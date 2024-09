Una gestión y dos posturas. Mientras un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde los gremios más combativos analizan la posibilidad de una medida de fuerza, como la que anunció la Mesa Nacional del Transporte, con un paro nacional de 24 horas para el 17 de octubre. Los gremios quieren saber cuáles son las próximas medidas del gobierno y empezar a generar acuerdos.

El cónclave con Francos se llevará a cabo a las 17, en la Casa Rosada, con la participación de dos de los secretarios Generales, Héctor Daer y Carlos Acuña y los dirigentes Andrés Rodríguez (estatales de UPCN), Gerardo Martínez (construcción, UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales) y Argentino Geneiro (gastronómicos), entre otros.

El que no asistirá será el otro miembro del triunvirato, Pablo Moyano, quien insiste en que no tiene nada que hablar con el Gobierno. De hecho, en los últimos días, el también secretario Adjunto del gremio de Camioneros criticó duramente la reforma laboral que reglamentó el Ejecutivo y que será uno de los temas que tratará hoy la delegación genetistas con Francos.

Pese a la "agenda abierta", qué reclamo llevará la CGT

Tanto fuentes del Ejecutivo como la CGT, la reunión será con "agenda abierta". Martínez, uno de los referentes del espacio dialoguistas, explicó que desde la central obrera "estamos abiertos a la discusión a través del diálogo tripartito como la llave maestra para resolver los problemas" y señaló: "nuestra misión es dialogar con quienes tienen poder de decisión. Sino lo hacemos con el gobierno con quién lo vamos a hacer, con la oposición".

Subrayó que "todos tenemos que estar comprometidos y estar en una mesa de trabajo para generar acuerdos para resolver los problemas de la Argentina", aunque cuestionó la reciente reforma laboral a la que calificó como "mala".

Martínez, a quien apuntan como el referente gremial que mejor vínculo tiene con el Ejecutivo, manifestó que "más allá de las diferencias que podamos tener con el gobierno, estamos obligados a encontrar un camino del diálogo, pero también tenemos la responsabilidad de reaccionar como lo hacen los mercados, el campo o los empresarios" y agregó que "como representantes sindicales también podemos reaccionar y nadie debe asustarse, cada uno tiene su derecho".

La CGT quiere que Guillermo Francos explique cómo sigue el modelo del Gobierno

El también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT relató que la idea del encuentro es conocer cómo sigue el modelo económico, teniendo en cuenta los despidos, suspensiones y caída del la industria y el comercio y criticó a la administración libertaria porque "el camino no solo puede ser la baja de la inflación y el superávit fiscal".

Asimismo, planteó que "necesitamos una mesa de trabajo para ver cómo este nivel de recesión y ajuste no recae solamente en el pueblo argentino" y añadió que "la cuestión es cómo se hace y no estamos de acuerdo como se está haciendo. No estamos de acuerdo que el sector más débil soporte el costo de las medidas que están tomando".

Desde la asunción de Milei, la primera convocatoria fue en abril, donde Francos (en aquel momento ministro del Interior) y el asesor estrella Santiago Caputo recibieron a la mesa chica cegetista. Después se dio una reunión de la que participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En ninguna de estas oportunidades hubo acuerdo, sino más diferencias. ¿La tercera será la vencida?