Tras una salida imprevista de la Secretaría, el Ejecutivo define quién tomará la coordinación de acciones para millones de personas con discapacidad

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad. El funcionario dejó su cargo por motivos personales, según confirmaron fuentes del Gobierno Nacional. La renuncia se produjo en medio de la polémica en torno a los fondos para el área contemplados en el Presupuesto 2027, que incluso generó cortocircuitos internos en el Gobierno.

El Ministerio de Salud ya comenzó a evaluar candidatos para reemplazarlo. La cartera busca un perfil que pueda articular con múltiples áreas del Estado.

La salida de Vilches se produjo exclusivamente por razones del ámbito privado. Hasta el momento, no trascendieron cambios adicionales en la estructura del área ni en el equipo que lo acompañaba en la gestión diaria.

El cargo que quedó vacante tiene un peso político considerable. La Secretaría Nacional de Discapacidad coordina políticas que impactan en la vida de más de 4 millones de argentinos con algún tipo de discapacidad.

La agenda del organismo abarca mucho más que salud. Incluye educación inclusiva, transporte accesible, inserción laboral y protección social.

El desafío de gestionar un área transversal

La política de discapacidad contempla aspectos que exceden largamente el sistema sanitario. Entre ellos figuran la accesibilidad edilicia, el transporte adaptado, la educación inclusiva, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Por ese carácter transversal, las medidas vinculadas con el sector demandan intervención y articulación con áreas de competencia específica. No alcanza con la mirada sanitaria.

Las discusiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte y de protección social involucran a diferentes organismos del Estado. El secretario Nacional de Discapacidad debe coordinar con todos ellos.

El organismo rector de discapacidad no surgió originalmente dentro del Ministerio de Salud. Su historia es más antigua y compleja.

Mantiene vínculos de trabajo con actores estatales y sociales relacionados con la materia. Tras su incorporación a la cartera sanitaria, la Secretaría preservó esa dinámica de articulación.

Qué rol cumple Salud en las políticas de discapacidad

El Ministerio de Salud interviene en los asuntos que corresponden a sus atribuciones específicas. Emite opiniones técnicas cuando son requeridas por otros organismos.

Sin embargo, la definición de políticas sobre discapacidad requiere coordinación interministerial, dada la enorme diversidad de derechos y áreas involucradas en la vida de las personas con discapacidad.

El reemplazante de Vilches deberá tener capacidad de diálogo con múltiples actores. No solo con el sector salud, sino con educación, trabajo, transporte y desarrollo social.

La Secretaría Nacional de Discapacidad funciona como articuladora entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Esa función de puente será clave para quien asuma el cargo.

La polémica en torno al sector que desató el Presupuesto 2027

La senadora nacional Patricia Bullrich contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el tratamiento de las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. La legisladora negó que esos cambios hayan sido analizados en la Mesa Política del Gobierno y afirmó que ella estaba presente cuando se discutieron los principales lineamientos del proyecto.

El planteo de Bullrich se produjo después de que Santilli asegurara que la senadora se había retirado antes de la reunión en la que se abordaron los temas vinculados con el Presupuesto. La discusión expuso diferencias dentro del oficialismo sobre el alcance de las reuniones de coordinación política y sobre la forma en que se incorporaron al proyecto las modificaciones relacionadas con el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

"Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó Bullrich durante una entrevista con La Nación+. La senadora sostuvo que los cambios específicos en materia de discapacidad no fueron tratados durante el encuentro y cuestionó la explicación brindada por el jefe de Gabinete.

Bullrich negó que se hayan tratado los cambios en discapacidad

Según explicó Bullrich, durante la reunión de la Mesa Política se analizaron cuestiones generales del Presupuesto, entre ellas las proyecciones económicas y los principales objetivos fiscales del Gobierno. Sin embargo, aseguró que no se discutieron las modificaciones incorporadas posteriormente en el capítulo referido a discapacidad.

La senadora también afirmó que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tampoco conocía esas modificaciones. Según su relato, tanto ella como Menem se enteraron de los cambios después, al acceder al proyecto presupuestario.

"Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos", sostuvo Bullrich.

Santilli había explicado previamente que la Mesa Política se reúne los martes para analizar los asuntos de agenda del Gobierno y que no todos los temas son abordados con el mismo nivel de profundidad. El funcionario había señalado además que Bullrich se retiró antes de finalizar uno de los encuentros.

La diferencia entre ambas versiones quedó centrada, de esta manera, en qué se discutió durante esa reunión y en qué momento fueron conocidas las modificaciones sobre discapacidad.

Bullrich aclaró que su cuestionamiento no implica una ruptura con el jefe de Gabinete. "No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie", afirmó durante la entrevista.

El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027

Las modificaciones cuestionadas por Bullrich forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional. El capítulo referido al área propone cambios sobre normas vinculadas con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y sobre el esquema utilizado para establecer y actualizar los aranceles del sistema.

La discusión se produjo en paralelo con las negociaciones que el oficialismo mantiene en el Congreso para conseguir respaldo al proyecto presupuestario. El Gobierno comenzó a analizar modificaciones al texto después de los cuestionamientos planteados desde distintos sectores, entre ellos la propia Bullrich.

La senadora sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que permita atender las necesidades de quienes utilizan las prestaciones sin modificar los objetivos fiscales establecidos por la administración de Javier Milei.

"El superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian", afirmó Bullrich. En ese sentido, sostuvo que el Presupuesto debe conservar el equilibrio entre las decisiones económicas del Poder Ejecutivo y la posibilidad de conseguir los votos necesarios para convertir esas iniciativas en ley.

La legisladora también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno vuelva a avanzar con una iniciativa sobre discapacidad que pueda generar dificultades durante el tratamiento parlamentario.

"¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?", planteó.

Bullrich utilizó además una expresión vinculada con el tenis para describir el escenario que, según su interpretación, enfrentaría el oficialismo si insiste con el mismo esquema. Lo definió como un "error no forzado" y señaló que una nueva dificultad alrededor de la discapacidad podría afectar la percepción pública del Gobierno.

"Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles", afirmó.