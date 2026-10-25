Balotaje en Brasil: Lula ganó en casi todas las mesas en la Embajada de Buenos Aires

Mientras los resultados se conocen en Buenos Aires, en Brasil extendieron el horario de cierre de urnas por demoras ccccccccccccc

Lula da Silva se impuso en la mayoría de las 15 mesas de votación habilitadas este domingo en la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Los ciudadanos brasileños residentes en Argentina participaron del balotaje presidencial que define quién gobernará el gigante sudamericano.

La votación cerró exactamente a las 17. No hubo prórroga en suelo argentino, a diferencia de lo que ocurrió en territorio brasileño.

Los resultados de todas las mesas ya se publicaron en la puerta de la sede diplomática de Arroyo al 1000. El dato marca una tendencia favorable al actual presidente, que finalmente logró su reelección frente al candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Aunque ya se conocen los resultados mesa por mesa, todavía no se dispone del porcentaje total de votos que recibió cada candidato en esa sede.

El voto argentino repitió la tendencia de la primera vuelta

El resultado en Buenos Aires mantiene el patrón que se registró durante la primera vuelta del 4 de octubre. En esa oportunidad, Lula ya se había impuesto entre los brasileños residentes en Argentina.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo 3738 votos en el conjunto de las cinco sedes habilitadas en el país. Su rival del PL apenas consiguió 1718 votos.

La diferencia fue contundente desde el inicio. Los votantes brasileños en Argentina mostraron una clara preferencia por el proyecto lulista.

Brasil extendió dos horas el horario de votación

Mientras la Embajada brasileña en Buenos Aires completó el proceso a las 17, el panorama fue distinto en territorio nacional. El Supremo Tribunal Federal (STF) dispuso una extensión de dos horas.

La decisión estuvo a cargo del juez Cristiano Zanin, quien aceptó un pedido de la campaña de Lula por las dificultades que enfrentaron algunos electores para trasladarse hasta los centros de votación debido a problemas en el transporte público.

El equipo de Flávio Bolsonaro también solicitó ampliar el horario. El pedido abarcaba distintas localidades afectadas por lluvias, inundaciones y cortes de caminos que complicaron el acceso de los votantes.

La Justicia brasileña autorizó mantener abiertas las urnas hasta las 19 en todo el país. Fue una medida excepcional que no se aplicó en las sedes consulares del exterior.

El escrutinio se suspendió temporalmente

La resolución judicial modificó además el desarrollo del escrutinio. El Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió temporalmente la totalización de los votos después de que comenzó la difusión de los primeros resultados.

La medida buscó evitar confusión en el electorado. Con urnas todavía abiertas en algunas zonas, la difusión de resultados parciales podría haber influido en votantes que aún no habían concurrido.

El balotaje enfrenta a Lula y Flávio Bolsonaro después de una primera vuelta en la que ninguno de los dos consiguió los votos necesarios para definir la Presidencia, aunque el candidato del PL quedó en primer lugar, contra todas las encuestas.

El actual mandatario busca continuar al frente del Gobierno. Su rival intenta devolver al bolsonarismo al poder tras la salida de Jair Bolsonaro de la Casa Rosada brasileña.