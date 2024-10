El portavoz oficial, Manuel Adorni, salió a responder este viernes las recientes declaraciones de la exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien había advertido que "si Cristina Kirchner gana en la Provincia, se cae el Gobierno (nacional)".

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial sostuvo que la declación de la exlegisladora fue "un tanto tremendista". Y añadió: "No elegimos a los opositores, se eligen entre ellos".

La dura advertencia de Elisa Carrió que respondió el Gobierno

En esta línea, profundizó: "Hoy en la Provincia tenemos un gran opositor como es Axel. Más allá de su temerosa gestión en términos de resultados, es un férreo opositor del Gobierno y no ha pasado nada. Me parece un tanto tremendista lo que marca Carrió. De todas formas, hay que preguntarle a ella qué quiso decir".

Para cerrar el tema, Adorni lanzó una chicana: "Porque tal vez, como ha pasado otras veces, lo que dice no siempre tiene correlato en la realidad, tal vez este sea un caso similar".

Respecto de los dichos de Carrió, la exintegrante de la Cámara baja, opinó: "A mí me da la impresión de que este chico [Milei] está jugando con fuego, porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno. Al polarizar de esta manera, elegir un enemigo, lo que está logrando es lo que hizo Cristina, con lo de ‘armen un partido y ganen las elecciones’. Y ganaron. Esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata".

Y, en diálogo con Radio con Vos, añadió: "Milei habla de la libertad, pero no es libre. Alguien que es tan insultante es esclavo de sus odios. No admite la opinión del otro, una persona libre es generosa, segura de sí misma, está sin miedos, Milei no es libre. Los que nos gobiernan tienen muchos miedos. Y cuando uno no es libre, no puede dar cátedra sobre la libertad".

A través de Adorni, por otra parte, el Gobierno anunció el fin de los cargos hereditarios y la eliminación de 200.000 pensiones por discapacidad irregulares.

Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Cristina Kirchner: la interna del PJ

El diputado y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, apuntó contra el gobernador provincial, Axel Kicillof, por no respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner como candidata a liderar el Justicialismo.

"Cristina tenía una debilidad enorme por él", destacó Máximo Kirchner sobre el mandatario bonaerense en declaraciones radiales.

Además, consideró que la jugada "no le va a salir bien" a Kicillof, a quien cuestiona por no apoyar la candidatura de la exmandataria nacional en la disputa contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

"Sí, sí, se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires. No lo tomo como una traición, no puedo explicar a los demás", señaló el legislador, al ser consultado sobre la lista que encabeza Quintela.

"No se hacen esas cosas, no está bien, no está bien porque tenés que tener motivos políticos para decir ‘yo apoyo esto’, y tienen que ser realidades", consideró Máximo Kirchner, al hablar abiertamente de la interna que protagoniza junto con Kicillof.

Y advirtió: "Les quiero decir que tampoco les va a salir bien, ya lo intentó Alberto (Fernández) el tema de las formas, empezó a pensar en él mismo, y salió mal".

El líder de La Cámpora rechazó estar a la cabeza de una operación contra el gobernador provincial y expresó que le parece "al revés el esmerilamiento, y es todo el santo día y el periodismo lo sabe".

"Los compañeros que se sumaron a los ministerios de Axel fueron a trabajar... sería bueno que uno diga, ‘me mandaron a hacer una zancadilla’, que no fue así. Yo no me manejo por resentimientos personales ni pienso la política en términos de dónde quedo yo, pero hay muchos que piensan, ‘¿dónde está mi lugar?’", indicó Máximo Kirchner en declaraciones radiales.

"A mí nadie me escuchó hablar de listas, pero uno queda embadurnado porque otros lo hacen y termina todo como una tergiversación grande... Es una pena, porque a mí me llamás por teléfono y podemos debatir horas y horas, nunca le escapé a la discusión", enfatizó el titular del PJ provincial.