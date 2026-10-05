Milei reunió al Gabinete y confirmó que viajará a España por las elecciones anticipadas

El Presidente argentino celebró el triunfo de Bolsonaro, criticó a Lula da Silva y ratificó un viaje a Madrid tras el llamado a elecciones de Pedro Sánchez

Javier Milei volvió a las reuniones de gabinete este lunes tras dos semanas sin encuentros formales. El Presidente llegó a Casa Rosada a las 9.18 con un tema dominando la agenda: el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

El mandatario se mostró eufórico con los resultados del domingo. Bolsonaro aventajó a Luiz Inácio Lula da Silva con el 47% de los votos frente al 45%, lo que obliga a una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Antes de ingresar al Salón Eva Perón, Milei compartió en X un mensaje contundente. "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente", escribió.

Durante el encuentro, que comenzó a las 10, el libertario calificó el resultado de "gran triunfo" y responsabilizó a Lula da Silva de haber desplegado un "plan platita" sobre el cierre de la campaña.

"Demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales", argumentaron fuentes asistentes al cónclave.

El dilema del viaje a Brasil antes del balotaje

Entre los temas analizados surgió una disyuntiva compleja. El Gobierno debe definir si encuentra margen para un viaje del Presidente a Brasil antes del balotaje del 25 de octubre.

Bolsonaro había prometido invitar a Milei si se imponía en los comicios del domingo. La propuesta quedó sobre la mesa, aunque todavía no hay confirmación oficial.

El canciller Pablo Quirno intentó este domingo reforzar la narrativa del mandatario como gran influencia regional. "En los últimos 10 meses han habido 7 elecciones en la región (...) todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones", enfatizó.

La estrategia de Milei apunta a consolidarse como una figura de peso en los procesos electorales de América Latina, usando su apoyo público a candidatos de derecha como herramienta de posicionamiento político.

Confirmó viaje a España en plena campaña electoral

El otro anuncio destacado de la mañana fue la confirmación de un nuevo viaje a Madrid. Milei visitará España el 19 de octubre y participará el 21 de una conferencia a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto.

La decisión llega tras el anuncio del presidente español Pedro Sánchez de convocar a elecciones anticipadas. El jefe del Gobierno español disolvió las Cortes este lunes luego de que el Congreso rechazara el viernes dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda.

Los comicios estaban previstos originalmente para 2027. Pero el rechazo legislativo, sumado a un clima de movilización tras el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid, precipitaron la convocatoria.

Milei mantiene una tensa relación con Sánchez desde el inicio de su gestión. El mandatario argentino busca con este viaje reforzar su figura como influencia global y respaldar a sus socios ideológicos en territorio español.

En ese contexto, se espera que el libertario confronte nuevamente con el Gobierno de Sánchez, como lo hizo en su sexta visita a finales de junio pasado.

La agenda todavía no fue anunciada oficialmente, pero el viaje se enmarca en la estrategia de Milei de extender su influencia hacia Europa, aprovechando el escenario inesperado que abrió la convocatoria de Sánchez.

El contexto político español que motiva el viaje

Sánchez llega a esta carrera electoral marcado por distintas causas judiciales que alcanzan a su entorno. Entre ellas, investigaciones que involucran a su esposa y antiguos colaboradores del PSOE.

El Partido Popular venía reclamando el adelanto desde hacía meses en un contexto de debilidad del presidente español. Tras ocho años en el poder, Sánchez enfrenta su momento más crítico.

Para Milei, esta situación representa una oportunidad. Durante la reunión de gabinete confirmó ante los presentes que tendrá "una serie de actividades" en Madrid dentro de dos semanas.

El mandatario argentino busca capitalizar políticamente la crisis del gobierno español y fortalecer los lazos con la oposición conservadora europea. Su presencia en territorio español durante la campaña electoral promete generar tensiones diplomáticas.

Por qué Sánchez adelanta las elecciones en España

Pedro Sánchez anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales en España. Los comicios se realizarán el domingo 29 de noviembre, tres años antes de lo previsto.

El presidente del Gobierno español tomó la decisión tras sufrir una dura derrota parlamentaria. Dos decretos sobre vivienda que presentó su gobierno fueron rechazados el viernes en las Cortes.

La jugada política de Sánchez también llegó en medio de una fuerte movilización social. El detonante: el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid que generó indignación en todo el país.

Ante ese escenario de crisis, el dirigente socialista resolvió disolver las Cortes. La apuesta es directa: llevar la definición a las urnas.

La derrota del viernes en el Congreso no fue un tropiezo menor. Los decretos rechazados eran piezas clave de la política de vivienda del gobierno.

El rechazo parlamentario dejó al gobierno sin margen de maniobra legislativa y expuso su debilidad en las Cortes, donde ya no contaba con los apoyos necesarios para impulsar su agenda.

El caso del desahucio en Madrid agregó presión social. Las imágenes de la mujer de 87 años siendo desalojada encendieron las redes sociales y pusieron al gobierno en la mira de las críticas.

Sánchez enfrentaba un dilema: seguir en el poder sin capacidad de acción o ir a elecciones. Eligió lo segundo.

Durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente español defendió su gestión. Presentó los comicios como una definición sobre el futuro del país.

Sánchez habló de una "ola ultraderechista" que amenaza Europa. Pidió a los españoles que elijan si quieren sumarse a esa corriente o mantener a España como "baluarte de apertura".

El dirigente socialista planteó la elección como una disyuntiva entre un país que "involuciona y recorta derechos" o uno que sigue siendo "un referente de justicia social y responsabilidad medioambiental".

El mensaje apuntó claramente al Partido Popular y a Vox. Sánchez intentó polarizar el debate para movilizar a su electorado.

La estrategia es arriesgada. Las encuestas no lo favorecen y su gobierno llega debilitado a esta contienda.