LLA minimiza la renuncia en Discapacidad y negocia contrarreloj la nueva ley en Diputados

Los libertarios separan la renuncia de Vilches de la negociación con aliados para bloquear la prórroga de la emergencia. Los puntos acordados

La renuncia de Alejandro Vilches como secretario de Discapacidad se produjo en medio de la discusión interna por los fondos para el área en el Presupuesto 2027, pero La Libertad Avanza (LLA) intenta que no se mezcle con la intensa negociación que lleva adelante en la Cámara de Diputados para consensuar un proyecto de ley sobre el tema de cara al miércoles.

Ese día un plenario de comisiones tendrá que emitir los dictámenes sobre el proyecto de la oposición que prorroga la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027 y otro que busca acordar el oficialismo con el PRO, la UCR y bloques provinciales, bajo la premisa de "pasar de la lógica de la emergencia a una lógica de ley permanente", según apuntan en LLA.

El ajuste en las partidas para discapacidad que aparecieron en el Presupuesto 2027 enturbió esa negociación porque apuntó a derogar los puntos principales de la ley vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones, además de que tomó por sorpresa a la propia tropa libertaria.

El presidente de Diputados, Martín Menem, y otros legisladores reencauzaron el diálogo con la promesa a los aliados de modificar el proyecto presupuestario según el dictamen que acuerden. Su idea es ceder en una parte del recorte que se planteaba pero incluir un criterio más estricto para las pensiones. "Estamos cerca de un acuerdo", deslizaron a iProfesional fuentes del bloque.

No obstante, el ruido que generó el Presupuesto llevó a Patricia Bullrich a criticar públicamente la desconexión entre la Casa Rosada y el Congreso y abrió una discusión interna que involucra a distintas áreas, desde de Salud hasta Economía. La renuncia de Vilches al área de Discapacidad se recorta en ese escenario.

LLA minimiza la renuncia en Discapacidad y avanza en Diputados: qué puntos negocia para la nueva ley

Con la esperanza de llegar al miércoles con un proyecto consensuado que frene la iniciativa del peronismo, la izquierda y los diputados más críticos del Gobierno, la bancada de LLA quiere preservar la negociación en marcha frente a la sorpresa política de la renuncia en el área de Discapacidad.

"La verdad es que el tema es indiferente a lo que estamos charlando con los aliados", señaló a iProfesional un integrante del bloque oficialista que se mantiene al tanto de las negociaciones. "Estos días estamos a full con los teléfonos", comentan los libertarios para dar cuenta de contactos fluidos con los bloques dialoguistas para "llegar al plenario con consenso".

Hay un principio de acuerdo en torno a mantener el nomenclador así como la actualización de las prestaciones, dos puntos que reclamados por los aliados. "Es factible, vamos en ese sentido", confirmó otra fuente oficialista a este medio. El PRO y la UCR ya habían puesto como condición previamente que también se normalicen los pagos atrasados a los prestadores. El proyecto incluiría un cronograma de pagos.

Se trata de un cambio notable respecto del proyecto de Presupuesto para 2027, que propone entre otros puntos eliminar la universalidad de los valores del nomenclador y desindexar la actualización de las prestaciones que financia el Estado. La importancia radica en que el oficialismo promete que lo que se acuerde en el dictamen se incluirá en el Presupuesto. En la mesa política ya tomaron la decisión de dar marcha atrás con el planteo original.

Allí también se establecía que el pago de las pensiones sería incompatible con un empleo formal. El oficialismo está dispuesto a flexibilizar este punto, pero quiere que el otorgamiento del beneficio tenga criterios más rigurosos y "que la pensión sea solo para el que realmente lo necesita y no para todo los que tengan el CUD (Certificado Únicode Discapacidad)", según supo este medio. Es uno de los ítems que le queda por destrabar en el diálogo con los aliados.

El argumento de la tropa parlamentaria de Milei para frenar la Emergencia en Discapacidad

Lo que más le interesa a LLA es frenar la prórroga de la Ley de Emergencia que mueve la oposición y, en ese sentido, destacan el acuerdo que tienen con el PRO, la UCR y otros bloques respecto de la necesidad de cambiar el paradigma y establecer "la superioridad de una ley permanente sobre el régimen de emergencia".

"Las emergencias tienen una fecha final y si no hay renovación o se da después de la elaboración del prespupuesto, no tiene recursos presupuestados en el cálculo anual de gastos", explicaron en LLA ante una consulta de iProfesional sobre el tema. Se trata de una idea que pretende cumplir con la máxima del presidente Javier Milei: la restricción presupuestaria debe respetarse.

Para defender esta postura en una discusión sobre un tema de alta sensibilidad social como es la asignación de recursos para la atención de personas con discapacidad, el oficialismo señala que es necesario sustituir instrumentos excepcionales o temporales que dependen del contexto por reglas de fondo aprobadas por el Congreso, que den mayor previsibilidad.

En ese sentido, intentan llevar al debate la premisa de que "las reformas estructurales necesarias para abandonar el subdesarrollo no deberían descansar en herramientas jurídicas de excepción" y que "sancionar una ley permanente procura devolver al Congreso un papel central en la definición de reglas generales", según informan en el bloque.

Con esos argumentos, LLA apuesta a lograr un acuerdo con los aliados para avanzar con un proyecto de ley propio sobre los fondos para discapacidad que se refleje en el Presupuesto 2027 y cerrar así una nueva pelea con la oposición por este tema, recurrente desde que inició la gestión de Javier Milei.