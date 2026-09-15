El Gobierno envía el Presupuesto 2027 a Diputados pero el debate arranca en octubre

El oficialismo demorará el inicio del debate hasta despejar la agenda de temas que le impuso la oposición. Qué funcionario iría a presentar el proyecto

El gobierno de Javier Milei adelantó los puntos principales del proyecto de ley de Presupuesto 2027 que quedará oficialmente presentado en la Cámara de Diputados este miércoles, aunque el debate recién empezaría en octubre según la hoja de ruta que empezó a diseñar el bloque oficialista.

El proyecto debe ser analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Bertie Benegas Lynch, donde deberá reunir las firmas necesarias para emitir un dictamen y pasar a su votación en el recinto. Se trata de una ley cuyo tratamiento nunca es rápido, pero que esta ve se demorará un poco más.

La bancada libertaria encabezada por Gabriel Bornoroni y orientada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, -alfil de Karina Milei- tiene previsto que el debate empiece el 5 de octubre, con la presencia del secretario de Finanzas, Federico Furiase, según adelantaron fuentes del oficialismo.

¿Por qué el debate del Presupuesto 2027 empezaría en octubre?

El motivo de la demora está en la agenda que la oposición le impuso a La Libertad Avanza con los proyectos sobre emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar. Ambos temas se discuten por estos días en comisiones luego de que los bloques opositores impulsaran un cronograma que LLA se vio forzado a aceptar para no sufrir una derrota en el recinto la semana pasada.

Con el impulso de la oposición, se emplazó a las comisiones a emitir dictamen sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad el 23 de septiembre y el proyecto de "alivio" para las familias endeudadas y en mora el 29 del mismo mes. Sobre este último tema hay 50 iniciativas y los opositores buscan unificarlas, mientras el oficialismo prepara un proyecto propio que lo contrarreste y que no comprometa el equilibrio fiscal, intocable para Milei.

Menem y la tropa libertaria quieren despejar esos debate antes de abrir la discusión sobre el Presupuesto 2027, que siempre es compleja porque requiere que la Casa Rosada acuerde con los distintos gobernadores, siempre atentos a los fondos destinados a obra pública y las deudas de las cajas previsionales no transferidas.

En tanto, la oposición pondrá la lupa sobre las partidas presupuestarias para jubilaciones, discapacidad (dado que la pulseada por la emergencia es, precisamente, por los pagos atrasados a los prestadores de salud esta área tan sensible) y los fondos para el sistema universitario.

Cambio en el Gobierno para presentar el Presupuesto: ni Caputo ni Milei

Una de las novedades es que el encargado de informar oficialmente los detalles del Presupuesto 2027 a la comisión será Furiase, según adelantan en la Cámara baja. Se preveía que asistiera el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero finalmente iría el de Finanzas.

Ambos funcionarios responden al ministro de Economía, Luis Caputo, quien esquiva el Congreso desde que asumió el cargo en 2023. Históricamente los titulares de la cartera económica asistían a la Comisión de Presupuesto el 15 de septiembre (fecha límite para la entrada del proyecto a Diputados), pero eso cambió a partir de 2023.

Caputo nunca fue a presentar el Presupuesto y, esta vez, tampoco fue Milei. El Presidente se diferenció de todos los gobiernos en 2024, cuando asistió personalmente a presentar el cálcuulo de gastos e ingresos de 2025 en el recinto de la Cámara baja. El año pasado, en tanto, lo hizo por cadena nacional.

En esa ocasión, el Gobierno cumplió con el plazo legal al mandar la "ley de leyes" el 15 de septiembre, pero sin que asista ningún funcionario de primera línea. La tarea quedaría así en manos del secretario de Finanzas.

Puntos principales del Presupuesto 2027

Entre las principales proyecciones del Ministerio de Economía en el Presupuesto 2027 figuran un crecimiento del PBI del 4%, una inflación acumulada para diciembre del año próximo del 18% y una suba del salario promedio del 25,4%.

Respecto del tipo de cambio mayorista, el proyecto prevé que el dólar alcance los $1.847,6 al cierre de 2027, mientras que el promedio anual se ubicaría en $1.728. El Gobierno aclaró que esa cifra no es una predicción sino que surge de aplicar la inflación proyectada al valor actual de la divisa.

El Ministerio de Economía también informó que la iniciativa volverá a contemplar un resultado fiscal positivo y destacaron que por primera vez en la historia se registarán cuatro años consecutivos de superávit sin que el país se encuentre en default.

Las proyecciones del gobierno de Milei también muestran un incremento de la inversión del 9,2%, una expansión del consumo privado del 3,4%, exportaciones de bienes y servicios por casi u$s134.000 millones e importaciones por uu$s118.424 millones, lo que dejaría un saldo comercial positivo superior a los u$s15.000 millones.

En tanto, el Ministerio de Economía señaló que los recursos totales de la Administración Nacional en 2027 alcanzarían casi $199 billones (14% del PBI), un incremento del 25,3% respecto de 2026.

"La consolidación del superávit fiscal, la limpieza en la hoja de balance del Banco Central y la desaceleración de la inflación permitieron una profunda mejora en el perfil financiero del país. La relación entre la deuda bruta y el PBI mostró una marcada reducción, pasando del 156,6% a fines de 2023 al 71,4% a julio de 2026", señaló el documento que difundió el Ministerio de Economía.

"Esta mejora de las condiciones macroeconómicas se reflejó en sucesivas revisiones al alza de la calificación soberana por parte de agencias internacionales (Fitch, S&P y Moody's) y en una significativa reducción del riesgo país", agregó.

Además, la cartera económica que encabeza Caputo precisó que "para 2027, la estrategia financiera priorizará la extensión de plazos, la diversificación de fuentes y la minimización del costo de refinanciación de la deuda pública".