su apoyo al dictamen del Proyecto de Ley sobre Democracia Sindical, que será tratado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados", dijo. "Este dictamen incorpora muchas de las propuestas impulsadas por nuestro espacio y forma parte central de nuestra agenda parlamentaria", agregó.

Destacó la eliminación de las reelecciones indefinidas, la participación de las minorías en los órganos directivos, la obligatoriedad de declaraciones juradas para los dirigentes, el acceso a la información por parte de los afiliados de las obras sociales, la afiliación voluntaria y la eliminación de las cuotas "solidarias". Además, propuso ordenar el encuadramiento sindical, promoviendo mayor equidad y transparencia.

"Estas propuestas reflejan el compromiso del PRO con un sindicalismo moderno y democrático, en sintonía con los valores de institucionalidad y participación que hemos defendido desde nuestros inicios. Creemos que estas reformas son esenciales para promover más transparencia y garantizar una mayor equidad en el ámbito laboral", señalaron los macristas.

Cerca del diputado radical Martín Tetaz, responsabilizaron a "Caputo y Francos" en acordar con el kirchnerista Sergio Palazzo y con los jefes sindicales. En rigor, parte de estas discusiones habían ocurrido en enero último, cuando la CGT logró eliminar las cuotas solidarias del proyecto de la Ley Bases y luego fue puesto de todos modos por Milei, lo cual generó el primer paro general del 24 de enero contra el gobierno libertario.

Luego de ese paro, la cuota solidaria fue eliminada de la Ley Bases y sobrevino una instancia de calma y de acuerdo con los jefes sindicales. Ahora, Milei resolvió volver a ese acuerdo, pero por las dudas la central obrera anunció que marchará con los universitarios el 2 de octubre a las 17 en el Congreso.