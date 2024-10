¿Dio resultado la reunión en la Casa Rosada entre el gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT)? El interrogante se revelará este martes, cuando se reúna la Mesa Nacional del Transporte para ratificar o postergar el paro nacional por 24 horas para el 17 de este mes, en demanda de mejoras laborales y en rechazo de la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La medida de fuerza fue anunciada hace un par de semanas, cuando al conflicto de la línea aérea se sumaron los reclamos salariales de los choferes de colectivos, en una disputa que transita la conciliación obligatoria hasta el 18 de este mes.

El lunes pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero y el asesor presidencial, Santiago Caputo, recibieron a una delegación cegetista para analizar la situación nacional y la aplicación de la reforma laboral. En la comitiva se incorporó a representantes de los gremios docentes y al titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández. En el temario, entonces, sí incluyó el financiamiento de las Universidades y cómo sigue la cuestión salarial de los colectiveros, subsidios mediante.

Quienes conforman la Mesa Nacional de Transporte y cuándo se reúnen

La Mesa Nacional de Transporte se conformó para unificar criterios debido a la división de los sindicatos que participan de la actividad, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT).

El nuevo espacio está integrado por Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Biró (pilotos) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) por la CATT y Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU) por la UGATT. Trascendió que fueron invitados otros sectores, como la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), de Córdoba, y el Sindicato de Apuntadores Marítimos (SEAMARA).

Este martes, a las 10 horas, se llevará a cabo un plenario en el complejo deportivo de la Federación de Peones de Taxis, ubicado en Quintino Bocayuva 1274, donde tratarán la realidad del sector y la coyuntura nacional y se decidirá si se llevará a cabo la huelga general anunciada para el 17 de este mes. En los últimos días, las fuentes gremiales advirtieron sobre dos posiciones, repitiendo la situación que muchas veces se da dentro de CGT: Un sector combativo, que impulsa ir al paro y otro dialoguista, que espera resultados del citado encuentro con el gobierno.

Negociaciones con la mira en la ley anti bloqueos, Aerolíneas y obras sociales

Los referentes del transporte -algunos de los cuales forman parte del consejo directivo cegetista- analizarán la conveniencia de mantener el suspenso el cese de actividades a la espera de algunas decisiones del gobierno. Después del encuentro con los sindicalistas, donde confirmaron que no avanzará con una ley anti-bloqueos, Francos recibió a representantes de las Pymes, a quienes les explicó que "el alcance de la cláusula anti-bloqueos es parte de un diálogo en estos momentos, de hecho, está en la Ley Bases en la reforma laboral que modificó la Ley de Contrato de Trabajo. Ese capítulo en particular no está reglamentado y veremos si hace falta reglamentar".

Al término de la reunión gobierno-CGT, uno de los cotitulares de la central, Héctor Daer, manifestó que hay intenciones de consensuaron con el Ejecutivo "quitarle discrecionalidad" al artículo "antibloqueo" que, como había quedado redactado, proponía que cualquier actividad gremial que bloquee total o parcialmente el lugar de trabajo puede ser considerada injuria laboral grave y causal de despido justificado.

Subrayó que "el Gobierno se dio cuenta que hay cosas que no se pueden dejar al azar, que el Estado tiene que interpretar determinados temas". Además, se abrió la posibilidad de conformar una mesa de diálogo tripartita (empresarial, CGT y el Poder Ejecutivo) "avanzar en la redacción de un texto común". Las fuentes consultadas por iProfesional señalaron que Caputo tiene la intencionalidad de reactivar la Mesa del Diálogo Social con la incorporación de un sindicalista, que sería el titular del gremio de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez.

También habrá que estar atentos a las decisiones de la Casa Rosada en torno a Aerolíneas Argentinas, donde además del conflicto laboral por mejoras salariales, está la intención de privatizarla vía decreto, lo que abre una instancia judicial y, obviamente, medidas de fuerza no solo del sector aerocomercial, sino que activaría las protestas de todos los gremios del transporte.