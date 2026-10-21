La reforma electoral se demora por una interna en el Gobierno sobre los acuerdos para 2027

Hay diferencias sobre los tiempos para acordar con gobernadores. Santilli quiere acelerar con el proyecto. En el Senado esperan y hacen números

La reforma electoral para eliminar o suspender las PASO de 2027 es prioridad máxima para el gobierno de Javier Milei, pero el proyecto aún no se mueve en el Senado y el motivo principal sería una falta de consenso entre los referentes de la "mesa política" sobre el momento y la forma de cerrar los acuerdos con los gobernadores para la campaña y el armado en cada provincia.

El tema se volvió a tocar en la última reunión de esa mesa encabezada por Karina Milei. Allí el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del diálogo con los gobernadores, volvió a mostrarse optimista y a afirmar que ya están los votos para avanzar con el proyecto. En su entorno deslizaron a iProfesional que al menos 10 jefes provinciales ya están decididos a que sus senadores apoyen.

Sin embargo, en la bancada libertaria del Senado no tienen indicaciones de avanzar por ahora. Tampoco ven con claridad que ya estén los votos. En el despacho de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista que también asistió a la reunión de la mesa política el martes, hay hermetismo sobre la hoja de ruta para el proyecto. Dejaron todo en manos de Santilli.

En ese marco de incertidumbre, fuentes del Gobierno señalaron a iProfesional que la demora se debe a que "falta consensuar el timming de los acuerdos con los gobernadores" respecto del armado electoral en cada provincia, dado que una parte de la negociación para aprobar la reforma pasa por si LLA presentará candidatos propios que amenacen la reelección de los jefes provinciales o si les dejará el terreno libre en el marco de una alianza o algún otro entendimiento.

¿Cómo es la discusión interna en el Gobierno que demora la reforma electoral?

"Un sector del Gobierno quiere cerrar ahora y avanzar y otro propone esperar para que mejoren las condiciones de la negociación", indicaron a este medio cerca de un integrante la mesa política. La discusión en torno a la estrategia todavía no se resolvió y sería lo que espera Santilli para terminar de cerrar el acuerdo que, según deja saber, está avanzado.

En otros sectores de La Libertad Avanza, en tanto, apuntan más directamente a una diferencia entre Karina Milei y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, sus estrategas políticos. La secretaria General de Presidencia se inclina por "arreglar con los gobernadores" y los riojanos "quieren candidatos propios", según señalan.

Al darse esa desacuerdo en la cúpula de LLA "los gobernadores cotizan más alto y los propios, que pensaron que tenían chances, hacen berrinche", describió a iProfesional otra fuente del espacio libertario que sigue de cerca las gestiones en torno a la estrategia electoral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los que insiste en la mesa política sobre la necesidad de cerrar acuerdos con los gobernadores cuanto antes para cuidar la imagen del programa económico. Bullrich y Santilli apoyan esa postura, pero los Menem difieren y eso complica a Karina Milei y demora las decisiones.

Santilli quiere apurar la eliminación de las PASO y puntea apoyos de gobernadores

La próxima sesión del Senado está prevista para el 29 de octubre. La intención del oficialismo era darle media sanción a la reforma electoral, con la eliminación o al menos la suspensión de las PASO de 2027. El Gobierno quiere evitar que esa instancia electoral le permita organizarse al peronismo y, sobre todo, que recaliente la cotización del dólar y meta ruido en la economía en el tramo crucial de la campaña para la reelección de Milei.

En principio, los tiempos ya no darían porque el proyecto aún no tiene siquiera dictamen de comisión y, una vez que se firme, deben transcurrir siete días para pasar al recinto. Si no hay sorpresas en los próximos días, el tema quedaría para noviembre. La cuenta regresiva presiona al oficialismo porque la Justicia Electoral pidió que cualquier tipo de reforma se defina antes de que empiece 2027.

Santilli confía en que los votos están y solo resta terminar de cerrar los acuerdos con los gobernadores para darles certezas políticas rumbo a 2027. Hace pocos días el jefe de Gabinete aseguró en una entrevista que "la reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir".

Cerca de Santilli aseguran que 10 u 11 gobernadores están listos para acordar. Entre ellos cuentan al catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz, al chubutense Ignacio Torres y al neuquino Rolando Figueroa, entre los qie manejan votos en el Senado, y tambien a los radicales, cuyo bloque tiene la llave para llegar a la mayoría de 37 requerida.

"Los cinco radicales ya dieron señales de que están a favor de la suspensión", señalan entusiasmados en Jefatura de Gabinete, en referencia a Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pularo (Santa Fe).

El apoyo de esos gobernadores es clave porque el oficialismo necesita al menos 7 de los 10 votos que tiene la UCR en el Senado. Los jefes provinciales orientan más o menos esa cantidad de senadores. Igualmente, La Libertad Avanza también necesita acordar con el PRO de Mauricio Macri para asegurarse los tres votos de ese espacio en la Cámara alta.

La resistencia del peronismo y la cuenta regresiva que enfrenta el Gobierno

En rigor, las cuentas para llegar a la mayoría absoluta de 37 votos son ajustadas. Santilli tiene confianza en que pasarán ese número. Entre los senadores, por ahora, son más cautos. Incluso entre los del oficialismo.

La falta de apoyo del tucumano Osvaldo Jaldo a la reforma para suprimir las PASO de 2027 le quita a LLA la posibilidad de asegurarse el apoyo de dos senadoras con las que contó en otras ocasiones para engrosar el número frente a la férrrea oposición peronista, que también se prepara para tratar de frenar el proyecto de Milei.

En los últimos días, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, exigió mantener las PASO. "Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto", sostuvo el funcionario, al tiempo que argumento que "está mal" concebir una reforma electoral para facilitar el triunfo de un espacio político.

"La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz", apuntó Bianco y agregó: "No se puede modificar para ganar una elección". Ciertamente, LLA esgrime un argumento fiscal. Según Santilli, eliminar las PASO permitiría un ahorro de u$s 200 millones. Pero el objetivo central es, en efecto, dificultarle el armado al peronismo.

De todas maneras, el gobierno de Javier Milei todavía no encuentra salida al desafío que plantea la reforma electoral para eliminar las PASO. Todo indica por el momento que hasta que no se resuelva la discusión interna sobre la estrategia para la campaña de 2027 el proyecto no se moverá. Y las chances del oficialismo empiezan a depender del factor tiempo.