El fallo de la Corte salva el mega DNU, pero LLA y oposición mantienen la puja por Tierras

El nuevo fallo de la Corte Suprema que restituyó la vigencia de la Ley de Tierras canceló la posibilidad de que la Cámara de Diputados rechace el "mega DNU" de Javier Milei, que derogaba la norma. Sin embargo, la oposición igualmente mantiene en pie la sesión que había pedido con ese fin para el próximo jueves y el oficialismo, a su vez, sigue con las negociaciones para incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros en el proyecto sobre Propiedad Privada.

Cómo había anticipado iProfesional la Corte se abocó a resolver el conflicto que le generó al Gobierno en el Congreso con su fallo anterior. Los jueces se reunieron este viernes -día inusual- y resolvieron la suspensión interina de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales. De esta forma revirtieron la habilitación que le dieron al mismo artículo la semana pasada indirectamente, al resolver otro expediente vinculado al tema.

La nueva decisión canceló casi toda posibilidad de que la oposición tenga el quórum de 129 presentes para sesionar el 15 de octubre y tumbar el DNU completo, como se propusieron tras el primer fallo. "Ya estaba difícil antes, ahora no hay chance", reconocieron a iProfesional en uno de los bloques que más empujó esa sesión bajo la bandera de la defensa de la Ley de Tierras.

Pese a ello, los bloques decidieron mantener en pie la convocatoria. "Está más difícil, pero igual vamos a bajar al recinto y hacer el intento", adelantó uno de los diputados consultados por este medio. Cuando no hay quórum se puede realizar una "sesión en minoría", donde los diputados no pueden votar nada, pero sí expresarse.

Detrás de esa tesitura hay varias motivaciones. Entre ellas que la discusión de fondo sobre los límites a la venta de tierras a extranjeros sigue viva, por obra de la Corte pero también del oficialismo, que al igual que la oposición sigueen marcha con sus planes en la Cámara baja.

¿Qué hará LLA en Diputados con Ley de Tierras tras el fallo de la Corte que savó el mega DNU?

El jueves por la tarde La Libertad Avanza (LLA) convocó para el próximo miércoles -un día antes de la sesión pedida por la oposición- a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para empezar a tratar el proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que ya tiene media sanción del Senado, con la intención de incorporar en ese texto los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Con esto el oficialismo buscaba restarle apoyo a la sesión del día siguiente, al darles un salvoconduco a los bloques dialoguistas que no están de acuerdo con la eliminación de restricciones para extranjeros -una idea que ya mostró su impopularidad- pero tampoco querían tumbar el DNU fundacional de la gestión de Milei, que introdujo cambios en distintas áreas de la economía y cuya eventual caída amenazaba con desatar un caos normativo.

Aunque el fallo de la Corte blindó el DNU frente a la avanzada opositora, La Libertad Avanza no cambió de plan. Fuentes del bloque oficialista señalaron a iProfesional que están "más tranquilos" tras la decisión judicial pero que seguirán adelante con el debate en comisiones sobre el proyecto de Propiedad Privada y también con las negociaciones con bloques aliados para sumarle un capítulo sobre límites para la venta de tierras a extranjeros.

El tema figuraba en el proyecto original del Gobierno como una reforma a la Ley de Tierras pero fue retirado por el Senado por falta de apoyo. Patricia Bullrich negoció hasta el final con los bloques aliados pero finalmente, la iniciativa de Propiedad Privada llegó a Diputados sin ese capítulo.

Originalmente el proyecto eliminaba el 15% del territorio nacional como límite para la venta de tierras a extranjeros. Durante las negociaciones en el Senado el oficialismo aceptó dejar la restricción, pero subirla al 25%. Si bien esta idea no prosperó, ahora la decisión de LLA de seguir adelante en Diputados con la discusión a pesar del fallo de la Corte que les resolvió la pelea política de corto plazo mantiene latente la puja política de fondo y abre un nuevo abanico de opciones.

¿Por qué sigue la puja entre oficialismo y oposición por Tierras a pesar al fallo?

En algunos despachos de la Cámara de Diputados analizan que, sin el fallo de la Corte que este viernes restituyó la Ley de Tierras, los oficialistas quedaban obligados a emitir dictamen sobre Propiedad Privada el miércoles, para que los dialoguistas -sobre todo el MID, parte de la UCR y los bloques provinciales- no dieran quórum al día siguiente, pero "ahora con el fallo tienen más tiempo para dictaminar".

En ese marco, la negociación que LLA quiere seguir teniendo con los aliados sobre los límites a la venta de tierras a extranjeros abre un interrogante: si incorporarán en Propiedad Privada el mismo límite del 15% que ya figura en la Ley de Tierras o si harán un nuevo por modificar esa restricción. En principio, la idea con más fuerza entre los diputados dialoguistas era la del 15%, pero el acuerdo con el oficialismo aún no estaba cerrado y, sobre todo, aún no estaba el fallo de la Corte.

Al quedar nuevamente en pie la Ley de Tierras, parece no tener sentido repetir las limitaciones en otra ley, salvo que oficialismo y aliados quieran cerrar políticamente el tironeo sobre el "mega DNU" con un reaseguro, por si otra decisión judicial le devuelve vigor al artículo 154. Y es que la Corte solo se pronunció sobre un tema de procedimiento y no sobre la constitucionalidad del artículo o los límites para la "extranjerización". El proceso es largo y engorroso.

Por otro lado, modificar y flexibilizar el límite territorial que está en la norma es algo que ya fracasó en el Senado y el proyecto sobre Propiedad Privada tendrá que volver allí si sufre ese cambio. Nada indica que el resultado para el oficialismo sea distinto del que ya se vio hace poco más de un mes en la Cámara alta. Hasta este viernes, está era una discusión abierta y lo único seguro del lado de los libertarios era la decisión de mantener en pie el debate sobre el tema en comisiones.

En cualquier caso, esta situación motiva a los bloques opositores a mantener en pie la sesión del 15 para expresarse sobre el tema. Además, la convocatoria coincide -no casualmente- con la sexta marcha federal universitaria contra la administración de Milei. La oposición combinará sus discursos en minoría en el recinto con esa foto y esas críticas que se harán oír en la calle.

Además, en el temario de esa sesión también figuran los proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad de la oposición. El oficialismo tiene acordado con los aliados dos textos alternativos, pero quiere llevarlos al recinto en la semana del 20 de octubre. Necesita tiempo para terminar de coordinar con el Ministerio de Economía de Luis Caputo para que los cambios en las partidas de discapacidad negociados figuren en el Presupuesto 2027.

Así, de cara a la próxima semana el fallo de la Corte Suprema ayuda al Gobierno a esquivar un eventual rechazo al "mega DNU" de Milei y negarle el quórum a la oposición para sesionar, a la vez que le da tiempo para tratar de resolver políticamente el conflicto por la Ley de Tierras. Con esto, los bloques "del medio" se alejan de la avanzada opositora pero la discusión sobre el tema más espinoso parece continuar, con otro grado de intensidad.