El riesgo país en 900 puntos quintuplica el registro de Uruguay y cuadriplica el de Brasil. Para lograr valores aceptables debería mantenerse abajo de los 700 puntos, un registro que se alcanzó, con picos y valles entre 2006 y 2019.

Con esta baja del riesgo país, el Gobierno cierra probablemente la semana más exitosa de su gestión en términos financieros, coronada por la decisión el Fondo Monetario de recortar las sobretasas, lo que le permitiría a Argentina ahorrarse u$s3.200 millones. Los mercados tomaron cuenta del blanqueo y el BCRA, comprando dólares, y siguió bajando la brecha (22%), adquiriendo Lecap (3.9%) y demandando Bonos y Acciones.

Javier Milei, con el mercado a favor y su imagen en recuperación

Algunos indicadores marcan que la euforia financiera empieza lentamente a permear en algunos sectores de la economía real. El dato del Indec sobre una recuperación salarial del 5,7% respecto de la inflación parece ser una señal incipiente.

Este cambio de clima es reflejado en el reciente informe de la consultora Moiguer, que explica que "el humor social y el consumo muestran leves signos de recuperación", a partir de que se atenúa la expectativa de una crisis económica (de 56% en el primer trimestre pasó a 42% en el tercero) y se reactiva la capacidad de compra (del 56% que decía que estaba peor que en 2023, se pasó al 48%).

Al respecto, en el oficialismo todavía no hay una posición unánime sobre el tema alianzas electorales, pero sí sacan cuentas sobre qué es lo que más les conviene para ganar espacios. El politólogo Pablo Salinas hizo un ejercicio de simulación que puede explicar la reticencia de LLA a establecer acuerdos amplios.

El Gobierno, con las elecciones 2025 en la mira

Si se repitieran los resultados de las elecciones del año pasado, los libertarios podrían sumar 32 diputados y 8 senadores en el peor escenario, y 50 diputados y 14 senadores en el mejor.

Milei logró en las últimas semanas reconquistar parte del apoyo que había perdido el mes pasado. Así lo muestra el último informe de Poliarquía, que señala que la imagen del Presidente reflotó 6 de los 7 puntos que había resignado y la del Gobierno creció 1 punto después de retroceder 4. Estos indicadores hablan de la resiliencia del personaje, que parecería haber evitado un escenario de declive continuo. Además, se le reconoce al mandatario libertario el tema de auditar a las universidades nacionales para ver en qué gastan sus recursos.

La semana pasada, Milei se sentó dos veces en cuatro días a comer con gobernadores (el lunes con los peronistas y el jueves con los de Pro y compañía). En las mesas de empresrios se destacó el trabajo de Guillermo Francos, Santiago Caputo y del ascenso del vicefejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, que está cada vez más cerca de Karina Milei y Lule Menem en el armado político de LLA en todo el país.

Martín Menem y Karina Milei aprovechan el efecto del riesgo país

En una cena del sábado por la noche, en una casona de un ex banquero en Nordelta, se habló mucho de finanzas. Un experto socio de una AlyC explicó que "Argentina para regresar a los mercados internacionales en forma no forzada, necesitaría un riesgo país cercano a los 500 puntos básicos para emitir deuda en dólares por debajo de 10% anual de tasa, si se tiene en cuenta que la base de comparación, la del bono del tesoro de los EE. UU. a diez años alcanza hoy 4,126% anual. No hay que olvidar que hubo que acudir a un acuerdo con el FMI en mayo de 2018 debido a la dificultad para afrontar el calendario de pagos con acreedores privados, tras haber emitido en enero de ese año bonos en dólares".

También se conversó y opinó de política, donde se destacó el crecimiento político del Gobierno a través del involucramiento del Presidente de la Nación, Javier Milei, y de su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como líder y Presidente de La Libertad Avanza (LLA).

El viernes estuvo en Tucumán y gracias a su gestión el partido de los hermanos Milei logró sumar un diputado más a sus filas.

Karina Milei encabezó un acto partidario en Tucumán. El encuentro se desarrolló en el club local Central Córdoba y la hermana del Presidente estuvo acompañada por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán quien podría ser candidato a diputado por esa provincia en las próximas elecciones.

Con esta visita, Karina Milei priorizó un territorio gobernado históricamente por el peronismo, aunque el actual mandatario, Osvaldo Jaldo, acompañó varias iniciativas del presidente Javier Milei, como la Ley Bases, sancionada en el Congreso con el voto de los legisladores tucumanos del PJ.

La convocatoria a los militantes incluyó una activa campaña para registrar afiliaciones a La Libertad Avanza, con el fin de lograr el reconocimiento de LLA, con el fin de lograr el reconocimiento partidario en la provincia y ampliar el armado nacional de la fuerza libertaria. "Trae tu DNI", se pedía por las redes sociales.

