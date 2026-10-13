ATE convoca a un paro nacional de 24 horas este jueves: qué servicios se verán afectados
La recolección de residuos, los controles de tránsito, distintas tareas en organismos públicos y parte de la actividad aerocomercial estarán entre las áreas alcanzadas por el paro nacional que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves. La protesta durará 24 horas y tendrá impacto en dependencias nacionales, provinciales y municipales.
En el caso de los vuelos, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente los servicios sanitarios y de Estado. El PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Aanses), en tanto, atenderán solo situaciones de emergencia.
La jornada también incluirá una movilización al Congreso Nacional, prevista para las 13:30, y manifestaciones en las principales ciudades del país. ATE vinculó la convocatoria con su rechazo al Decreto 70/23 y reclamó que se derogue la norma en su totalidad.
Qué actividades pueden registrar interrupciones
El alcance de la huelga comprende una variedad de servicios públicos y tareas estatales. Entre los sectores involucrados se encuentran:
- Recolección de residuos.
- Auxiliares de educación.
- Guardia urbana.
- Personal de Migraciones.
- Controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas.
- Radiooperadores de medios públicos.
- Trabajadores dedicados al manejo de incendios forestales.
- Agentes de tránsito y controladores aéreos.
- Personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
- Trabajadores encargados del mantenimiento de plantas nucleares.
La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria
La movilización universitaria reclamará que se cumpla efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, además de:
- una recomposición salarial para el personal docente y no docente;
- la actualización de las becas estudiantiles;
- los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones públicas.
ATE acompañará esa jornada con su propia demanda contra el DNU 70/23. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, defendió la necesidad de avanzar contra la norma y cuestionó el mecanismo utilizado para introducir cambios legales.
"Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita", sostuvo en un comunicado. Luego agregó: "No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto".
El dirigente también apuntó contra el alcance del decreto y sus efectos sobre distintas regulaciones económicas. En ese sentido, afirmó que "es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo".
Cómo busca Milei evitar que el Congreso derogue el DNU 70/23
El Gobierno de Javier Milei despliega una estrategia política y parlamentaria para impedir que la oposición reúna los votos necesarios para derogar el DNU 70/2023. La norma ya fue rechazada por el Senado el 14 de marzo de 2024 y los bloques opositores buscan llevar el tema al recinto de Diputados durante esta semana. Para que el decreto pierda vigencia, necesitan alcanzar los 129 votos en la Cámara baja.
Uno de los ejes de la defensa oficialista pasa por destacar los efectos económicos que el Ejecutivo atribuye a las desregulaciones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso sus argumentos en una publicación en la red social X, en respuesta a las críticas de la diputada Florencia Carignano.
Entre los puntos que defendió, mencionó los cambios en la Ley de Alquileres y la eliminación de controles de precios asociados a la Ley de Góndolas. También destacó las modificaciones en el comercio exterior, la apertura del mercado aerocomercial y la habilitación de internet satelital.
Según los datos que difundió el funcionario, desde la derogación de la Ley de Alquileres se publican cuatro veces más departamentos y los precios bajaron más del 30% en términos reales. Además, atribuyó a las medidas una caída en los valores de electrodomésticos y textiles, así como una reducción real del 20% en los precios de los medicamentos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también cuestionó la iniciativa opositora. En declaraciones televisivas, sostuvo que busca generar "caos" y planteó que el reciente fallo judicial que restituyó provisoriamente la vigencia de la Ley de Tierras volvió innecesario el intento de derogar el decreto por ese motivo.
En paralelo, La Libertad Avanza prepara movimientos para recuperar la iniciativa legislativa. El oficialismo prevé convocar a la Comisión de Legislación General para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, y proponer la incorporación de límites a la venta de tierras a extranjeros.
También impulsa una sesión propia para el 21 de octubre, con proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.
La disputa tiene consecuencias que exceden la pulseada parlamentaria: si Diputados también rechaza el DNU, volverían a regir 40 leyes derogadas y otras 19 modificadas parcialmente. El Gobierno tendría que presentar nuevamente cada reforma como proyecto legislativo, en un Congreso donde no cuenta con mayoría propia.