El periodista Roberto Navarro cuestionó un discurso en el que Máximo Kirchner respaldó la candidatura de Cristina Kirchner para presidir el PJ y se refirió a las elecciones legislativas del 2025 como la única herramienta para frenar los vetos de Javier Milei.

Navarro dijo que Máximo Kirchner con este mensaje "mina la rebeldía de los pibes" y desde La Cámpora lo cruzaron: "Adoctrinado por la pauta".

Roberto Navarro cuestionó el discurso de Máximo Kirchner

Durante un acto que encabezó en Lanús, donde gobierna el intendente camporista Julián Álvarez, Máximo Kirchner se refirió -entre otras cosas- al veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

"El veto es una facultad constitucional del señor Presidente. Y si no pudimos rechazar el veto del Presidente a la hora de defender los intereses de los jubilados y las jubiladas, a la hora de defender los intereses de la educación universitaria, es porque aún no tenemos la cantidad de diputados que nos permita hacerlo", sostuvo.

Y agregó: "Un objetivo para el 2025 a lo largo y ancho de la Patria es construir una fuerza electoral que realmente, cuando el Presidente vete, tenga las manos necesarias en el Congreso para poder frenarlo. No va a haber otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. O lo entendemos, o lo entendemos. Esto es vital, si no es engañar a la gente".

Navarro subió este video en redes y, sobre el mismo, escribió: "Máximo al movimiento estudiantil: 'No hay otra forma de enfrentar el veto que hacer campaña para 2025'. Miles de estudiantes en lucha ponen el cuerpo para frenarlo ya mismo. No minen la rebeldía de los pibes que es nuestro mayor activo. Paremos a Milei", escribió Navarro.

El mensaje de Roberto Navarro sobre el discurso de Máximo Kirchner

La crítica de La Cámpora a Roberto Navarro: "Adoctrinado por la pauta"

Quien le respondió a Navarro fue Lucía Cámpora, Secretaria General de La Cámpora, quien lanzó: "A quién le vas a dar consejos de rebeldía vos, adoctrinado por la pauta. Te dejo el video entero por las dudas. Y quedate tranquilo que el peronismo universitario está poniendo el cuerpo para frenar el veto, lo que falta es que no haya un solo diputado más 'que en nombre del peronismo utilice una banca en contra del Pueblo y la Nación'. Muy acertado Máximo poniendo el foco ahí".

La "guerra" entre el periodista y La Cámpora viene desde hace meses. En mayo, Navarro cuestionó con dureza a la agrupación política: "Voy a hacer un comentario sobre La Cámpora. Yo ya les conté que La Cámpora hace poco tiempo fue a Telecentro a pedir que nos saquen de la cablera porque están molestos por nuestras opiniones".

"Cuando fue lo de Telecentro lo conté y después empezaron operaciones de La Cámpora con Clarín, con el que tienen muy buena relación. Operan notas y atacan a El Destape, es la tercera vez y nunca conteste. ¿No les da vergüenza hacer notas en Clarín contra El Destape?", disparó.

"Esto no es una monarquía, no sos el principito. No aprietes", dijo Navarro, en referencia a Máximo Kirchner, quien concluyó: "No me dejé apretar por Macri, menos por ustedes. Son unos cobardes de usar a Clarín contra un medio que se la bancó. Atacan a El Destape para destruirlo. Estoy muy caliente, me tienen los huevos llenos".