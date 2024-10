El gobernador bonaerense encabezó un acto en Berisso. "La única pelea que me interesa es la pelea contra la política de Milei", dijo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof protagonizó este jueves por la tarde un acto por el Día de la Lealtad en la localidad bonaerense de Berisso.

Además de cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei, envió un claro mensaje en medio de la interna peronista: respaldó a Cristina Kirchner y llamó a la unidad.

"Los días más felices fueron peronistas y los mejores días fueron con Cristina", dijo el gobernador.

Del encuentro participaron intendentes, sindicalistas, diputados y funcionarios del Gabinete bonaerense. En cambio, no habrá acompañamiento de La Cámpora. El kirchnerismo tendrá un segundo acto a las 19 en la Federación Argentina de Boxeo, ubicada en la calle Castro Barros, en el barrio de Caballito.

La crítica de Axel Kicillof a Javier Milei

"¡Qué emoción! ¡Qué cantidad de compañeros y compañeras!, qué cantidad de gente y sobre todo cuánta alegría. Este encuentro deja claro que no nos van a tobar la alegría. Festejamos estar juntos, la pelea que estamos dando, la certeza y convicción que este desastre de Milei no dura para siempre", comenzó Kicillof rodeado de dirigentes arriba del escenario.

"Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los compañeros del movimiento obrero, los sindicatos, nuestros compañeros. Quiero agradecer a los intendentes que por decenas se han corrido a acompañarnos, a las organizaciones sociales y populares, a los estudiantes, a los jubilados, a los Madres y Abuelas de Plaza de Mayo".

Para el gobernador "hay que definir de nuevo" qué es la casta: "Basta de mentir, la casta no es el pueblo. Si querés perjudicar a la casta fijate en la Casa Rosada: tus socios, tus amigos. Basta de joder al pueblo", le reclamó al presidente Javier Milei.

Además, Kicillof apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: "Se están forrando los dólares del blanqueo, a la timba. Los dólares del colchón, a la timba".

"Esto ya se hizo, se parece a la tablita de Martínez de Hoz. El responsable de esto mismo durante el Gobierno de Macri es el mismo ministro de Economía que tenemos ahora, los mismos de siempre", siguió.

Y completó: "Parecía que el sacrificio iba a ser para todos. Cada vez que gana la derecha nos hablan de brotes verdes, ahora se han puesto bíblicos de cruzar al desierto y llegar a la tierra prometida. Siempre el mismo verso. Hay ganadores en el gobierno de Mieli: son los de la timba financiera".

Bajo el lema "Lealtad al pueblo, la patria no se vende", Kicillof estuvo rodeado de dirigentes y flanqueado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi que le dijo: "Amigo, te tenés que hacer cargo de la Argentina".

Axel Kicillof respaldó a Cristina Kirchner y pidió por la unidad del peronismo

En otra parte de su discurso, Kicillof respaldó a Cristina Kirchner, al advertir que "en pocos días un tribunal de la vergüenza en Comodoro Py, con una causa inventada y trucha, va a querer hacerle creer a alguien" que la ex mandataria "es culpable en la causa Vialidad".

"Basta de persecución y proscripciones", reclamó el mandatario bonaerense.

"El peronismo sufrió una gran derrota. Está en un momento de reflexión y de debate. No dramaticemos: como dice Cristina, en su documento, acá no sobra nadie. Y en la discusión todos y todas somos iguales. Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora", agregó.

"Está todo dicho: unámonos. No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias, a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei. Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora. Y que ponga a Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra la política de Milei", aseguró Kicillof.

"A la derecha lo que le conviene es la división. La fragmentación. Mi opinión es unidad, unidad y unidad", cerró.

"Los días más felices siempre fueron peronistas. Los mejores días fueron con Cristina. Y los mejores días que se vienen, tienen que estar en el futuro", agregó Kicillof.

En ese momento, la gente cantó "Axel presidente". Él respondió: "Pensé que cantaban ‘la Patria no se vende’. Falta mucho y no es momento de candidaturas".