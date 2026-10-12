El Gobierno abre el debate del Presupuesto, con dos puntos clave para aliados y opositores

La discusión en DIputados empieza este martes. Partidas para discapacidad y financiamiento universitario están en la mira en una semana caliente

El gobierno de Javier Milei abrirá este martes el debate sobre el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, en una semana cargada de pujas políticas entre las cuales sobresalen dos que están relacionadas con la ley de gastos e ingresos: las partidas para el área de discapacidad y el financiamiento de las universidades.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda fue convocada por el libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch para este martes a las 12:00 con el fin de iniciar la discusión sobre el proyecto que el ministro de Economía, Luis Caputo, envió a Diputados el 15 de septiembre.

El oficialismo apunta a firmar el dictamen y llevarlo al recinto en noviembre, según confirmaron fuentes del Ejecutivo y de la Cámara baja a iProfesional. Uno de los motivos es que la ley de gastos será uno de los canales para la negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores por la eliminación o suspensión de las PASO, que es la prioridad del Gobierno pero sigue trabada en el Senado.

El encargado de la presentación y defensa inicial del Presupuesto ante los diputados será el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Hasta el gobierno de Milei la costumbre era que el ministro presentara el proyecto, pero Caputo siempre esquivó el Congreso y las dos veces anteriores se ocupó de hacerlo el Presidente en persona: una en el recinto y otra por cadena nacional.

Diputados inicia el debate del Presupuesto 2027: ¿por qué el tema discapacidad es uno de los ejes?

Con Guberman al frente, el inicio del debate se dará en una semana que encuentra al oficialismo con la guardia alta en la Cámara de Diputados. La oposición convocó a una sesión para el jueves donde incluyó el rechazo al "mega DNU" de Milei, la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto de "alivio" para deudas familiares en mora.

El oficialismo confía en que no tendrán quórum -principalmente por el fallo de la Corte Suprema que suspendió la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU- y convocó a otra sesión para el 21, donde espera aprobar entre otros temas su propio proyecto en materia de discapacidad, al que presentan como "superador" de la prórroga de la emergencia que plantea la oposición.

Las partidas contempladas en ese proyecto que La Libertad Avanza (LLA) acordó con sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales deben reflejarse en el Presupuesto 2027. La presentación de Guberman en la comisión estará cruzada, en parte, por este tema que la oposición insistirá con tratar el jueves y el oficialismo quiere postergar hasta la semana siguiente.

El acuerdo con los bloques aliados para que así sea es una parte integral de la estrategia de LLA para frustrar la sesión que pidió la oposición y manejar a su modo los temas conflictivos, como es el de discapacidad. Por eso tanto los dialoguistas como los más críticos del oficialismo estarán atentos a toda explicación que dé Guberman sobre esa parte del Presupuesto.

El proyecto negociado en Diputados entre los libertarios y los aliados mantiene la actualización de las pensiones no contributivas por inflación, el nomenclador universal para las prestaciones y también la posibilidad de que los pensionados cobren el beneficio aunque tengan un trabajo registrado, siempre que la remuneración no supere los dos salarios mínimos.

Financiamiento universitario, otro punto caliente para el Congreso

El otro tema central será el financiamiento universitario. El jueves, dos días después del paso de Guberman por la Comisión de Presupuesto y en coincidencia con la sesión opositora, se llevará adelante la quinta Marcha Federal Universitaria en los altededores del Congreso para reclamar la la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento que el Gobierno se niega a cumplir.

El Congreso ratificó con mayorías calificadas la norma que dispone una recomposición y pautas de actualización salarial frente al veto de Milei, pero el Gobierno suspendió la aplicación de las partidas por decreto, con el argumento de no hay una fuente de financiamiento específica. Las universidades recurrieron a la Justicia Federal, que la semana pasada declaró incsontitucional esa suspensión, pero el Ejecutivo apeló y la disputa será analizada ahora por el tribunal de alzada.

Este escenario judicial impacta en la discusión del Presupuesto 2027 que empezará este martes en Diputados, porque el proyecto del Gobierno mantiene partidas acotadas y acordes al equilibrio fiscal que Milei defiende como sagrado, mientras las universidades públicas y la oposición exigen que incorpore las pautas de actualización salarial y gastos de funcionamiento que contempla la la ley.

Con el fallo judicial a favor del reclamo planteado por el Centro Interuniversitario Nacional (CIN) y la apelación del Poder Ejecutivo, el Congreso se convierte en un ámbito central de esa discusión en momentos en que empieza a tratarse el Presupuesto. La inclusión o no de los fondos exigidos por la ley en el cálculo de gastos para 2027 será uno de los ejes principales.

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento, dólar e inflación en el Presupuesto 2027?

El proyecto de ley de Presupuesto 2027 que ingresó a la Cámara de Diputados prevé un crecimiento del PBI del 4% para el próximo año, con una inflación acumulada para diciembre de 2027 del 18% y una suba del 25,4% en el salario promedio. En tanto, estima que el dólar llegará a $ 1.847 para ese último mes.

La administración de Milei pone de relieve que una vez más la ley presupuestaria contempla un resultado fiscal positivo y destacan que será la primera vez en la historia que se registren cuatro años consecutivos de superávit financiero.

En materia de comercio exterior el Presupuesto estima exportaciones por más de u$s 130.000 millones y un resultado favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a u$s 15.000 millones.

La iniciativa proyecta una variación positiva interanual del 3,4% en el consumo privado y del 9,2% en las inversiones. Prevé exportaciones u$S 133.984 millones e importaciones por u$s 118.424 millones, con una saldo comercial de u$s 15.560 millones.

Los recursos totales de la Administración Nacional en 2027 se ubican en los $ 198,96 billones, un incremento del 25,3% respecto de 2026, y los gastos totales -excluidos los intereses pagados entre organismos de la Administración Nacional- ascienden a $ 198,71billones, un 25,2% superior. El resultado financiero previsto es un superávit de $ 246.741 millones.