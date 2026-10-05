Gobierno activa bilaterales con gobernadores para eliminar las PASO y demora Presupuesto

En el gobierno de Javier Milei consideran que octubre será decisivo para destrabar la reforma electoral que plantea la eliminación de las PASO y con eso en mente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, prepara reuniones individuales con los gobernadores para los próximos días con el fin de asegurar los votos que necesita el oficialismo en el Senado.

Santilli y la plana mayor del Gobierno se quedó con una sensación positiva luego del viaje a Francia que compartieron con 13 gobernadores. "París servía para afianzar los vínculos y la confianza", señaló a iProfesional una fuente que sigue de cerca esas relaciones y que destacó que "el Presidente tuvo palabras de agradecimiento hacia todos".

Del lado de los gobernadores también "percibieron buen clima", según comentan cerca de uno de ellos. Ahora Santilli necesita convertir esa buena sintonía en votos concretos de los senadores de esas provincias. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, le hizo saber que el futuro de la reforma electoral que obsesiona al Gobierno depende de esos diálogos, más de lo que ella pueda hacer dentro del palacio.

En ese marco, durante el viaje de la semana pasada a París el jefe de Gabinete le comentó a varios de los goberandores su intención de acelerar a partir de esta semana y durante los próximos 15 días un acuerdo integral sobre la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y, en algunos casos, los entendimientos en las provincias entre sus partidos y La Libertad Avanza para las elecciones.

¿Qué planifica el Gobierno para destrabar la reforma electoral y acordar el Presupuesto?

Cerca del jefe de Gabinete deslizaron a iProfesional que "van a arrancar con reuniones bilaterales", es decir, gobernador por gobernador entre esta semana y la siguiente para tocar esos tres ejes. No obstante, la eliminación o suspensión de las PASO -ambas opciones están sobre la mesa- será la prioridad para octubre en el Congreso, y el Presupuesto quedaría para noviembre, según indican.

El cronograma de esos encuentros y sus participantes se maneja por ahora con bastante hermetismo. Hasta este lunes por la tarde, en Jefatura de Gabinete decían no tener una agenda de reuniones confirmada. Es posible que la hoja de ruta se termine de definir en la nueva reunión que tendrá este martes la "mesa política" encabezada por Karina Milei.

Lo concreto es que el oficialismo necesita un consenso en torno a la eliminación o suspensión de las PASO para asegurarse la firma de un dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para el proyecto de reforma y reunir 37 votos luego en la sesión. Al día de hoy Bullrich no tiene ese número y espera por los acuerdos de Santilli con los gobernadores.

A un año de las elecciones y con una advertencia ya emitida por la Justicia Electoral para que el Congreso defina la reforma antes de que empiece 2027, para La Libertad Avanza el momento es ahora. Es una de las razones por las que la ley Presupuesto -que está en la Cámara de Diputados- se demoraría un poco más, aunque no la única.

En toda negociación de la Casa Rosada con los gobernadores siempre se mete el reparto de recursos, obras y otras concesiones para las provincias. Los mandatarios quieren revisar el Presupuesto 2027 y Santilli también necesitará avales del ministro de Economía, Luis Caputo, para cualquier retoque. Por eso el Gobierno pone como prioridad la reforma electoral pero entiende que los acuerdos tendrán que ser más integrales y la ley presupuestaria necesitará tiempo para la negociación.

El desafío de corto plazo en el Congreso: qué harán los gobernadores con el "mega DNU" de Milei

A eso se suma la tormenta que se destacó para La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, entre la pulseada por los proyectos sobre discapacidad y morosidad y el intento de la oposición de derogar el DNU 70/2023 de Milei en la sesión convocada para el 15 de septiembre, que en caso de prosperar sería un golpe muy duro para la gestión libertaria.

El oficialismo trabaja contrarreloj para impedir que la oposición junte los votos. En el corto plazo, es el principal objetivo del Gobierno, donde se analizan varias opciones entre las que se destaca proponer alguna forma de restablecer límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros similares a los que fijaba la Ley de Tierras, cuya derogación motivó la avanzada contra el DNU.

