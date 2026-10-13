ATE convoca a un paro nacional de 24 horas este jueves: qué servicios se verán afectados

ATE hará un paro de 24 horas este jueves y marchará al Congreso. Habrá restricciones en servicios públicos y coincidirá con la marcha universitaria

La recolección de residuos, los controles de tránsito, distintas tareas en organismos públicos y parte de la actividad aerocomercial estarán entre las áreas alcanzadas por el paro nacional que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves. La protesta durará 24 horas y tendrá impacto en dependencias nacionales, provinciales y municipales.

En el caso de los vuelos, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente los servicios sanitarios y de Estado. El PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Aanses), en tanto, atenderán solo situaciones de emergencia.

La jornada también incluirá una movilización al Congreso Nacional, prevista para las 13:30, y manifestaciones en las principales ciudades del país. ATE vinculó la convocatoria con su rechazo al Decreto 70/23 y reclamó que se derogue la norma en su totalidad.

Qué actividades pueden registrar interrupciones

El alcance de la huelga comprende una variedad de servicios públicos y tareas estatales. Entre los sectores involucrados se encuentran:

Recolección de residuos.

Auxiliares de educación.

Guardia urbana.

Personal de Migraciones.

Controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas.

Radiooperadores de medios públicos.

Trabajadores dedicados al manejo de incendios forestales.

Agentes de tránsito y controladores aéreos.

Personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Trabajadores encargados del mantenimiento de plantas nucleares.

La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria

La movilización universitaria reclamará que se cumpla efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, además de:

una recomposición salarial para el personal docente y no docente;

la actualización de las becas estudiantiles;

los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones públicas.

ATE acompañará esa jornada con su propia demanda contra el DNU 70/23. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, defendió la necesidad de avanzar contra la norma y cuestionó el mecanismo utilizado para introducir cambios legales.

"Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita", sostuvo en un comunicado. Luego agregó: "No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto".

El dirigente también apuntó contra el alcance del decreto y sus efectos sobre distintas regulaciones económicas. En ese sentido, afirmó que "es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo".