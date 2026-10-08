El Gobierno restablecerá los límites a la venta de tierras para salvar el mega DNU

Los incorporarían en el proyecto de Propiedad Privada. Las comisiones lo tratarán un día antes de la sesión pedida por la oposición contra el decreto

Decidido a evitar como sea la caída del DNU 70/2026, conocido como "mega DNU", el gobierno de Javier Milei se encamina a restablecer los límites para la venta de tierras a extranjeros, derogados por ese decreto gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que envalentonó a la oposición y complicó al oficialismo en la Cámara de Diputados.

La bancada de La Libertad Avanza convocó para el próximo miércoles a las 16:00 a un plenario de la comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para empezar a tratar el proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que ya tiene media sanción del Senado.

En aquella oportunidad, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, se vio obligada a retirar del proyecto por falta de apoyo el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales y flexibilizaba las condiciones para que personas físicas y jurídicas extranjeras pudieran comparar grandes terrenos.

Según confirmaron fuentes parlamentarias a iProfesional, el oficialismo acordó con los bloques aliados del PRO, la UCR y el MID apurar el tratamiento de ese proyecto y volver a incluir allí los límites que fijaba la Ley de Tierras, que fue derogada por el artículo 154 del "mega DNU" que estaba suspendido pero volvió a entrar en vigor por el fallo de la Corte de la semana pasada.

¿Cómo es la jugada del Gobierno para restablecer límites a la venta de tierras y salvar el mega DNU?

La fecha para la convocatoria a las comisiones no es casual: será un día antes de la sesión que convocaron los bloques opositores de Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y buena parte de Provincias Unidas para rechazar el DNU 70/2023, alentados por la decisión de la Corte que volvió a instalar la controversia sobre la venta de tierras.

Precisamente, la maniobra del oficialismo busca darles una salida a los bloques dialoguistas que no están de acuerdo con la eliminación de límites para la venta de tierras a extranjeros -una idea que ya mostró su impopularidad- pero tampoco quieren tumbar el DNU que realizó numerosos cambios en distintas áreas de la economía, de forma tal que a la oposición se le dificulte reunir quórum para la sesión del 15. Ese es el verdadero objetivo de La Libertad Avanza.

Como había adelantado iProfesional, reflotar los limites a la "extranjerización" en el proyecto de Propiedad Privada era una de las alternativas que manejaba el gobierno de Milei luego de que la decisión de la Corte los tomara por sorpresa y abriera un frente de batalla muy delicado para la Casa Rosada.

No obstante, la jugada se terminó de acordar en una reunión que mantuvo el miércoles por la tarde-noche el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los bloques aliados, que reclamaban al oficialismo una solución para no quedar entrampados entre la derogación del DNU o el apoyo a la eliminación de los límtes para la venta de tierras.

¿Vuelve la Ley de Tierras original o habrá nuevos líimites?: el dilema de LLA

La convocatoria a las comisiones que se conoció este jueves para tratar el proyecto de Propiedad Privada un día antes de la sesión pedida por la oposición sería esa solución que pedían los dialoguistas a La Libertad Avanza.

Uno de los más insistentes fue Eduardo Falcone, del bloque MID, quien reclamó en varias oportunidades a través de X y en conversaciones con sus pares del oficialismo una salida. "El Gobierno tiene que anunciar una propuesta sensata para solucionar el problema Tierras inmediatamente", señaló al tiempo que consideró "un despropósito voltear todo el DNU".

En las comisiones la discusión pasará a ser qué tipo de límites se incluirán. Según supo iProfesional, entre los diputados la idea con más fuerza por el momento es que se restituya el límite de 15% del país, de una provincia o un departamento para la cantidad de tierras en manos de extranjeros, tal y como estaba en la ley derogada.

De tomar ese camino, quedaría descartada la idea de ampliar ese límite al 25% que La Libertad Avanza había negociado durante el debate del proyecto de Propiedad Privada en el Senado. Tendría sentido, dado que esa propuesta no reuunió apoyo suficiente y por eso la iniciativa pasó a Diputados sin ese capítulo. Si se aprueba con esta nueva modificación, tendrá que volver al Senado.

Ahora el oficialismo acelera el tratamiento de ese proyecto para volver a incluir los límites a la venta de tierras a extranjeros en ese proyecto. Si bien el cambio obligará a que el texto tenga que pasar otra vez al Senado, el gobierno de Milei habrá conseguido un triunfo si la jugada lo ayuda a frustrar la sesión del 15 y manteener a salvo el mega DNU.

¿Qué puede pasar si Diputados rechaza el "mega DNU"?

Uno de los efectos más directos de la caída del "mega DNU" se daría en el mercado de alquileres. Si bien los contratos actuales firmados bajo la "libertad de acuerdo entre partes" que introdujo el decreto conservarían sus plazos y monedas pactadas, los nuevos deberán regirse nuevamente por la Ley de Alquileres (27.551).

Esa norma, que fue derogada por el DNU, volvería a entrar en vigor, lo que implica el retorno del plazo mínimo legal obligatorio de tres años para los contratos y la actualización anual mediante el IPC (índice de inflación). Además se restringiría la posibilidad de pactar el cobro en moneda extranjera.

En el plano financiero, el DNU eliminó el límite legal que prohibía a los bancos cobrar intereses punitivos desproporcionados por mora en el pago de tarjetas. Su derogación restablecería los topes a las tasas que fijaba la Ley Tarjtas de Crédito (25.065), así como las comisiones máximas cobradas por los emisores a los comercios.

La eventual caída del DNU implicaría también la restitución automática de un paquete de leyes de regulaciones y supervisión estatal sobre el comercio que habían sido derogadas, como la Ley de Abastecimiento (20.680), la Ley de Góndolas (27.545) y el Observatorio de Precios.

Con esto, el Estado recuperaría facultades legales para monitorear márgenes de ganancia, inspeccionar stocks o exigir una distribución equitativa del espacio en góndolas para distintas marcas. Se sabe que Milei rechaza ese tipo de intervención, por lo que si quisiera eliminarlas debería hacerlo vía ley del Congreso.

En tanto, en el sector de la salud privada, la derogación del decreto dejaría sin efecto la liberación total de las cuotas para las empresas de medicina prepaga y el Estado volvería a tener facultades para regular los aumentos tarifarios. El tema, igualmente, aún presenta objeciones judiciales.

Otros cambios se darían en el sector aerocomercial y la política de "cielos abiertos" del Gobierno. El DNU flexibilizó el acceso al mercado aerocomercial y habilitó que empresas extranjeras puedar hagan vuelos de cabotaje. Con la eventual derogación volvería la prioridad para Aerolíneas Argentinas u otras radicadas en el país, lo que limitaría las operaciones de las low-cost o las de capital internacional.