Esa misión también atañe a las gestiones de Santilli con los gobernadores. En principio, los bloques que responden a Gustavo Sáez (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) o Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros mandatarios que viajaron, no acompañaron el pedido de sesión. A los jefes provinciales no les agrada la idea de tumbar el mega decreto fundacional de la gestión de Milei, según filtran fuentes parlamentarias de la oposición.

La "mesa política" del Gobierno busca la forma de aprovechar esa reticencia para mantener a salvo el DNU cuando llegue el día de la sesión. No será fácil, dado que se prevé una importante movilización de agrupaciones al Congreso que meterá presión a los diputados. Del otro lado, la Casa Rosada es optimista sobre el efecto que tengan las reuniones o conversaciones bilaterales entre Santilli y los gobernadores de aquí a la próxima semana.

Los posibles acuerdos electorales de Milei con gobernadores que pondrán a prueba a LLA

Ocurre que junto con la reforma electoral y el Presupuesto 2027 las conversaciones también girarán sobre los posibles acuerdos electorales en las provincias entre La Libertad Avanza y los gobernadores. Un eventual rechazo al "mega DNU" con votos de esos sectores sería la peor manera de empezar a buscar esos entendimientos, que también le interesan a varios gobernadores.

Para destrabar la reforma electoral el oficialismo se amigó con la idea de no presentar candidatos o hacer oposición de baja intensidad en algunas provincias para no afectar la reelección de los goberandores o su planes de sucesión. En algunas estos acuerdos están encaminados, como en Entre Ríos con Rogelio Frigerio o en Chaco con Leandro Zdero, que ya fueron aliados de LLA en 2025.

En algunas oficinas del Gobierno, según supo iProfesional de fuentes de LLA, también apuntan a cerrar con Carlos Sadir en Jujuy, con Ignacio Torres en Chubut, con Rolando Figueroa en Neuquén, con los hermanos Valdés en Corrientes -que no elegirá gobernador pero sí diputados y senadores nacionales- e incluso con Sáenz en Salta, aunque en este último caso hay una discusión abierta sobre su reelección.

Si bien la idea original de Karina Milei de "pintar el país de violeta" parece perder terreno ante la necesidad de eliminar las PASO -al menos por el próximo año- muchos de esos posibles acuerdos con gobernadores serán trabajosos, incluso, hacia el interior de LLA. Varios diputados y senadores libertarios aspiran a ampliar su poder territorial y podrían sentirse perjudicados por la estrategia de la Rosada.

En Salta, por ejemplo, ya hay una interna entre la diputada Eliana Bruno -a quien se le vence el mandato el próximo año- y la senadora María Emilia Orozco, por el armado libertario para la provincia. En Neuquén, un acuerdo entre el Gobierno y Figueroa pondría en stand by las aspiraciones de la senadora Nadia Márquez no niega, aunque afirma que pondrá por delante "lo que sea mejor para el gobierno de Javier Milei".

Mendoza es un caso conflictivo. Cornejo es un aliado valioso para el oficialismo en el Congreso por su ascendencia sobre los bloques de la UCR, pero se siente incómodo con la candidatura latente del diuptado y exministro de Defensa Luis Petri, otro radical con muy buena relación con el Presidente y apoyo, además, de Bullrich. En San Luis un acuerdo con Claudio Poggi alteraría las aspiraciones de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y que quiere ser gobernador.

Todo es tentativo por ahora. Las conversaciones entre Santilli -siempre escoltado por el "karinista" Eduardo "Lule" Menem- y los gobernadores sobre el escenario electoral recién están por empezar. Sus resultados son todavía impredecibles. Lo concreto es que para el gobierno de Javier Milei el momento de avanzar con la reforma electoral para suprmir las PASO de 2027 es ahora y todos los otros temas girarán, de una forma u otra, alrededor de ese tema aunque hoy parezca quieto.