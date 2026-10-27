El legislador aseguró que la senadora conserva su aspiración de llegar a la Casa Rosada, aunque aclaró que no buscará perjudicar al Gobierno de Milei

La posibilidad de una competencia presidencial entre Patricia Bullrich y Javier Milei todavía está abierta. Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de La Libertad Avanza y dirigente cercano a la senadora, evitó anticipar cómo se resolverá la disputa electoral dentro del oficialismo y señaló que la estrategia dependerá de los acuerdos que se alcancen.

"Si hay consenso, si es lo que todos deciden, si es la estrategia de la mayoría, bueno, será así. La verdad que yo no puedo contestar eso hoy", respondió en declaraciones a Radio Rivadavia, al ser consultado sobre una eventual interna entre ambos dirigentes.

Arenaza puso el foco en la decisión colectiva que deberá tomar el espacio y en la necesidad de analizar qué alternativa electoral resulta más conveniente. "Se juntarán todos y verán cuál es el mejor camino", afirmó. También vinculó la definición con la continuidad de las PASO.

Arenaza negó una ruptura entre Bullrich y Milei

Las diferencias que Bullrich expresó públicamente sobre algunas posiciones del Presidente no representan, según Arenaza, una crisis dentro de La Libertad Avanza. El legislador consideró que ambos tienen perfiles distintos y responden a sectores del electorado que no son idénticos.

"Son diferentes, tanto Patricia como el Presidente, y expresan electorados diferentes", sostuvo.

En esa línea, defendió que la senadora plantee sus objeciones cuando no está de acuerdo con determinadas decisiones o declaraciones. "Pensar que Patricia se va a quedar callada por cosas que ella siente que están mal es no conocer a Patricia", señaló.

Arenaza recordó que Bullrich también manifestó desacuerdos durante otras gestiones en las que participó y afirmó que quienes la acompañan políticamente esperan que mantenga esa postura.

Además, consideró que Milei debería revisar algunas de sus expresiones públicas y aseguró que la senadora ya conversó con él sobre ese asunto. "No es ninguna crisis, es expresar una opinión diferente nada más", resumió.

El respaldo de Bullrich al Gobierno

Pese a las diferencias, Arenaza rechazó que Bullrich tenga intención de perjudicar la gestión presidencial. Para respaldar esa posición, destacó el acompañamiento legislativo de la senadora a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. "Si ella le quisiera hacer daño al Gobierno, esas leyes no salen", afirmó.

El vínculo político entre ambos dirigentes también está atravesado por la trayectoria reciente de Arenaza. El legislador fue jefe de campaña de Bullrich en anteriores contiendas electorales y dejó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza junto con ella en mayo de 2025.

En cuanto a las aspiraciones presidenciales de la senadora, Arenaza aseguró que siguen vigentes, aunque aclaró que eso no significa que haya resuelto competir en 2027. La definición, según anticipó, podría discutirse durante el primer tramo del próximo año. "Eso se verá en marzo, en marzo o en abril se discutirá", afirmó.

También recordó la posición que Bullrich expresó sobre su relación con la administración nacional: "Ella ha dicho que ella no va a hacer nada para dañar este proceso".

Bullrich pidió acelerar los acuerdos políticos para fortalecer al Gobierno

Además de mantener abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, Patricia Bullrich viene insistiendo en la necesidad de ampliar el respaldo político de Javier Milei. Días atrás, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que está preparada para disputar la Casa Rosada, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión sobre una eventual candidatura.

"Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata", afirmó en una entrevista con Infobae. En esa oportunidad, reconoció que Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula oficialista y evitó pronunciarse sobre la posibilidad de acompañarlo como candidata a vicepresidenta.

Sin embargo, la senadora planteó que el oficialismo necesita acelerar las negociaciones con otros espacios políticos para consolidar una mayoría parlamentaria y garantizar la gobernabilidad. Entre los sectores con los que considera necesario avanzar en acuerdos mencionó a gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio y a dirigentes del peronismo no kirchnerista.

En declaraciones a TN, Bullrich advirtió sobre los riesgos de que el Gobierno se apoye únicamente en sus propios dirigentes. "La unanimidad en un gobierno te aísla", señaló, al defender la incorporación de otras voces a la construcción política del oficialismo.

La exministra de Seguridad también reclamó avanzar con rapidez en esos entendimientos para reducir las tensiones y evitar dificultades en la gestión. "Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad", sostuvo.

Para Bullrich, la construcción de consensos debe apoyarse en los sectores que acompañaron a Milei en el balotaje de 2023 y en aquellos que se sumaron posteriormente. El objetivo, según explicó, es ampliar el respaldo legislativo sin desconocer la composición política que permitió la llegada del Presidente al poder.

La senadora también relacionó esa estrategia con la estabilidad económica y las expectativas de los inversores. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de evitar episodios de incertidumbre como los registrados en octubre de 2025, durante las tensiones cambiarias previas a las elecciones legislativas.

"No nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en 2025, cuando terminamos atados de Bessent. Eso no nos puede pasar", afirmó, en referencia a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien intervino entonces para contribuir a estabilizar el mercado cambiario argentino.