"Se viene trabajando en todo el interior de la provincia para que La Libertad Avanza pueda tener sus representantes y encarar el proceso electoral del año que viene con identidad propia", explicaron cerca de Karina Milei, quien hace dos semanas puso un pie en la provincia de Buenos Aires, con un acto en Villa Elvira en La Plata y antes encabezó el acto en Plaza Lezama para festejar la aprobación del partido de LLA en CABA gracias al trabajo de Pilar Ramírez y Juan Pablo Scalese las dos espadas de Karina en ese distrito y de Sebastián Pareja en PBA.

La hoja de ruta marca otras presentaciones en Catamarca y en Misiones, distritos también gobernados por el peronismo y cuyos legisladores nacionales resultaron decisivos para blindar el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

Con miras al armado partidario, la gestión de Milei, apoyada por Catalán, logró la incorporación a la fuerza libertaria del diputado nacional Gerardo Huesen, de Fuerza Republicana, la agrupación provincial fundada por el militar ya fallecido Antonio Domingo Bussi. Huesen actuaba ya en la Cámara baja como aliado del oficialismo y ahora se sumará al bloque de La Libertad Avanza, que ahora suma un total de 40 diputados nacionales.

"Karina Milei, que profundiza la influencia en el Gobierno y aumenta sus responsabilidades políticas. Esta vez, la secretaria general accionó ante el ministerio de Economía de Francia durante su visita a París, la semana pasada para evitar que la Argentina cayera en la lista gris del GAFI", comentó un experto en comercio internacional.

Desde Casa Rosada aseguraron que en el proceso fue fundamental el trabajo del equipo de Cúneo Libarona. Pero el Ejecutivo accionó sobre el gobierno de Macron. Días antes del plenario donde cada integrante emitiría su decisión, la secretaria general, que había viajado el jueves anterior a Francia, se reunió con su Ministro de Economía, Antoine Armand, y le planteó la posición argentina.

"Que Karina tuviera esta reunión con el Ministro de Economía de Francia, tres días antes del plenario del GAFI para asegurar la instrumentación de ese apoyo, fue valioso. En Francia, la voz en GAFI depende operativamente del Ministro de Economía", confió el experto.

En un asado del viernes por la noche, en una residencia de San Isidro, se festejó el cumpleaños setenta de un ex integrante de la UIA.

Empresarios y el Gobierno esperan un triunfo de Donald Trump

Allí se habló de que una ayuda desde la Casa Blanca -si Donald Trump gana las elecciones del 5 de noviembre- no le vendría mal a Milei, como sucedió en 2018, con el crédito otorgado a la administración Macri.

"Lo que más necesita la Argentina de los Estados Unidos es el apoyo en los organismos multilaterales de crédito. El FMI no hace nada que Estados Unidos no quiere que haga. Pero tal vez el gobierno libertario se lleve una o más sorpresascon una nueva administración Trump. La versión 2025 del expresidente sería mucho más proteccionista y nacionalista que el modelo 2016. Ni la ayuda en el FMI sería gratuita y ni la relación entre los mandatarios sería simple", explicó un empresario muy relacionado con los Estados Unidos.

"Eso Macri lo sufrió en 2018. Meses antes de recibir el crédito, el gobierno norteamericano impuso aranceles prohibitivos al biodiesel argentino sin previo aviso y congeló un negocio de 1500 millones de dólares" dijo un amigo del cumpleañero con muchos años en Cancilleria.

En un asado en una casona de un conocido experto tributario en el country Abril en la localidad de Hudson se habló de la disolución de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y la creación del nuevo organismo como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que tendrá a su cargo la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduana (DGA).

Un exfuncionario de la DGI, presente allí, mencionó que el ideólogo de la disolución de la AFIP y su reemplazo por el nuevo organismo ARCA sería un profesional muy respetado en el gremio, designado -en julio pasado- en Casa Rosada como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Este experto tributarista habría trabajado en la sección sur de la DGI junto a nuevo titular de la DGI Andrés Vázquez. En relación con la reacción de los distintos sindicatos, se comentó que el gremio UPSAFIP que conduce el secretario General, Julio Estevez, se muestra como el menos combativo, a diferencia de AEFIP a cargo de Pablo López y SUPARA cuyo secretario general es el histórico Carlos Sueldo. Estos dos gremios llamaron a un paro y movilización este martes en las distintas reparticiones del país.

Se comentó también allí que en realidad lo que el Gobierno busca es modificar la DGA donde conviven ocho secretarías ocupadas por distintas capas geológicas de las fuerzas armadas, ejército, la SIDE, peronistas, kirchneristas y del Frente de Todos de Sergio Massa. En relación con este último se filtró la noticia que habrá cambios en la cúpula del Indec que comanda el economista Marco Lavagna un tecnico que siempre respondió al ex candidato presidencial.