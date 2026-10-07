El dirigente denuncia que la falta de unidad debilita al movimiento sindical y alerta sobre el avance opositor ante la parálisis gremial

El dirigente de Camioneros Pablo Moyano volvió a cuestionar las diferencias internas del peronismo y reclamó una mayor coordinación de la oposición y de la CGT frente al Gobierno de Javier Milei. De cara a las elecciones de 2027, apuntó contra las disputas entre Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner y sostuvo que el espacio debería dejar de concentrarse en la distribución de candidaturas y cargos.

"Las peleas internas, siempre vemos lo mismo: Sergio, Axel, Cristina y Máximo. Y si no salimos de esa encrucijada, estos tipos siguen avanzando", afirmó Moyano en declaraciones a Futurock.

El dirigente sindical volvió así sobre un planteo que ya había realizado en las últimas semanas: la necesidad de que el peronismo defina una estrategia común y que el movimiento obrero tenga un lugar en esa discusión. En paralelo, cuestionó a la conducción de la CGT por la frecuencia de sus medidas de fuerza contra el Gobierno.

"La derecha se organiza rápido desde el círculo rojo, mientras nosotros seguimos peleándonos", sostuvo.

Moyano pidió al peronismo mirar el escenario de Brasil

Moyano utilizó el escenario político brasileño como referencia para advertir sobre la capacidad de reorganización de los sectores de derecha. Según su planteo, aun cuando Milei no fuera el candidato del oficialismo o de ese espacio en las próximas elecciones presidenciales, podría producirse una reorganización alrededor de otra candidatura.

"Si nosotros no vemos la realidad de lo que pasó en Brasil y lo que está pasando en el día a día, lamentablemente no será Milei candidato, pero la derecha vos sabés que se ordena enseguida", señaló.

En ese contexto, cuestionó que la discusión dentro del peronismo continúe concentrada en la conformación de listas y en la distribución de lugares legislativos.

"Nosotros seguimos peleándonos por un diputado más, por dos diputados, por tres senadores, y no vemos lo que está pasando en el país", afirmó.

Las diferencias entre los principales sectores del peronismo se mantienen como uno de los ejes de la discusión política de cara a 2027. En paralelo, la CGT también atraviesa su propio debate sobre el nivel de confrontación con el Gobierno y sobre el papel que tendrá el sindicalismo en el armado político de los próximos años.

La crítica de Pablo Moyano a la CGT

El dirigente de Camioneros también volvió a reclamar una mayor presencia de la central obrera en las calles.

"Hace rato venimos estando en la calle, y vamos a seguir estando. De parte del peronismo no lo estamos viendo y la CGT de vez en cuando moviliza", sostuvo.

El planteo se produce en un momento en el que la CGT tiene previsto participar de distintas movilizaciones durante octubre. La central convocó para este jueves 8 una marcha en defensa de la industria nacional, aunque no incluyó un nuevo paro general en esa convocatoria.

Moyano, en cambio, viene reclamando una respuesta sindical más amplia frente a las políticas del Gobierno. En septiembre ya había cuestionado públicamente a la conducción de la CGT y reclamado que la central volviera a poner sobre la mesa la posibilidad de un paro nacional.

"Vamos a estar mañana, el 15 de octubre y en todas las convocatorias que sean en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados", afirmó.

El cuestionamiento a los gobernadores peronistas

El dirigente sindical también apuntó contra los gobernadores del peronismo que acompañaron iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Moyano señaló particularmente el respaldo que mandatarios de Catamarca, Córdoba, Salta y Misiones dieron durante el tratamiento de la Ley Bases y sostuvo que esos votos permitieron avanzar con modificaciones que, según su interpretación, afectaron derechos laborales.

"La primera traición que recibieron los trabajadores fue por parte de los gobernadores peronistas", afirmó.

Y agregó: "Si tuviéramos una conducción fuerte en el peronismo, los gobernadores no hubieran votado la Ley Bases".

El cuestionamiento se inscribe en una discusión más amplia dentro del peronismo sobre el rol de los gobernadores, la conducción nacional del PJ y la relación entre las estructuras partidarias y el sindicalismo. Moyano plantea que esa discusión debería resolverse antes de que avance el armado electoral de 2027.

El conflicto de Camioneros con Jorge Macri

El posicionamiento político de Moyano también está acompañado por un conflicto sindical con el Gobierno porteño de Jorge Macri.

Camioneros cuestiona el nuevo proceso de licitación del servicio de recolección de residuos y barrido manual de calles de la Ciudad de Buenos Aires. El actual contrato finaliza en septiembre de 2028 y el sindicato reclama que el próximo pliego, previsto para el período 2028-2038, contemple el pago de las indemnizaciones correspondientes ante el cambio de concesionarias.

"Si no acceden a que en el pliego se contemple el pago de las indemnizaciones, bueno, se verán muchas protestas para mantener este logro histórico", advirtió.

El reclamo forma parte de la agenda sindical que Moyano utiliza para cuestionar la política laboral de la administración porteña y, al mismo tiempo, para reclamar una respuesta más activa de la dirigencia política y sindical frente a las medidas que atribuye al Gobierno nacional y a sus aliados. El conflicto por la renovación de las concesiones también es seguido por la conducción de la CGT dentro de su agenda de movilizaciones de octubre.

En ese escenario, Moyano volvió a colocar el foco en una cuestión política que excede el conflicto sectorial: la necesidad, según su planteo, de que el peronismo y el sindicalismo definan cómo se posicionarán frente al Gobierno de Milei y cómo participarán del armado opositor hacia 2027.